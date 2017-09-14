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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6965696669676968>
Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 12:20

А загалом, прекрасна Маркіза, все чудово - так чудово! ©

  Banderlog написав:запомніть Долярчик.
Тут діє правило - як би тобі не було ху-во, всім пох-й!
Та я цю казочку розказав не про те, що "мені важко", а про те, який на Марсі "цирк на дроті!" :mrgreen:

А те, що тут діє таке правило - то я вже це давно помітив! ;)

Тому, думав якось викласти тут фото(вже покинутого) бліндажа з водою... - а потім думаю - "та нах кому потрібно це - в яких ми буваємо умова?! Всім нас рати!!!"

Це от важко Будівельнику з синами в тилу бізнес вести - оце так!
Чи одному з Рівного ще другий бізнес відкрити під час війни - оце ВАЖКО!

А те, що ми тут ризикуємо життям і живемо, як ув'язнені-раби/без прав/ - то це так, дріб'язки життя!
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 12:21

  freeze написав:По поводу фортификации. Всё по прежнему смайлик рука-лицо......Всё сильно напоминает комедию Тупой ещё тупее. Я часто задумываюсь, почему при такой импотентности к организации войны, мы все же держимся, наверное уровень бардака и хаоса в армии орков даже больше чем у нас.

Но Залужный все равно молодец и герой. Надо было его менять сразу после статьи в журнале когда он расписался в своем бессилии.
Mimohod
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 12:37

В бій ідуть одні старики!))

  Banderlog написав:Й молись щоб в твою артилерійську бригаду не прийшло розпорядження- надати 50чоловік в піхотну
Та я вже тут казочку розказував, що одну бригаду на Марсі на 98% перевели в піхоту і кинули в бій... з яких половина прийшла 200/300...
Кажуть - прямий наказ головнокомадуючого галактики СИРоєжкіна!

п.с.
Я тут якось питав, але не отримав відповіді: А якщо написати відмову, що мовляв так і так - мій морально-психічний стан бла-бла-бла...
Що, під дулом поведуть?

Думаю, завжди можна відмовитись....
Але питання - чим така відмова "черевата"?
Востаннє редагувалось Успіх в Чет 29 лют, 2024 12:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 12:38

  Ukrainian написав:
  ЛАД написав:
Бельгия выделит 200 млн евро на закупку 800 000 боеприпасов для Украины, о возможности приобретения которых за границей сообщил президент Чехии Петр Павел в середине февраля на Мюнхенской конференции по безопасности (MSC). Это следует из заявления премьер-министра Бельгии Александера Де Кроо, обнародованного им в соцсети X в среду, 28 февраля.

https://www.dw.com/ru/belgia-profinansiruet-cesskuu-iniciativu-po-boepripasam-dla-kieva/a-68400657

Ще 1,3 млрд залишилось зібрати.
Європейські столиці хочуть зібрати 1,5 млрд доларів у вигляді екстреного фінансування, щоби закупити за кордоном артилерійські снаряди для України.

Про це повідомляє Financial Times.

Схему закупівлі боєприпасів за межами ЄС ініціювала Чехія, щоб компенсувати тупикову ситуацію з американською допомогою та затримки у виробництві в Європі.

«Чехи виконали свою роботу, але їм потрібні інші, щоб надати гроші», – сказав співрозмовник.
https://www.slovoidilo.ua/2024/02/23/no ... krayiny-ft

Естественно, что бельгийские 200 млн. это не оплата за 800 тыс. снарядов, а только взнос Бельгии в эту покупку. Будем надеяться, что остальные быстро добавят.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 12:39

  Успіх написав:
  Banderlog написав:запомніть Долярчик.
Тут діє правило - як би тобі не було ху-во, всім пох-й!
Та я цю казочку розказав не про те, що "мені важко", а про те, який на Марсі "цирк на дроті!" :mrgreen:

А те, що тут діє таке правило - то я вже це давно помітив! ;)

Тому, думав якось викласти тут фото(вже покинутого) бліндажа з водою... - а потім думаю - "та нах кому потрібно це - в яких ми буваємо умова?! Всім нас рати!!!"

Це от важко Будівельнику з синами в тилу бізнес вести - оце так!
Чи одному з Рівного ще другий бізнес відкрити під час війни - оце ВАЖКО!

А те, що ми тут ризикуємо життям і живемо, як ув'язнені-раби/без прав/ - то це так, дріб'язки життя!


Мое мнение по этому вопросу очень простое .
Не надо писать про трудности . И всячески накручивать себя .Форум не исповедальная .
Сам на себе прочувствовал , когда написал что привезли раненых ребят -грузинов , так один из форумчан мне сразу указал что надо еще про космос написать .Он просто не поверил , что в госпиталь привозят раненых .
Те кто не воюют, вас все равно не поймут или скорее всего не захотят -это их не касается .
Очень сильно чувствуется нервное напряжение у всех ребят кто на войне .
Даже когда прибегаешь в перевязочную , большая часть бурчит .
Все равно на форуме ничего не решается , а только обсуждается и иногда не в самом лучшем ракурсе .
О хорошем вспоминают в строках , а плохом пишут романы .
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 12:40

  Mimohod написав:
  freeze написав:По поводу фортификации. Всё по прежнему смайлик рука-лицо......Всё сильно напоминает комедию Тупой ещё тупее. Я часто задумываюсь, почему при такой импотентности к организации войны, мы все же держимся, наверное уровень бардака и хаоса в армии орков даже больше чем у нас.

Но Залужный все равно молодец и герой. Надо было его менять сразу после статьи в журнале когда он расписался в своем бессилии.

не накидуй...

краще скажи, хто відповідає за створення фортифікацій? виявиться, що це не військових парафія...
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 12:46

  Mimohod написав:
  freeze написав:По поводу фортификации. Всё по прежнему смайлик рука-лицо......Всё сильно напоминает комедию Тупой ещё тупее. Я часто задумываюсь, почему при такой импотентности к организации войны, мы все же держимся, наверное уровень бардака и хаоса в армии орков даже больше чем у нас.

Но Залужный все равно молодец и герой. Надо было его менять сразу после статьи в журнале когда он расписался в своем бессилии.

То генштаб відповідає за фортифікації в тилу?
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 13:23

  Schmit написав:То генштаб відповідає за фортифікації в тилу?


А хто ще? От це, як на мене, виключно генштаб.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 13:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Не я!" каже Круть, "Не я!" каже Верть. За бардак в армії відповідає генштаб.
І ми знову прийшли до тези про велику та маленьку радянську армію.
Mimohod
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 13:27

  Mimohod написав:"Не я!" каже Круть, "Не я!" каже Верть. За бардак в армії відповідає генштаб.

в армії так.

а про будівництво фортифікацій - не відповідаєте. скажіть чесно - не знаю. а Залужний особисто вам не подобається. й все....
Shaman
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