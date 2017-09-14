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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6962696369646965
Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 04:25

Бельгия выделит 200 млн евро на закупку 800 000 боеприпасов для Украины, о возможности приобретения которых за границей сообщил президент Чехии Петр Павел в середине февраля на Мюнхенской конференции по безопасности (MSC). Это следует из заявления премьер-министра Бельгии Александера Де Кроо, обнародованного им в соцсети X в среду, 28 февраля.

https://www.dw.com/ru/belgia-profinansiruet-cesskuu-iniciativu-po-boepripasam-dla-kieva/a-68400657
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 05:20

  ЛАД написав:
Бельгия выделит 200 млн евро на закупку 800 000 боеприпасов для Украины, о возможности приобретения которых за границей сообщил президент Чехии Петр Павел в середине февраля на Мюнхенской конференции по безопасности (MSC). Это следует из заявления премьер-министра Бельгии Александера Де Кроо, обнародованного им в соцсети X в среду, 28 февраля.

https://www.dw.com/ru/belgia-profinansiruet-cesskuu-iniciativu-po-boepripasam-dla-kieva/a-68400657

Ще 1,3 млрд залишилось зібрати.
Європейські столиці хочуть зібрати 1,5 млрд доларів у вигляді екстреного фінансування, щоби закупити за кордоном артилерійські снаряди для України.

Про це повідомляє Financial Times.

Схему закупівлі боєприпасів за межами ЄС ініціювала Чехія, щоб компенсувати тупикову ситуацію з американською допомогою та затримки у виробництві в Європі.

«Чехи виконали свою роботу, але їм потрібні інші, щоб надати гроші», – сказав співрозмовник.
https://www.slovoidilo.ua/2024/02/23/no ... krayiny-ft
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 07:29

Під час виконання бойового завдання у зіткненні з російськими окупантами героїчно загинули воїни 73-го морського центру спеціальних операцій.

Цю інформацію підтвердили Сили Спеціальних Операцій.

«Повідомляється, що воїни прийняли свій останній бій, забезпечуючи відхід основних сил групи після виконання спеціального завдання.

Героїчна та надскладна бойова робота підрозділів ССО на суходолі, на морі і в глибокому тилу противника — це щоденний вклад воїнів ССО в перемогу над ворогом.

«Завжди пам’ятайте якою ціною виборюється наша свобода. Вічна пам’ять і слава полеглим побратимам! Щирі співчуття сім’ям загиблих!», — додали в ССО.
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