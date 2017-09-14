hume написав:Решил посмотреть систематически ли происходят казни украинских военнопленных, за февраль около 5 видео с казнью украинских военных. На одном есть радиоперехват с приказом в плен не брать. То есть очевидно, что это делается для устрашения. На Западе уже даже не реагируют на такие вещи, подумаешь там кого-то расстреляли. Далее, к сожалению, мы будем видеть такие видео всё чаще. И пока не начнём отвечать с большей жестокостью это не прекратится. Гуманисты блд
Не нам ,м'яко кажучи, цівільним, закликати військових до підвіщення порогу "брутальності" Якщо починати, то з себе
после прослушивания разговора пороха и байдена, где байден предостерегает пороха от диверсий в крыму, потому что это не нравилось обаме, я зауважал пороха. он умел лавировать, настоящий дипломат. я и, надеюсь, сотни тысяч, может и миллионы, уверены, что при порохе - не было бы войны!
и всё стало на свои места. байден не хочет нашей победы. надеюсь, трамп что-то поменяет
Banderlog написав:Но ... я вже в підводну лодку буду ходить як на роботу) 1 сутка там, 1 відсипаюсь тут, потім 16 годин там і сплю знову на свободі. Є 2 магазіни, шашличник, і річка. ) в магазіні пиво не продають , но брешуть скотиняки. Своїм продають. Щас піду по граждані, прикидатись своїм)). Піво , 2 сосісона, і вогонь коло річки , романтічєський ужин. Тільки я , і моя тінь)))
знайомі два брата так вже декілька місяців - 4 дні там, 4 дні відводять на 3ю лінію відіспатися.
Начиная с прошлого марта по всем СМИ шла накачка общественного мнения, что мы вот как сейчас пойдем на укреплённую линию, да как остановимся в Симферополе, да кацапы идиоты (неоднократно здесь читал прошлой весной).
А что Вы хотели, чтобы перед наступлением писали, что будет провал? То, что "кацапы идиоты" некоторые здесь рассказывают и сегодня.
а наведіть приклади про ідіотів. бо дуже схоже на вигадки.