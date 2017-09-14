fler написав:Schmit написав:freeze написав:По поводу фортификации.
Сейчас пошли какие-то микрошевеления. Стали зубы дракона ставить, над которыми раньше смеялись, много зубов поставили между Херсоном и Николаевом, особо не секрет с неба все видно. Нам даже экскаватор выделили в кое веки для рытья второй линии, военный экскаватор.. Я часто задумываюсь, почему при такой импотентности к организации войны, мы все же держимся, наверное уровень бардака и хаоса в армии орков даже больше чем у нас.
Просування за Авдіївкою показує, які там були "підготовлені позиції".
Сирський пише, що ситуація на Авдіївському напрямку виправляється, кацапів вибили з Орлівки, ще там десь. Але ж хто він такий, ми знаємо, що вам видніше
Крім того, проскакувала інформація щодо нестачі снарядів.. Цифри жахливі, але партнери наразі вжили заходи.
"Люди відведені - те, що я бачив на власні очі - просто у відкрите поле. Як ніби і не було ніяких наших 10 років в Авдіївці. Як ніби ніяких не було штурмів. Це вже третій штурм Авдіївки, коли ворог нас захопив. Він ішов з 10 жовтня 2023 року. На жаль, за весь цей час, за всі ці роки, штурми ніяких тилових позицій за Авдіївкою побудовано не було. Ніяких інженерних робіт не проведено. Мінування наші воїни роблять самі. Міни внакид ставляться самими підрозділами вже під час боїв. Нори, окопи - все це копається вже під час боїв, під вогнем противника", - розповів Бутусов.
Але ми знаємо, що лише Флер нам розповість усю кристальну правду