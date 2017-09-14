Бельгия выделит 200 млн евро на закупку 800 000 боеприпасов для Украины, о возможности приобретения которых за границей сообщил президент Чехии Петр Павел в середине февраля на Мюнхенской конференции по безопасности (MSC). Это следует из заявления премьер-министра Бельгии Александера Де Кроо, обнародованного им в соцсети X в среду, 28 февраля.
Бельгия выделит 200 млн евро на закупку 800 000 боеприпасов для Украины, о возможности приобретения которых за границей сообщил президент Чехии Петр Павел в середине февраля на Мюнхенской конференции по безопасности (MSC). Это следует из заявления премьер-министра Бельгии Александера Де Кроо, обнародованного им в соцсети X в среду, 28 февраля.