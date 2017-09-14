freeze написав:

По поводу фортификации. Всё по прежнему смайлик рука-лицо. Да раньше вообще было тупо, все ждали выхода на границы 1991 года, и за оборонительные укрепления никто не чесался. Да, солдатик, часто 50+, в свободное от дежурства время лопаткой пехотной, лопатой саперной, ломом обычным, киркой, что-то пытался углубить, выкопать, но не более того.Сейчас пошли какие-то микрошевеления. Стали зубы дракона ставить, над которыми раньше смеялись, много зубов поставили между Херсоном и Николаевом, особо не секрет с неба все видно. Нам даже экскаватор выделили в кое веки для рытья второй линии, военный экскаватор, вопрос привлечения гражданской техники не решён, она занята на строительстве новостроек, ремонте дорог в тылу. Всё сильно напоминает комедию Тупой ещё тупее. Я часто задумываюсь, почему при такой импотентности к организации войны, мы все же держимся, наверное уровень бардака и хаоса в армии орков даже больше чем у нас.