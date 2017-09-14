freeze написав:По поводу фортификации. Всё по прежнему смайлик рука-лицо......Всё сильно напоминает комедию Тупой ещё тупее. Я часто задумываюсь, почему при такой импотентности к организации войны, мы все же держимся, наверное уровень бардака и хаоса в армии орков даже больше чем у нас.
Но Залужный все равно молодец и герой. Надо было его менять сразу после статьи в журнале когда он расписался в своем бессилии.
То генштаб відповідає за фортифікації в тилу?
А это не так? Не знаю, что записано в каких-то положениях, но по логике организацией эшелонированной обороны армии должен заниматься Генштаб (или более низкие штабы для более мелких частей). Генштаб определяет, куда отходить и на каком рубеже закрепляться частям при отходе, к примеру, из Авдеевки. И какие укрепления и где необходимо подготовить. Гражданские власти, и в т.ч. Минобороны, этого просто не знают и не понимают. И знать не обязаны.
V2 написав:Бюджет України на фортифікацію - на рівні витрат Путіна на укріплення Бєлгорода
За інформацією аналітиків Deep State, ворог накопав в Україні більше 6 тис км інженерно-фортифікаційних споруд. Станом на 22 листопада найукріпленішими областями з боку окупантів є Запорізька (1869 км) та Донецька (1865 км). На Луганщині російська армія спорудила фортифікації на 1140 км.
На Херсонщині – 886 км вздовж Дніпра — від Нової Каховки до Геройського. Також, окупанти укріпили підходи до Кримського перешийку. В самому ж Криму накопали 265 км траншей.
Що з часу повномасштабного вторгнення будувалось з боку вільної території України?
БізнесЦензор розбирався, де у нас будують укріплення для захисту українських військових та скільки коштів зараз, під час наступу росіян, влада почала виділяти на фортифікації.
Порівняймо або про пріоритети зе-влади: 842,2 млн гривень витратила держава у 2023 році на контент для «Єдиних новин» та марафону «FreeДом»
Про це йдеться у повідомленні проєкту Dozorro Transparency International Ukraine.
Зокрема, на телемарафон «Єдині новини» витратили 618,5 млн грн, а на ефіри для FREEДОМ — 223,7 млн грн. Для порівняння, торік для цих програм держава заплатила вдвічі менше — близько 400 млн грн.
Із цих коштів 207 млн грн отримала компанія «СЛМ Новини» зі структури Starlight Media, яка працювала з обома марафонами.
Ще 206,7 млн грн сплатили двом організаціям, пов’язаним між собою: «1+1 Продакшн» і «ТРК Студія 1+1». Перша займалася виробництвом для FREEДОМ, друга — «Єдиних новин».
Schmit написав:То генштаб відповідає за фортифікації в тилу?
А хто ще? От це, як на мене, виключно генштаб.
ЛАД написав:А это не так? Не знаю, что записано в каких-то положениях, но по логике организацией эшелонированной обороны армии должен заниматься Генштаб
Міноборони розробило постанову, яку в кінці грудня ухвалив Кабмін, яка ввела єдиний підхід у проєктування будівництва фортифікацій та розширила перелік органів, що можуть їх фінансувати.
До обласних адміністрацій додали Міністерство оборони, Державну спеціальну службу транспорту, Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури.
Як пояснюють в Мінобороні, ширше коло замовників надало можливість закривати потреби на фортифікацію швидше з державного та місцевих бюджетів.
Тоді ж Федоров розповів, що при робочій групі утворилась волонтерська бізнес-спільнота, що надаватиме меценатську допомогу в будівництві споруд на "найгарячіших" напрямках. Джерело: https://biz.censor.net/r3476006
Успіх написав:Думаю, завжди можна відмовитись.... Але питання - чим така відмова "черевата"?
Пять лет лишения свободы, чтобы отказаться у вас должно быть решение ВЛК об ограниченной пригодности, или на худой конец обращение в медпункт, зафиксированное в вашей медкнижке, ваш рапорт с просьбой направить на ВЛК с датой до БР на ноль. На практике жёсткие меры применяются только к конец оборзевшим, и так некомплект, чтобы у тюрьму и дисбат отправлять. Беседуют, в каждой бригаде есть специальная группа боевого стресса, куда направляют таких бойцов, МПЗ работают разговаривают.
Schmit написав:То генштаб відповідає за фортифікації в тилу?
А хто ще? От це, як на мене, виключно генштаб.
ЛАД написав:А это не так? Не знаю, что записано в каких-то положениях, но по логике организацией эшелонированной обороны армии должен заниматься Генштаб
Міноборони розробило постанову, яку в кінці грудня ухвалив Кабмін, яка ввела єдиний підхід у проєктування будівництва фортифікацій та розширила перелік органів, що можуть їх фінансувати.
До обласних адміністрацій додали Міністерство оборони, Державну спеціальну службу транспорту, Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури.
Як пояснюють в Мінобороні, ширше коло замовників надало можливість закривати потреби на фортифікацію швидше з державного та місцевих бюджетів.
Тоді ж Федоров розповів, що при робочій групі утворилась волонтерська бізнес-спільнота, що надаватиме меценатську допомогу в будівництві споруд на "найгарячіших" напрямках. Джерело: https://biz.censor.net/r3476006
Заказчиками и исполнителями может выступать кто угодно. Но запланировать и добиваться выполнения этих планов должны военные. Если "влітку Харківська ОДА звітувала в системі про секретні закупівлі будівельних робіт з укріплень на 382 млн грн. Джерело: https://biz.censor.net/r3476006" и построила эти укрепления, к примеру, на западе области, то это будут деньги, выброшенные на ветер. Ничего не имею против Синегубова (председатель Харьковской ОГА, украинский юрист, адвокат, доктор юридических наук), но сомневаюсь в его военных познаниях, в частности, тактики и стратегии войск и укреплений, необходимых для обороны. И планы Генштаба он не должен знать.
Та нах ці фортифікації. Не така це війна щоб довго сидіти в бункері. Прилитить або ракета або бомба. Це війна малих мобільних груп і міннування всього що можна. А богиня війни не помінялася. А нам її годувать немає чим. Я більше за бардак в наш вік повної цифровізації. Це сумно.
ЛАД написав:Генштаб определяет, куда отходить и на каком рубеже закрепляться частям при отходе, к примеру, из Авдеевки. И какие укрепления и где необходимо подготовить. Гражданские власти, и в т.ч. Минобороны, этого просто не знают и не понимают. И знать не обязаны.
Два питання Перше - А хто сказав що Генштаб не визначив рубежі оборони і номенклатуру і розміщення укріплень на цих рубежах Друге - А хто сказав що Генштаб повинен своїми силами ці рубежі готувати...
ПС В любимому совку лада , всі фортифікаційні рубежі будували баби і інтелегенти з лопатами... чи лад вважає що тиловики також керуються Генштабом?
freeze написав:По поводу фортификации. Всё по прежнему смайлик рука-лицо......Всё сильно напоминает комедию Тупой ещё тупее. Я часто задумываюсь, почему при такой импотентности к организации войны, мы все же держимся, наверное уровень бардака и хаоса в армии орков даже больше чем у нас.
Но Залужный все равно молодец и герой. Надо было его менять сразу после статьи в журнале когда он расписался в своем бессилии.
Та вже лячно скаржитися, так як чергове покращення у відповідь ще гірше чим було попереднє.
ЛАД написав: но по логике организацией эшелонированной обороны армии должен заниматься Генштаб (или более низкие штабы для более мелких частей). .
в нас оборона не ешеланована, це в орків ешеланованість. З минулої весни така була. Яка зара атака хз, це ми іще не проходили. А в нас оборона активна. І оборона тільки зара. До лютого в нас був НАСТУП. Контр наступ. ))) які запасні лінії й мінування в тилу при наступі?