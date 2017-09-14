Додано: Чет 29 лют, 2024 12:39

Успіх написав: Banderlog написав: запомніть Долярчик.

Тут діє правило - як би тобі не було ху-во, всім пох-й! запомніть Долярчик.Тут діє правило - як би тобі не було ху-во, всім пох-й! Та я цю казочку розказав не про те, що "мені важко", а про те, який на Марсі "цирк на дроті!"



А те, що тут діє таке правило - то я вже це давно помітив!



Тому, думав якось викласти тут фото(вже покинутого) бліндажа з водою... - а потім думаю - "та нах кому потрібно це - в яких ми буваємо умова?! Всім нас рати!!!"



Це от важко Будівельнику з синами в тилу бізнес вести - оце так!

Чи одному з Рівного ще другий бізнес відкрити під час війни - оце ВАЖКО!



А те, що ми тут ризикуємо життям і живемо, як ув'язнені-раби/без прав/ - то це так, дріб'язки життя! Та я цю казочку розказав не про те, що "мені важко", а про те, який на Марсі "цирк на дроті!"А те, що тут діє таке правило - то я вже це давно помітив!Тому, думав якось викласти тут фото(вже покинутого) бліндажа з водою... - а потім думаю - "та нах кому потрібно це - в яких ми буваємо умова?! Всім нас рати!!!"Це от важко Будівельнику з синами в тилу бізнес вести - оце так!Чи одному з Рівного ще другий бізнес відкрити під час війни - оце ВАЖКО!А те, що ми тут ризикуємо життям і живемо, як ув'язнені-раби/без прав/ - то це так, дріб'язки життя!

Мое мнение по этому вопросу очень простое .Не надо писать про трудности . И всячески накручивать себя .Форум не исповедальная .Сам на себе прочувствовал , когда написал что привезли раненых ребят -грузинов , так один из форумчан мне сразу указал что надо еще про космос написать .Он просто не поверил , что в госпиталь привозят раненых .Те кто не воюют, вас все равно не поймут или скорее всего не захотят -это их не касается .Очень сильно чувствуется нервное напряжение у всех ребят кто на войне .Даже когда прибегаешь в перевязочную , большая часть бурчит .Все равно на форуме ничего не решается , а только обсуждается и иногда не в самом лучшем ракурсе .О хорошем вспоминают в строках , а плохом пишут романы .