freeze написав:По поводу фортификации. Всё по прежнему смайлик рука-лицо......Всё сильно напоминает комедию Тупой ещё тупее. Я часто задумываюсь, почему при такой импотентности к организации войны, мы все же держимся, наверное уровень бардака и хаоса в армии орков даже больше чем у нас.
Но Залужный все равно молодец и герой. Надо было его менять сразу после статьи в журнале когда он расписался в своем бессилии.
То генштаб відповідає за фортифікації в тилу?
А это не так? Не знаю, что записано в каких-то положениях, но по логике организацией эшелонированной обороны армии должен заниматься Генштаб (или более низкие штабы для более мелких частей). Генштаб определяет, куда отходить и на каком рубеже закрепляться частям при отходе, к примеру, из Авдеевки. И какие укрепления и где необходимо подготовить. Гражданские власти, и в т.ч. Минобороны, этого просто не знают и не понимают. И знать не обязаны.
V2 написав:Бюджет України на фортифікацію - на рівні витрат Путіна на укріплення Бєлгорода
За інформацією аналітиків Deep State, ворог накопав в Україні більше 6 тис км інженерно-фортифікаційних споруд. Станом на 22 листопада найукріпленішими областями з боку окупантів є Запорізька (1869 км) та Донецька (1865 км). На Луганщині російська армія спорудила фортифікації на 1140 км.
На Херсонщині – 886 км вздовж Дніпра — від Нової Каховки до Геройського. Також, окупанти укріпили підходи до Кримського перешийку. В самому ж Криму накопали 265 км траншей.
Що з часу повномасштабного вторгнення будувалось з боку вільної території України?
БізнесЦензор розбирався, де у нас будують укріплення для захисту українських військових та скільки коштів зараз, під час наступу росіян, влада почала виділяти на фортифікації.
Порівняймо або про пріоритети зе-влади: 842,2 млн гривень витратила держава у 2023 році на контент для «Єдиних новин» та марафону «FreeДом»
Про це йдеться у повідомленні проєкту Dozorro Transparency International Ukraine.
Зокрема, на телемарафон «Єдині новини» витратили 618,5 млн грн, а на ефіри для FREEДОМ — 223,7 млн грн. Для порівняння, торік для цих програм держава заплатила вдвічі менше — близько 400 млн грн.
Із цих коштів 207 млн грн отримала компанія «СЛМ Новини» зі структури Starlight Media, яка працювала з обома марафонами.
Ще 206,7 млн грн сплатили двом організаціям, пов’язаним між собою: «1+1 Продакшн» і «ТРК Студія 1+1». Перша займалася виробництвом для FREEДОМ, друга — «Єдиних новин».
Schmit написав:То генштаб відповідає за фортифікації в тилу?
А хто ще? От це, як на мене, виключно генштаб.
ЛАД написав:А это не так? Не знаю, что записано в каких-то положениях, но по логике организацией эшелонированной обороны армии должен заниматься Генштаб
Міноборони розробило постанову, яку в кінці грудня ухвалив Кабмін, яка ввела єдиний підхід у проєктування будівництва фортифікацій та розширила перелік органів, що можуть їх фінансувати.
До обласних адміністрацій додали Міністерство оборони, Державну спеціальну службу транспорту, Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури.
Як пояснюють в Мінобороні, ширше коло замовників надало можливість закривати потреби на фортифікацію швидше з державного та місцевих бюджетів.
Тоді ж Федоров розповів, що при робочій групі утворилась волонтерська бізнес-спільнота, що надаватиме меценатську допомогу в будівництві споруд на "найгарячіших" напрямках. Джерело: https://biz.censor.net/r3476006