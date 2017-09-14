Schmit написав:То генштаб відповідає за фортифікації в тилу?
А хто ще? От це, як на мене, виключно генштаб.
Кличко казав, що для цього потрібен дозвіл ОП. В прифронтовій зоні військовим адміністраціям теж потрібен дозвіл чи наказ ОП, імхо.
система зав"язана на самого главного, а самий главний не приймає рішення (саме розсмочкеться, рейтинг впаде, зменшить іноземні інвестиції, неначасі, нікомунічогонедолжєн ...), а решта не рипається, бо ініциатива накзазуєма
lapay написав:Хоча ці цілі, наразі, однозначно пріоритетні. Тільки, підозрюю, треба збити не менше сотні, щоб перестали скидати бомби.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-34 Су-34 на 2022 рік було зроблено 147 з них 7 предсерійних, тобто 140. Кілька штук втрачено ще до війни. Під час війни втрачено від 22 до 50 одиниць з урахуванням останнього місяця. Виробництво нових - приблизно 10 на рік. Звичайний коефіцієнт боєгтовності авіатехніки становить десь 60 відсотків. Тобто втрата ще 20 призведе до тяжкого морального стану льотного складу. Втрата 40 - до втрати боєздатності авіаполків. 100 боєготових Су-34 в орків на моменті просто немає.
Mimohod написав:Та нах ці фортифікації. Не така це війна щоб довго сидіти в бункері. Прилитить або ракета або бомба. Це війна малих мобільних груп і міннування всього що можна. А богиня війни не помінялася. А нам її годувать немає чим. Я більше за бардак в наш вік повної цифровізації. Це сумно.
Віж КАБів не врятують, але не буде "танкових проривів" і "виходів на оперативний простір"
ЛАД написав: но по логике организацией эшелонированной обороны армии должен заниматься Генштаб (или более низкие штабы для более мелких частей). .
в нас оборона не ешеланована, це в орків ешеланованість. З минулої весни така була. Яка зара атака хз, це ми іще не проходили. А в нас оборона активна. І оборона тільки зара. До лютого в нас був НАСТУП. Контр наступ. ))) які запасні лінії й мінування в тилу при наступі?
Щоб у ворога стався розрив шаблону і він дезорганізувався.
ЛАД написав: но по логике организацией эшелонированной обороны армии должен заниматься Генштаб (или более низкие штабы для более мелких частей). .
в нас оборона не ешеланована, це в орків ешеланованість. З минулої весни така була. Яка зара атака хз, це ми іще не проходили. А в нас оборона активна. І оборона тільки зара. До лютого в нас був НАСТУП. Контр наступ. ))) які запасні лінії й мінування в тилу при наступі?
Это понятно. Я об этом тоже писал. Правда, наступ у нас, вроде, закончился пораньше. Даже на словах. Но сегодня заговорили об обороне. И тут большие специалисты рассказывают, что этим не должен заниматься Генштаб. Всё это должны делать гражданские власти и ОГА. Не спорю, что для выполнения работ могут и должны привлекаться гражданская техника и гражданские стройорганизации, но планировать, заказывать и контролировать эти работы должны военные.