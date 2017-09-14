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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 28 лют, 2024 20:47
Vadim_ написав: Hotab написав:Vadim_
,
Звідкіля у не придатного в ЗСУ ,але якось придатного в Сомалі пілота ЗСУ , стільки часу на написання такої *уйні тут , а коли на бойові вильоти, не тут а там ??
Вадік, я ж пропонував зустрітись і показати всі довідки придатності і непридатності . Ви ж не схотіли. А тепер оці питання. Може завтра десь в Києві зʼясуєте все собі незрозуміле?
Ви можете все что , а зачем оно мне?
Вадім, іди спати ...
Задаєшь питання, на які не бажаєшь відповідей ..
Сінька - зло
Востаннє редагувалось pesikot
в Сер 28 лют, 2024 20:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 28 лют, 2024 20:47
Hotab написав:
Так ви вже визначіться, у вас є до мене питання чи ні.
Кроме ваших кляуз админу - забанить меня - нету?.
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Додано: Сер 28 лют, 2024 20:55
Vadim_ написав: Hotab написав:Vadim_
,
Звідкіля у не придатного в ЗСУ ,але якось придатного в Сомалі пілота ЗСУ , стільки часу на написання такої *уйні тут , а коли на бойові вильоти, не тут а там ??
Вадік, я ж пропонував зустрітись і показати всі довідки придатності і непридатності . Ви ж не схотіли. А тепер оці питання. Може завтра десь в Києві зʼясуєте все собі незрозуміле?
Ви можете все что , а зачем оно мне?
Щоб отримати ж відповідь!!
це як як для пересічного військового ЗСУ?
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