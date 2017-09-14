freeze написав:По поводу фортификации. Всё по прежнему смайлик рука-лицо......Всё сильно напоминает комедию Тупой ещё тупее. Я часто задумываюсь, почему при такой импотентности к организации войны, мы все же держимся, наверное уровень бардака и хаоса в армии орков даже больше чем у нас.
Но Залужный все равно молодец и герой. Надо было его менять сразу после статьи в журнале когда он расписался в своем бессилии.
Бельгия выделит 200 млн евро на закупку 800 000 боеприпасов для Украины, о возможности приобретения которых за границей сообщил президент Чехии Петр Павел в середине февраля на Мюнхенской конференции по безопасности (MSC). Это следует из заявления премьер-министра Бельгии Александера Де Кроо, обнародованного им в соцсети X в среду, 28 февраля.
Banderlog написав:запомніть Долярчик. Тут діє правило - як би тобі не було ху-во, всім пох-й!
Та я цю казочку розказав не про те, що "мені важко", а про те, який на Марсі "цирк на дроті!"
А те, що тут діє таке правило - то я вже це давно помітив!
Тому, думав якось викласти тут фото(вже покинутого) бліндажа з водою... - а потім думаю - "та нах кому потрібно це - в яких ми буваємо умова?! Всім нас рати!!!"
Це от важко Будівельнику з синами в тилу бізнес вести - оце так! Чи одному з Рівного ще другий бізнес відкрити під час війни - оце ВАЖКО!
А те, що ми тут ризикуємо життям і живемо, як ув'язнені-раби/без прав/ - то це так, дріб'язки життя!
Мое мнение по этому вопросу очень простое . Не надо писать про трудности . И всячески накручивать себя .Форум не исповедальная . Сам на себе прочувствовал , когда написал что привезли раненых ребят -грузинов , так один из форумчан мне сразу указал что надо еще про космос написать .Он просто не поверил , что в госпиталь привозят раненых . Те кто не воюют, вас все равно не поймут или скорее всего не захотят -это их не касается . Очень сильно чувствуется нервное напряжение у всех ребят кто на войне . Даже когда прибегаешь в перевязочную , большая часть бурчит . Все равно на форуме ничего не решается , а только обсуждается и иногда не в самом лучшем ракурсе . О хорошем вспоминают в строках , а плохом пишут романы .
freeze написав:По поводу фортификации. Всё по прежнему смайлик рука-лицо......Всё сильно напоминает комедию Тупой ещё тупее. Я часто задумываюсь, почему при такой импотентности к организации войны, мы все же держимся, наверное уровень бардака и хаоса в армии орков даже больше чем у нас.
Но Залужный все равно молодец и герой. Надо было его менять сразу после статьи в журнале когда он расписался в своем бессилии.
не накидуй...
краще скажи, хто відповідає за створення фортифікацій? виявиться, що це не військових парафія...
freeze написав:По поводу фортификации. Всё по прежнему смайлик рука-лицо......Всё сильно напоминает комедию Тупой ещё тупее. Я часто задумываюсь, почему при такой импотентности к организации войны, мы все же держимся, наверное уровень бардака и хаоса в армии орков даже больше чем у нас.
Но Залужный все равно молодец и герой. Надо было его менять сразу после статьи в журнале когда он расписался в своем бессилии.