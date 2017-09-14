ЛАД написав:А это не так? Не знаю, что записано в каких-то положениях, но по логике организацией эшелонированной обороны армии должен заниматься Генштаб (или более низкие штабы для более мелких частей). Генштаб определяет, куда отходить и на каком рубеже закрепляться частям при отходе, к примеру, из Авдеевки. И какие укрепления и где необходимо подготовить. Гражданские власти, и в т.ч. Минобороны, этого просто не знают и не понимают. И знать не обязаны.
У будівництво фортифікаційних споруд задіяні приватні фірми, роботи проводяться згідно тендерам за рахунок Обласних і місцевих бюджетів . Але проблема в тому, що фірма, яка не виграла тендер подає скаргу і тендер зупиняється. Два тижня тому була велика стаття на цю тему: більшість тендерів по цім причинам залишаються не виконаними. Тому у суспільстві було багато питань-де наші інженерні війська, що вони будують чи не будують...
«На Сумщині розпочали черговий етап зведення фортифікаційних споруд та інженерних загороджень, в області нарощуються бойові можливості оборонних рубежів. Наразі визначено п'ять замовників робіт, 11 виконавців в усіх районах Сумської області, які будують фортифікаційні споруди. Роботи ведуться згідно з графіком», - зазначив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.
За його словами, торік Сумщина будувала фортифікаційні споруди за кошти обласного і місцевих бюджетів.
«Цьогоріч, розуміючи, що Сумська область має найдовший кордон з ворогом, понад 560 кілометрів, держава підсилює наш регіон додатковим ресурсом. Будівництво фортифікаційних споруд здійснюється за кошти державного бюджету, відповідно до Постанови Кабінету міністрів №1415 від 29 грудня 2023 року», - зазначив він.
Denik написав:Тобто втрата ще 20 призведе до тяжкого морального стану льотного складу. Втрата 40 - до втрати боєздатності авіаполків. 100 боєготових Су-34 в орків на моменті просто немає.
Я тільки за, якщо критична цифра буде не 100, а 50 чи навіть менше, бо каби замінили крилаті ракети і руйнують фортифікацію. Вони можуть підти на винищення не тільки довоєнного запасу ракет, але й літаків.
freeze написав:По поводу фортификации. Сейчас пошли какие-то микрошевеления. Стали зубы дракона ставить, над которыми раньше смеялись, много зубов поставили между Херсоном и Николаевом, особо не секрет с неба все видно. Нам даже экскаватор выделили в кое веки для рытья второй линии, военный экскаватор.. Я часто задумываюсь, почему при такой импотентности к организации войны, мы все же держимся, наверное уровень бардака и хаоса в армии орков даже больше чем у нас.
Просування за Авдіївкою показує, які там були "підготовлені позиції".
Сирський пише, що ситуація на Авдіївському напрямку виправляється, кацапів вибили з Орлівки, ще там десь. Але ж хто він такий, ми знаємо, що вам видніше Крім того, проскакувала інформація щодо нестачі снарядів.. Цифри жахливі, але партнери наразі вжили заходи.
🔄 Мапу оновлено!
⚔️ Ворог просунувся південніше Бердичів, в Орлівці, південніше Тоненького та біля Невельського.
vt313 написав:В бригаді є для цього инженерний батальйон. Ресурси для ньго виділені.
Дявол криється в деталях.. 1 Інженерний батальйон - є 2 Ресурси в нього - є..... для роботи по обладнанню нуля і першої лінії+ евакуація підбитої техніки + обладнання шляхів в зоні нуля..і так далі в зоні відповідальності Бригади ( приблизно 30 км по фронту+20 км в глибину)
Ваш хід.
ПС Про секретність А що може здати цивільний який рив траншеї..такого що не можна побачити з дрона?
А далі є інженерні частини більш високого підпорядкування.
Да все що завгодно. Є правила допуску. Їх потрібно виконувати.
Denik написав:Тобто втрата ще 20 призведе до тяжкого морального стану льотного складу. Втрата 40 - до втрати боєздатності авіаполків. 100 боєготових Су-34 в орків на моменті просто немає.
Я тільки за, якщо критична цифра буде не 100, а 50 чи навіть менше, бо каби замінили крилаті ракети і руйнують фортифікацію. Вони можуть підти на винищення не тільки довоєнного запасу ракет, але й літаків.
на сегодня это самая большая проблема. Они нащупали свою результативную тактику, забрасывают кабами перед штурмовыми действиями, что приносит свои плоды. Сейчас завели ту же шарманку в Часов Яр.
vt313 написав:А далі є інженерні частини більш високого підпорядкування.
В теорії - є На практиці - немає... Є парочка тих хто наводить понтони , є військові залізничники..і все.
Те що повинні бути- так багато чого повинно бути. Тому треба відштовхуватись не від того як має бути а від сьогоднішніх реалій.
Якщо в ЗСУ відсутні інженерні частини які можуть будувати укріпрайони - то це треба признати і прийняти рішення використовувати цивільні структури. По-перше - це здешевить По-друге - легше використати(швидше) те що є , ніж спочатку створити під крилом ЗСУ.
Тому ще раз В Генштаба є навіть план атаки Кубані... Але цивільні розділились .. Безугла стверджувала що Плана немає Залужного звільнили бо плану немає..з одночасним присвоєнням Героя України але наступ не відбувся бо НАШ план був в кремлі за день до наступу...
ЛАД написав:но планировать, заказывать и контролировать эти работы должны военные.
Планувати-замовляти-контролювати виконання - так це Генштаб А от виконувати - це Каб Мін...
А тепер питання Якщо КабМін НЕ виділив на це кошти і НЕ організував підрядників - то що буде контролювати Генштаб?
Труси-хрестик???
В бригаді є для цього инженерний батальйон. Ресурси для ньго виділені. До того ж всі ці роботи мають елемент таємності, і цивільні до них не повинні допускатись.
Інша справа підвезти якісь матеріали, виділити техніку, розказати місцеві нюанси і т.п.
Будівництво тисячекилометрових спорруд - робота не для армії. Це ж не позицію для танка або десяти машин вирити. Траншеї, рви, окопи, бетоновані многорівневі сховища для особового складу та боезапасу, вентиляція, відвід води і т.д. Це величезний інженерний проект. І таких хочаб дві лінії. Про "виділені ресурси" у вас звідки інформація? Снарядів нема, дронів нема, евакуаційних машин не вистачає, зі зв'язком дупа - весь час волонтери збирають. А для саперів/інженерів все необхідне виділили? Під час строкової служби у нас в полку було два піхотних батальони, танковий батальон, арт.дивізіон, ремроти, розвідка і т.д. І на всіх була аж одна саперна рота. От що вони могли набудувати своїми силами? Максимум, окопи для танків та САУ.
hume написав:на сегодня это самая большая проблема. Они нащупали свою результативную тактику, забрасывают кабами перед штурмовыми действиями, что приносит свои плоды. Сейчас завели ту же шарманку в Часов Яр.
Через каби, в основному, і був мій негативний прогноз на початку листопада, що через півроку кацапи прорвуть нашу оборону. Якщо на 10км фронту скидати по 100 точних авіабомб за добу, як в Авдіївці, то ніяка оборона не витримає. Наразі це ключова проблема ЗСУ, поруч з дефіцитом снарядів.