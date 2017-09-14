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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6962696369646965
Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 04:25

Бельгия выделит 200 млн евро на закупку 800 000 боеприпасов для Украины, о возможности приобретения которых за границей сообщил президент Чехии Петр Павел в середине февраля на Мюнхенской конференции по безопасности (MSC). Это следует из заявления премьер-министра Бельгии Александера Де Кроо, обнародованного им в соцсети X в среду, 28 февраля.

https://www.dw.com/ru/belgia-profinansiruet-cesskuu-iniciativu-po-boepripasam-dla-kieva/a-68400657
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 05:20

  ЛАД написав:
Бельгия выделит 200 млн евро на закупку 800 000 боеприпасов для Украины, о возможности приобретения которых за границей сообщил президент Чехии Петр Павел в середине февраля на Мюнхенской конференции по безопасности (MSC). Это следует из заявления премьер-министра Бельгии Александера Де Кроо, обнародованного им в соцсети X в среду, 28 февраля.

https://www.dw.com/ru/belgia-profinansiruet-cesskuu-iniciativu-po-boepripasam-dla-kieva/a-68400657

Якось дешево виходить.
Європейські столиці хочуть зібрати 1,5 млрд доларів у вигляді екстреного фінансування, щоби закупити за кордоном артилерійські снаряди для України.

Про це повідомляє Financial Times.

Схему закупівлі боєприпасів за межами ЄС ініціювала Чехія, щоб компенсувати тупикову ситуацію з американською допомогою та затримки у виробництві в Європі.

«Чехи виконали свою роботу, але їм потрібні інші, щоб надати гроші», – сказав співрозмовник.
https://www.slovoidilo.ua/2024/02/23/no ... krayiny-ft
Ukrainian
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