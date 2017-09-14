Бельгия выделит 200 млн евро на закупку 800 000 боеприпасов для Украины, о возможности приобретения которых за границей сообщил президент Чехии Петр Павел в середине февраля на Мюнхенской конференции по безопасности (MSC). Это следует из заявления премьер-министра Бельгии Александера Де Кроо, обнародованного им в соцсети X в среду, 28 февраля.
Бельгия выделит 200 млн евро на закупку 800 000 боеприпасов для Украины, о возможности приобретения которых за границей сообщил президент Чехии Петр Павел в середине февраля на Мюнхенской конференции по безопасности (MSC). Это следует из заявления премьер-министра Бельгии Александера Де Кроо, обнародованного им в соцсети X в среду, 28 февраля.
Українські військові ліквідували ще один ворожий двомісний винищувач-бомбардувальник Су-34.
Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук. "Сьогодні 29 лютого – дата, що випадає раз на чотири роки, але уже звичний для росіян день із втратою чергового літака", - прокоментував Олещук.
За його словами, українські захисники мінуснули Су-34 на Східному напрямку.
Одного разу, десь на Марсі, їздили троє марсіан аж двічі на навчання на кулемет... Навіть, на першому навчанні, аж по декілька патронів шмальнули!
І от після двох навчань - написали БРку на кулеметний розрахунок(прикривати своїх/свою БМ від ворожих дронів) Поїхали двоє марсіан на вогневу...
І все б нічого дивного не було(крім того, що лише 2 навчання було і зразу на бойову роботу), але!!! Але поїхав один марсіанин, який був на навчанні, а другий(його напарник) - ні!(поняття про кулемет знає лише з фільмів ) І ще що кумедно, що за декілька годин до виїзду на ВП, комбат каже тому другому, що не був на навчаннях: "Ну ти там в ютубі подивись, що і до чого... як лєнту вставляти..."
А тепер, як би то вам всім натякнути... - одним словом, ви маєте здогадатись самі, хто той "другий", який не був на навчанні
Але я завжди кажу - добре, що то не в нас таке, а десь на Марсі!!!))) Що це все - фантастика!)))
freeze написав:По поводу фортификации. Всё по прежнему смайлик рука-лицо. Да раньше вообще было тупо, все ждали выхода на границы 1991 года, и за оборонительные укрепления никто не чесался. Да, солдатик, часто 50+, в свободное от дежурства время лопаткой пехотной, лопатой саперной, ломом обычным, киркой, что-то пытался углубить, выкопать, но не более того. Сейчас пошли какие-то микрошевеления. Стали зубы дракона ставить, над которыми раньше смеялись, много зубов поставили между Херсоном и Николаевом, особо не секрет с неба все видно. Нам даже экскаватор выделили в кое веки для рытья второй линии, военный экскаватор, вопрос привлечения гражданской техники не решён, она занята на строительстве новостроек, ремонте дорог в тылу. Всё сильно напоминает комедию Тупой ещё тупее. Я часто задумываюсь, почему при такой импотентности к организации войны, мы все же держимся, наверное уровень бардака и хаоса в армии орков даже больше чем у нас.
Просування за Авдіївкою показує, які там були "підготовлені позиції".