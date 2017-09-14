RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 6961696269636964>
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 20:05

  Banderlog написав:Кажуть даж бували президенти України які під час війни, но до повномаштабної) війни заробляли в росії і мож даж платили там податки)))

І багато заробили ? ))

Чи як занесли в мізки Липецьку фабрику, то ніякими фактами не виб"єшь

А по факту з 2015 року майно фабрики було арештовано
І фабрику почали дерібанити

На відміну від "Сватів", які крутять у рашистів
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9212
З нами з: 31.08.09
Подякував: 531 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 20:16

  Banderlog написав:
  Ukrainian написав:
А що десь по іншому ?

Ну є українці пес зна якого походження які живуть в україні, а з подадатків платять тіки пдв і акцизи , і воювати за україну не хотять. Є громадяни україни шо сидять в польщі чи канаді в вишиванках і теж воювати не хотять. Є громадяни україни шо воювали за днр а зара за росію. Є такі громадяни України шо втекли від війни не тільки в європу а й в росію і воювати не будуть. громадяни республіки молдови шо живуть в придністровї і воювати за молдову не будуть. А ще у них часто паспорта румунії, росії і України. І в мене є паспорт румунський , но якби податків їм не плачу)
представляєш як всюди і по всякому буває?
Кажуть даж бували президенти України які під час війни, но до повномаштабної) війни заробляли в росії і мож даж платили там податки)))

Важко уявити щоб американці чи інші українсько походження кинули домівки та сім’ї взяли в руки зборою в Україні в той час коли сотні тисяч українців з сім’ями та домівками в Україні цього не роблять.
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11689
З нами з: 18.06.08
Подякував: 54 раз.
Подякували: 775 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 21:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

У хуйла просто немає грошей вести війну в такому ритмі.
Обсяг експорту дизпального з російських портів у лютому впав майже на 20%
https://www.epravda.com.ua/news/2024/02/28/710540/
У лютому експорт дизпального та газойлю з російських портів скоротився на 19% порівняно з січнем, до 3,79 мільйона тонн. Добовий експорт також знизився на 14%, до 975 тисяч барелів на день.

Про це повідомляє enkorr з посиланням на дані Консалтингової групи "А-95".

Скорочення експорту частково пояснюється високою базою порівняння. У січні, після скасування осінньої заборони на експорт, російські нафтові компанії активно відвантажували паливо, щоб позбутися надлишків на внутрішньому ринку.

Однак, певну роль у зменшенні морських відвантажень зіграли атаки українських БПЛА на російські НПЗ у січні та лютому, зокрема:

21 січня було атаковано газопереробний комплекс "Новатек Усть-Луга" у Фінській затоці. Виробництво дистилятів тут було відновлено лише 11 лютого.
25 січня зазнала удару первинна установка переробки нафти на Туапсинському НПЗ "Роснефті".
3 лютого на НПЗ "Лукойлу" було виведено з ладу установку первинної переробки нафти.
9 лютого різної ступені ушкоджень зазнали потужності Ільського та Афіпського НПЗ, розташовані у Краснодарському краї.
У лютому більшість західних російських портів зменшили обсяги відвантаження дистилятів. Найбільший дизельний термінал у Приморську скоротив експорт з 2,21 мільйона тонн до 1,72 мільйона тонн. Постачання з Новоросійська зменшилися з 893 тисяч тонн до 686 тисяч тонн.

Перевалка дистилятів на терміналах Туапсе скоротилася з 410 тисяч тонн до 180 тисяч тонн, що, ймовірно, пов'язано з січневою атакою на Туапсинський НПЗ, пише видання.

У лютому відвантаження газойлю не здійснювалися з терміналів Усть-Луги, тоді як у січні на експорт звідти було відправлено 95 тисяч тонн продукту.
Denik
 
Повідомлень: 2920
З нами з: 23.02.09
Подякував: 614 раз.
Подякували: 1083 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 21:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:А по факту з 2015 року майно фабрики було арештовано
І фабрику почали дерібанити

Ні, її рашисти націоналізували.
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5965
З нами з: 07.04.12
Подякував: 6829 раз.
Подякували: 3048 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 21:24

Щось друга половина дня "не задалась"...

Обіцяна мною "вечірня казочка" переноситься на завтра...

Бо і втомлений, і ще почитати трохи вашу писанину треба))

А втомлений тому, що машина застрягла у піску... - одні нам пробували допомогти, зачепивши трос... - і теж застрягли в піску... - то вже треті, вантажною автівкою витягнули і їх, і нас...

Але і на цьому не завершилось...

Не доїхавши десь з 1км до ВП, машина поламалась... - то вже своїх на допомогу викликали...

п.с.
І ще для Холяви - я НЕ водій!(просто на Херсонщині їздив з водієм, розвозили снаряди, допомагав завантажувати/розвантажувати)

п.с.2
І ще для Бандерлога - М240
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6057
З нами з: 18.03.21
Подякував: 219 раз.
Подякували: 885 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 21:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ukrainian написав:країні в той час коли сотні тисяч українців з сім’ями та домівками в Україні цього не роблять.

Тобі, напевне, невтямки, що ці сотні тисяч пашуть з ранку до ночі, дехто під обстрілами с постійними тривогами, дехто підриваючись на мінах і тобі ще вистачає нахабства проти нас, українців, свій смердючий емігрантський писок відкривати? :twisted: Приїдь сюди хоч на місяць у відпустку, не на фронт, а скажімо допоможеш трактористу по замінованих полях під обстрілами з посівною, може тоді хоч щось зрозумієш!!! Але цього ніколи не буде, бо "любіть Родіну із далєка" надуваючи щоки і паплюжити тих, хто тут працює з ризиком для життя це все на що ти і такі як ти здатні :twisted:
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Сер 28 лют, 2024 22:28, всього редагувалось 1 раз.
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5965
З нами з: 07.04.12
Подякував: 6829 раз.
Подякували: 3048 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 21:36

  Успіх написав:Обіцяна мною "вечірня казочка" переноситься на завтра...

Бо і втомлений, і ще почитати трохи вашу писанину треба))

А втомлений тому, що машина застрягла у піску... - одні нам пробували допомогти, зачепивши трос... - і теж застрягли в піску... - то вже треті, вантажною автівкою витягнули і їх, і нас...

Але і на цьому не завершилось...

Не доїхавши десь з 1км до ВП, машина поламалась... - то вже своїх на допомогу викликали...

п.с.
І ще для Холяви - я НЕ водій!(просто на Херсонщині їздив з водієм, розвозили снаряди, допомагав завантажувати/розвантажувати)

п.с.2
І ще для Бандерлога - М240


Я перепрошую . Може незрозумів дещо .
Нажаль , так чекав ваше повідомлення .....
На Добраніч .
холява
2
 
Повідомлень: 4311
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4111 раз.
Подякували: 4466 раз.
 
Профіль
4
21
1
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 21:52

Військовий стан і зп за 7 років

Вже два роки,як дивлюся картину - наприклад в 2016 році середньоденна зп слідчого була всього 148,39 грн і на дворі був АТО, через шість років, в державі запровадили військовий стан-за 2022 рік зп за рік вийшла трохи більше 650 тисяч грн і це місто Київ, немає постійних обстрілів і подалі від лінії зіткнення. Не забуваємо про гарантовану бронь. Щось не так явно з мобілізацією і виплатами
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15998
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 875 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 22:15

  flyman написав:
  холява написав:
  Бетон написав:



То, что Лад и писал. И все умные люди


Я колись побачив цю людину з булавою , зразу зрозумів від чого всі проблеми в Україні .
Що не людина то лицарь !
Тільки спочатку правдивої сповіді , треба алкоголь перемішати з галоперідолом .
А народ "з,їсть " , тому що усі дуже обізнані на політиці .

А по суті є заперечення до викладених фактів, навіть якщо інтерв"ювер перед інтервь"ю зміг "алкоголь перемішати з галоперідолом"? Яку тезу, на якій хвилині відео можете заперечити?

ну юга не бухой, а представьте он бы был под наркотой, закатывал глаза, зрачки расширенные и мурчал? ото було б да? пхахаха
а по факту всё правильно сказа - возразить нечего.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1847
З нами з: 17.12.22
Подякував: 76 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 22:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

шедеври модерації воєнного часу :D
"United Nations" - "зрадобот стурбований" )))))
Зображення
fox767676
 
Повідомлень: 1149
З нами з: 13.06.20
Подякував: 286 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6961696269636964>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Бетон і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1492 170891
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 лют, 2024 17:55
Бульбаш
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
9 1014
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 лют, 2024 01:01
19professor69
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 564333
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (5042)
28.02.2024 22:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.