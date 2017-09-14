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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 28 лют, 2024 22:39
hume написав:
Решил посмотреть систематически ли происходят казни украинских военнопленных, за февраль около 5 видео с казнью украинских военных. На одном есть радиоперехват с приказом в плен не брать. То есть очевидно, что это делается для устрашения. На Западе уже даже не реагируют на такие вещи, подумаешь там кого-то расстреляли. Далее, к сожалению, мы будем видеть такие видео всё чаще. И пока не начнём отвечать с большей жестокостью это не прекратится. Гуманисты блд
Не нам ,м'яко кажучи, цівільним, закликати військових до підвіщення порогу "брутальності"
Якщо починати, то з себе
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fox767676
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Додано: Сер 28 лют, 2024 22:42
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 28 лют, 2024 22:44
Schmit написав:
Хм, хто б це міг здати план нашого контрнаступу?
Пригадується «детективна історія, яка вигадана…»
ставлю на ліндсі грехема. чорт
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trololo
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Додано: Сер 28 лют, 2024 22:44
после прослушивания разговора пороха и байдена, где байден предостерегает пороха от диверсий в крыму, потому что это не нравилось обаме, я зауважал пороха. он умел лавировать, настоящий дипломат.
я и, надеюсь, сотни тысяч, может и миллионы, уверены, что при порохе - не было бы войны!
и всё стало на свои места. байден не хочет нашей победы.
надеюсь, трамп что-то поменяет
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Бетон
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Додано: Сер 28 лют, 2024 23:24
Игорь Алексеевич так и есть. Про оружие он правильно подметил, аж смешно какие крохи нам дают
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Andrey2512
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Додано: Сер 28 лют, 2024 23:26
Бетоныч, не унывай
Попущение Божье за грехи наши тяжкие.
Надо достойно пройти и не творить ложных идолов, даже с Петра и Трампа
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fox767676
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Додано: Сер 28 лют, 2024 23:37
fox767676 написав:Бетоныч
, не унывай
Попущение Божье за грехи наши тяжкие.
Надо достойно пройти и не творить ложных идолов, даже с Петра и Трампа
Сильно написано.
С ув.
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Бетон
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Додано: Сер 28 лют, 2024 23:56
Banderlog написав:
Но ... я вже в підводну лодку буду ходить як на роботу) 1 сутка там, 1 відсипаюсь тут, потім 16 годин там і сплю знову на свободі. Є 2 магазіни, шашличник, і річка. ) в магазіні пиво не продають , но брешуть скотиняки. Своїм продають. Щас піду по граждані, прикидатись своїм)). Піво , 2 сосісона, і вогонь коло річки , романтічєський ужин. Тільки я , і моя тінь)))
знайомі два брата так вже декілька місяців - 4 дні там, 4 дні відводять на 3ю лінію відіспатися.
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mephala
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