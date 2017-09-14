Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 29 лют, 2024 12:20
Banderlog написав:
запомніть Долярчик.
Тут діє правило - як би тобі не було ху-во, всім пох-й!
Та я цю казочку розказав не про те, що "мені важко", а про те, який на Марсі "цирк на дроті!"
А те, що тут діє таке правило - то я вже це давно помітив!
Тому, думав якось викласти тут фото(вже покинутого) бліндажа з водою... - а потім думаю - "та нах кому потрібно це - в яких ми буваємо умова?! Всім нас рати!!!"
Це от важко Будівельнику з синами в тилу бізнес вести - оце так!
Чи одному з Рівного ще другий бізнес відкрити під час війни - оце ВАЖКО!
А те, що ми тут ризикуємо життям і живемо, як ув'язнені-раби/без прав/ - то це так, дріб'язки життя!
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Додано: Чет 29 лют, 2024 12:21
freeze написав:
По поводу фортификации. Всё по прежнему смайлик рука-лицо......Всё сильно напоминает комедию Тупой ещё тупее. Я часто задумываюсь, почему при такой импотентности к организации войны, мы все же держимся, наверное уровень бардака и хаоса в армии орков даже больше чем у нас.
Но Залужный все равно молодец и герой. Надо было его менять сразу после статьи в журнале когда он расписался в своем бессилии.
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Додано: Чет 29 лют, 2024 12:37
Banderlog написав:
Й молись щоб в твою артилерійську бригаду не прийшло розпорядження- надати 50чоловік в піхотну
Та я вже тут казочку розказував, що одну бригаду на Марсі на 98% перевели в піхоту і кинули в бій... з яких половина прийшла 200/300...
Кажуть - прямий наказ головнокомадуючого галактики СИРоєжкіна!
п.с.
Я тут якось питав, але не отримав відповіді: А якщо написати відмову, що мовляв так і так - мій морально-психічний стан бла-бла-бла...
Що, під дулом поведуть?
Думаю, завжди можна відмовитись....
Але питання - чим така відмова "черевата"?
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в Чет 29 лют, 2024 12:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 29 лют, 2024 12:38
Ukrainian написав:
Ще 1,3 млрд залишилось зібрати.
Європейські столиці хочуть зібрати 1,5 млрд доларів у вигляді екстреного фінансування, щоби закупити за кордоном артилерійські снаряди для України.
Про це повідомляє Financial Times.
Схему закупівлі боєприпасів за межами ЄС ініціювала Чехія, щоб компенсувати тупикову ситуацію з американською допомогою та затримки у виробництві в Європі.
«Чехи виконали свою роботу, але їм потрібні інші, щоб надати гроші», – сказав співрозмовник.
https://www.slovoidilo.ua/2024/02/23/no ... krayiny-ft
Естественно, что бельгийские 200 млн. это не оплата за 800 тыс. снарядов, а только взнос Бельгии в эту покупку. Будем надеяться, что остальные быстро добавят.
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