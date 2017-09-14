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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 69676968696969706971>
Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 15:19

  Успіх написав:
  Banderlog написав:Й молись щоб в твою артилерійську бригаду не прийшло розпорядження- надати 50чоловік в піхотну
Та я вже тут казочку розказував, що одну бригаду на Марсі на 98% перевели в піхоту і кинули в бій... з яких половина прийшла 200/300...
Кажуть - прямий наказ головнокомадуючого галактики СИРоєжкіна!

п.с.
Я тут якось питав, але не отримав відповіді: А якщо написати відмову, що мовляв так і так - мій морально-психічний стан бла-бла-бла...
Що, під дулом поведуть?

Думаю, завжди можна відмовитись....
Але питання - чим така відмова "черевата"?

кажуть, що СЗЧ рішає
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 15:22

  lapay написав:
  vt313 написав:
  Schmit написав:То генштаб відповідає за фортифікації в тилу?


А хто ще? От це, як на мене, виключно генштаб.

Кличко казав, що для цього потрібен дозвіл ОП. В прифронтовій зоні військовим адміністраціям теж потрібен дозвіл чи наказ ОП, імхо.

система зав"язана на самого главного, а самий главний не приймає рішення (саме розсмочкеться, рейтинг впаде, зменшить іноземні інвестиції, неначасі, нікомунічогонедолжєн ...), а решта не рипається, бо ініциатива накзазуєма
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 15:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  lapay написав:Хоча ці цілі, наразі, однозначно пріоритетні. Тільки, підозрюю, треба збити не менше сотні, щоб перестали скидати бомби.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-34
Су-34 на 2022 рік було зроблено 147 з них 7 предсерійних, тобто 140.
Кілька штук втрачено ще до війни.
Під час війни втрачено від 22 до 50 одиниць з урахуванням останнього місяця.
Виробництво нових - приблизно 10 на рік.
Звичайний коефіцієнт боєгтовності авіатехніки становить десь 60 відсотків.
Тобто втрата ще 20 призведе до тяжкого морального стану льотного складу. Втрата 40 - до втрати боєздатності авіаполків.
100 боєготових Су-34 в орків на моменті просто немає.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 15:29

  Mimohod написав:Та нах ці фортифікації. Не така це війна щоб довго сидіти в бункері. Прилитить або ракета або бомба. Це війна малих мобільних груп і міннування всього що можна. А богиня війни не помінялася. А нам її годувать немає чим. Я більше за бардак в наш вік повної цифровізації. Це сумно.

Віж КАБів не врятують, але не буде "танкових проривів" і "виходів на оперативний простір"
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 15:30

  Banderlog написав:
  ЛАД написав: но по логике организацией эшелонированной обороны армии должен заниматься Генштаб (или более низкие штабы для более мелких частей). .

в нас оборона не ешеланована, це в орків ешеланованість. З минулої весни така була. Яка зара атака хз, це ми іще не проходили.
А в нас оборона активна. І оборона тільки зара.
До лютого в нас був НАСТУП. Контр наступ. ))) які запасні лінії й мінування в тилу при наступі?

Щоб у ворога стався розрив шаблону і він дезорганізувався.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 15:31

  Banderlog написав:
  ЛАД написав: но по логике организацией эшелонированной обороны армии должен заниматься Генштаб (или более низкие штабы для более мелких частей). .

в нас оборона не ешеланована, це в орків ешеланованість. З минулої весни така була. Яка зара атака хз, це ми іще не проходили.
А в нас оборона активна. І оборона тільки зара.
До лютого в нас був НАСТУП. Контр наступ. ))) які запасні лінії й мінування в тилу при наступі?

Это понятно. Я об этом тоже писал.
Правда, наступ у нас, вроде, закончился пораньше. Даже на словах.
Но сегодня заговорили об обороне.
И тут большие специалисты рассказывают, что этим не должен заниматься Генштаб. Всё это должны делать гражданские власти и ОГА.
Не спорю, что для выполнения работ могут и должны привлекаться гражданская техника и гражданские стройорганизации, но планировать, заказывать и контролировать эти работы должны военные.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 15:38

  ЛАД написав:но планировать, заказывать и контролировать эти работы должны военные.
Планувати-замовляти-контролювати виконання - так це Генштаб
А от виконувати - це Каб Мін...

А тепер питання
Якщо КабМін НЕ виділив на це кошти і НЕ організував підрядників - то що буде контролювати Генштаб?

Труси-хрестик???
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 16:05

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:но планировать, заказывать и контролировать эти работы должны военные.
Планувати-замовляти-контролювати виконання - так це Генштаб
А от виконувати - це Каб Мін...

А тепер питання
Якщо КабМін НЕ виділив на це кошти і НЕ організував підрядників - то що буде контролювати Генштаб?

Труси-хрестик???


В бригаді є для цього инженерний батальйон. Ресурси для ньго виділені.
До того ж всі ці роботи мають елемент таємності, і цивільні до них не повинні допускатись.

Інша справа підвезти якісь матеріали, виділити техніку, розказати місцеві нюанси і т.п.
vt313
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 16:08

  trololo написав:
  Schmit написав:
  mephala написав:Зеленський: План нашого контрнаступу був на столі Кремля ще до його початку

https://inforesist.org/ua/zelenskij-plan-nashogo-kontrnastupu-buv-na-stoli-kremlya-shhe-do-jogo-pochatku/

Хм, хто б це міг здати план нашого контрнаступу?
Пригадується «детективна історія, яка вигадана…»


ставлю на ліндсі грехема. чорт

А якщо так?
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 16:13

  vt313 написав:В бригаді є для цього инженерний батальйон. Ресурси для ньго виділені.
Дявол криється в деталях..
1 Інженерний батальйон - є
2 Ресурси в нього - є..... для роботи по обладнанню нуля і першої лінії+ евакуація підбитої техніки + обладнання шляхів в зоні нуля..і так далі в зоні відповідальності Бригади ( приблизно 30 км по фронту+20 км в глибину)

Ваш хід.

ПС
Про секретність
А що може здати цивільний який рив траншеї..такого що не можна побачити з дрона?
budivelnik
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