Додано: Чет 29 лют, 2024 09:14

Замість вечірньої казочки, буде ранкова казочка))Одного разу, десь на Марсі, їздили троє марсіан аж двічі на навчання на кулемет...Навіть, на першому навчанні, аж по декілька патронів шмальнули!І от після двох навчань - написали БРку на кулеметний розрахунок(прикривати своїх/свою БМ від ворожих дронів) Поїхали двоє марсіан на вогневу...І все б нічого дивного не було(крім того, що лише 2 навчання було і зразу на бойову роботу), але!!!Але поїхав один марсіанин, який був на навчанні, а другий(його напарник) - ні!(поняття про кулемет знає лише з фільмівІ ще що кумедно, що за декілька годин до виїзду на ВП, комбат каже тому другому, що не був на навчаннях: "Ну ти там в ютубі подивись, що і до чого... як лєнту вставляти..."А тепер, як би то вам всім натякнути...- одним словом, ви маєте здогадатись самі, хто той "другий", який не був на навчанніАле я завжди кажу - добре, що то не в нас таке, а десь на Марсі!!!)))Що це все - фантастика!)))