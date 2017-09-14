freeze написав:По поводу фортификации. Сейчас пошли какие-то микрошевеления. Стали зубы дракона ставить, над которыми раньше смеялись, много зубов поставили между Херсоном и Николаевом, особо не секрет с неба все видно. Нам даже экскаватор выделили в кое веки для рытья второй линии, военный экскаватор.. Я часто задумываюсь, почему при такой импотентности к организации войны, мы все же держимся, наверное уровень бардака и хаоса в армии орков даже больше чем у нас.
Просування за Авдіївкою показує, які там були "підготовлені позиції".
Сирський пише, що ситуація на Авдіївському напрямку виправляється, кацапів вибили з Орлівки, ще там десь. Але ж хто він такий, ми знаємо, що вам видніше Крім того, проскакувала інформація щодо нестачі снарядів.. Цифри жахливі, але партнери наразі вжили заходи.
"Люди відведені - те, що я бачив на власні очі - просто у відкрите поле. Як ніби і не було ніяких наших 10 років в Авдіївці. Як ніби ніяких не було штурмів. Це вже третій штурм Авдіївки, коли ворог нас захопив. Він ішов з 10 жовтня 2023 року. На жаль, за весь цей час, за всі ці роки, штурми ніяких тилових позицій за Авдіївкою побудовано не було. Ніяких інженерних робіт не проведено. Мінування наші воїни роблять самі. Міни внакид ставляться самими підрозділами вже під час боїв. Нори, окопи - все це копається вже під час боїв, під вогнем противника", - розповів Бутусов.
Але ми знаємо, що лише Флер нам розповість усю кристальну правду
Бюджет України на фортифікацію - на рівні витрат Путіна на укріплення Бєлгорода
За інформацією аналітиків Deep State, ворог накопав в Україні більше 6 тис км інженерно-фортифікаційних споруд. Станом на 22 листопада найукріпленішими областями з боку окупантів є Запорізька (1869 км) та Донецька (1865 км). На Луганщині російська армія спорудила фортифікації на 1140 км.
На Херсонщині – 886 км вздовж Дніпра — від Нової Каховки до Геройського. Також, окупанти укріпили підходи до Кримського перешийку. В самому ж Криму накопали 265 км траншей.
Що з часу повномасштабного вторгнення будувалось з боку вільної території України?
Успіх написав:Так я вчора попереджав, що казочка з розряду "я сміявся, щоб не плакати!"
Так, як бачимо, що це сюр, якщо б це було не на Марсі...
Усе? ) запомніть Долярчик. Тут діє правило - як би тобі не було ху-во, всім пох-й! учі матчасть, Анка! Й молись щоб в твою артилерійську бригаду не прийшло розпорядження- надати 50чоловік в піхотну. Там ти вже будеш пулімьотчик з досвідом. )) І скоріш за все в них некомплект не в пво.
холява написав:Успих , вы вначале пишите что поехали трое , и в следующих строках пишите что уже двое
Загалом на навчання їздили троє! Але! Коли прийшлось їхати на вогневу, "вільний" тільки один виявився(з тих навчених), а треба двох! Тому другого просто взяли/вписали, як кулеметника...
холява написав:Я огорчен вашим рассказом
Так я вчора попереджав, що казочка з розряду "я сміявся, щоб не плакати!"
Так, як бачимо, що це сюр, якщо б це було не на Марсі... Але ж добре, що це не в нас, правда ж?
Так само добре, що ніхто не вживає оковитої)) - а не так, як в орків, що можна з них сміятись, як вони заливаються горілякою, як свині! Правда ж?
п.с. І я вам намагаюсь завжди пояснити про "всевидяще око дронів", а ви мені завжди про зраду/здачу витикаєте. Як от про колючку і зуби драконів мене вщіпнули, але нах? Якщо ВСЕ ПРОСТО!!! >>>
freeze написав:Сейчас пошли какие-то микрошевеления. Стали зубы дракона ставить, над которыми раньше смеялись, много зубов поставили между Херсоном и Николаевом,особо не секрет с неба все видно.
Я прямо указал, что подобная информация про заграждения ,является дополнительным подтверждением для врагов , как бы наивно это не звучало .
Лучше всего не употреблять спиртное , не злить командира . Если он на задувку отвезет-" отдых в комендатуре" и штраф приличный . А вот если на госпиталь привезут с этилом пиши пропало . Последняя новость что много наставили заграждений ,очень хорошая и намекает что не" усе пропала".
Українські військові ліквідували ще один ворожий двомісний винищувач-бомбардувальник Су-34.
Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук. "Сьогодні 29 лютого – дата, що випадає раз на чотири роки, але уже звичний для росіян день із втратою чергового літака", - прокоментував Олещук.
За його словами, українські захисники мінуснули Су-34 на Східному напрямку.
Збили ще 2 Су-34 станом на 9 годину. хуйло перед виборами йде ва-банк. При цьому з порожнім гаманцем.
Denik написав:Збили ще 2 Су-34 станом на 9 годину. хуйло перед виборами йде ва-банк. При цьому з порожнім гаманцем.
Ракети до Петріотів дорогі і їх не багато, вже підключають Японію, як Корею рік назад на снаряди, перед контрнаступом. Хоча ці цілі, наразі, однозначно пріоритетні. Тільки, підозрюю, треба збити не менше сотні, щоб перестали скидати бомби.