Ну є українці пес зна якого походження які живуть в україні, а з подадатків платять тіки пдв і акцизи , і воювати за україну не хотять. Є громадяни україни шо сидять в польщі чи канаді в вишиванках і теж воювати не хотять. Є громадяни україни шо воювали за днр а зара за росію. Є такі громадяни України шо втекли від війни не тільки в європу а й в росію і воювати не будуть. громадяни республіки молдови шо живуть в придністровї і воювати за молдову не будуть. А ще у них часто паспорта румунії, росії і України. І в мене є паспорт румунський , но якби податків їм не плачу) представляєш як всюди і по всякому буває? Кажуть даж бували президенти України які під час війни, но до повномаштабної) війни заробляли в росії і мож даж платили там податки)))
Важко уявити щоб американці чи інші українсько походження кинули домівки та сім’ї взяли в руки зборою в Україні в той час коли сотні тисяч українців з сім’ями та домівками в Україні цього не роблять.
У лютому експорт дизпального та газойлю з російських портів скоротився на 19% порівняно з січнем, до 3,79 мільйона тонн. Добовий експорт також знизився на 14%, до 975 тисяч барелів на день.
Про це повідомляє enkorr з посиланням на дані Консалтингової групи "А-95".
Скорочення експорту частково пояснюється високою базою порівняння. У січні, після скасування осінньої заборони на експорт, російські нафтові компанії активно відвантажували паливо, щоб позбутися надлишків на внутрішньому ринку.
Однак, певну роль у зменшенні морських відвантажень зіграли атаки українських БПЛА на російські НПЗ у січні та лютому, зокрема:
21 січня було атаковано газопереробний комплекс "Новатек Усть-Луга" у Фінській затоці. Виробництво дистилятів тут було відновлено лише 11 лютого. 25 січня зазнала удару первинна установка переробки нафти на Туапсинському НПЗ "Роснефті". 3 лютого на НПЗ "Лукойлу" було виведено з ладу установку первинної переробки нафти. 9 лютого різної ступені ушкоджень зазнали потужності Ільського та Афіпського НПЗ, розташовані у Краснодарському краї. У лютому більшість західних російських портів зменшили обсяги відвантаження дистилятів. Найбільший дизельний термінал у Приморську скоротив експорт з 2,21 мільйона тонн до 1,72 мільйона тонн. Постачання з Новоросійська зменшилися з 893 тисяч тонн до 686 тисяч тонн.
Перевалка дистилятів на терміналах Туапсе скоротилася з 410 тисяч тонн до 180 тисяч тонн, що, ймовірно, пов'язано з січневою атакою на Туапсинський НПЗ, пише видання.
У лютому відвантаження газойлю не здійснювалися з терміналів Усть-Луги, тоді як у січні на експорт звідти було відправлено 95 тисяч тонн продукту.
Ukrainian написав:країні в той час коли сотні тисяч українців з сім’ями та домівками в Україні цього не роблять.
Тобі, напевне, невтямки, що ці сотні тисяч пашуть з ранку до ночі, дехто під обстрілами с постійними тривогами, дехто підриваючись на мінах і тобі ще вистачає нахабства проти нас, українців, свій смердючий емігрантський писок відкривати? Приїдь сюди хоч на місяць у відпустку, не на фронт, а скажімо допоможеш трактористу по замінованих полях під обстрілами з посівною, може тоді хоч щось зрозумієш!!! Але цього ніколи не буде, бо "любіть Родіну із далєка" надуваючи щоки і паплюжити тих, хто тут працює з ризиком для життя це все на що ти і такі як ти здатні
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Сер 28 лют, 2024 22:28, всього редагувалось 1 раз.
Вже два роки,як дивлюся картину - наприклад в 2016 році середньоденна зп слідчого була всього 148,39 грн і на дворі був АТО, через шість років, в державі запровадили військовий стан-за 2022 рік зп за рік вийшла трохи більше 650 тисяч грн і це місто Київ, немає постійних обстрілів і подалі від лінії зіткнення. Не забуваємо про гарантовану бронь. Щось не так явно з мобілізацією і виплатами
Я колись побачив цю людину з булавою , зразу зрозумів від чого всі проблеми в Україні . Що не людина то лицарь ! Тільки спочатку правдивої сповіді , треба алкоголь перемішати з галоперідолом . А народ "з,їсть " , тому що усі дуже обізнані на політиці .
А по суті є заперечення до викладених фактів, навіть якщо інтерв"ювер перед інтервь"ю зміг "алкоголь перемішати з галоперідолом"? Яку тезу, на якій хвилині відео можете заперечити?
ну юга не бухой, а представьте он бы был под наркотой, закатывал глаза, зрачки расширенные и мурчал? ото було б да? пхахаха а по факту всё правильно сказа - возразить нечего.