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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6968696969706971>
Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 16:16

  ЛАД написав:А это не так?
Не знаю, что записано в каких-то положениях, но по логике организацией эшелонированной обороны армии должен заниматься Генштаб (или более низкие штабы для более мелких частей). Генштаб определяет, куда отходить и на каком рубеже закрепляться частям при отходе, к примеру, из Авдеевки. И какие укрепления и где необходимо подготовить. Гражданские власти, и в т.ч. Минобороны, этого просто не знают и не понимают. И знать не обязаны.


У будівництво фортифікаційних споруд задіяні приватні фірми, роботи проводяться згідно тендерам за рахунок Обласних і місцевих бюджетів . Але проблема в тому, що фірма, яка не виграла тендер подає скаргу і тендер зупиняється. Два тижня тому була велика стаття на цю тему: більшість тендерів по цім причинам залишаються не виконаними. Тому у суспільстві було багато питань-де наші інженерні війська, що вони будують чи не будують...
«На Сумщині розпочали черговий етап зведення фортифікаційних споруд та інженерних загороджень, в області нарощуються бойові можливості оборонних рубежів. Наразі визначено п'ять замовників робіт, 11 виконавців в усіх районах Сумської області, які будують фортифікаційні споруди. Роботи ведуться згідно з графіком», - зазначив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.


За його словами, торік Сумщина будувала фортифікаційні споруди за кошти обласного і місцевих бюджетів.

«Цьогоріч, розуміючи, що Сумська область має найдовший кордон з ворогом, понад 560 кілометрів, держава підсилює наш регіон додатковим ресурсом. Будівництво фортифікаційних споруд здійснюється за кошти державного бюджету, відповідно до Постанови Кабінету міністрів №1415 від 29 грудня 2023 року», - зазначив він.

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/381 ... porud.html

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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 16:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Denik написав:Тобто втрата ще 20 призведе до тяжкого морального стану льотного складу. Втрата 40 - до втрати боєздатності авіаполків.
100 боєготових Су-34 в орків на моменті просто немає.

Я тільки за, якщо критична цифра буде не 100, а 50 чи навіть менше, бо каби замінили крилаті ракети і руйнують фортифікацію. Вони можуть підти на винищення не тільки довоєнного запасу ракет, але й літаків.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 16:25

  fler написав:
  Schmit написав:
  freeze написав:По поводу фортификации.
Сейчас пошли какие-то микрошевеления. Стали зубы дракона ставить, над которыми раньше смеялись, много зубов поставили между Херсоном и Николаевом, особо не секрет с неба все видно. Нам даже экскаватор выделили в кое веки для рытья второй линии, военный экскаватор.. Я часто задумываюсь, почему при такой импотентности к организации войны, мы все же держимся, наверное уровень бардака и хаоса в армии орков даже больше чем у нас.

Просування за Авдіївкою показує, які там були "підготовлені позиції".

Сирський пише, що ситуація на Авдіївському напрямку виправляється, кацапів вибили з Орлівки, ще там десь. Але ж хто він такий, ми знаємо, що вам видніше :mrgreen:
Крім того, проскакувала інформація щодо нестачі снарядів.. Цифри жахливі, але партнери наразі вжили заходи.

🔄 Мапу оновлено!

⚔️ Ворог просунувся південніше Бердичів, в Орлівці, південніше Тоненького та біля Невельського.

🕯🐟

🗺 deepstatemap.live

Де вибили? Кого вибили?
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 16:35

  budivelnik написав:
  vt313 написав:В бригаді є для цього инженерний батальйон. Ресурси для ньго виділені.
Дявол криється в деталях..
1 Інженерний батальйон - є
2 Ресурси в нього - є..... для роботи по обладнанню нуля і першої лінії+ евакуація підбитої техніки + обладнання шляхів в зоні нуля..і так далі в зоні відповідальності Бригади ( приблизно 30 км по фронту+20 км в глибину)

Ваш хід.

ПС
Про секретність
А що може здати цивільний який рив траншеї..такого що не можна побачити з дрона?


А далі є інженерні частини більш високого підпорядкування.

Да все що завгодно. Є правила допуску. Їх потрібно виконувати.
vt313
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 16:38

  lapay написав:
  Denik написав:Тобто втрата ще 20 призведе до тяжкого морального стану льотного складу. Втрата 40 - до втрати боєздатності авіаполків.
100 боєготових Су-34 в орків на моменті просто немає.

Я тільки за, якщо критична цифра буде не 100, а 50 чи навіть менше, бо каби замінили крилаті ракети і руйнують фортифікацію. Вони можуть підти на винищення не тільки довоєнного запасу ракет, але й літаків.
на сегодня это самая большая проблема. Они нащупали свою результативную тактику, забрасывают кабами перед штурмовыми действиями, что приносит свои плоды. Сейчас завели ту же шарманку в Часов Яр.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 16:42

  vt313 написав:А далі є інженерні частини більш високого підпорядкування.
В теорії - є
На практиці - немає...
Є парочка тих хто наводить понтони , є військові залізничники..і все.

Те що повинні бути- так багато чого повинно бути.
Тому треба відштовхуватись не від того як має бути
а від сьогоднішніх реалій.

Якщо в ЗСУ відсутні інженерні частини які можуть будувати укріпрайони - то це треба признати і прийняти рішення використовувати цивільні структури.
По-перше - це здешевить
По-друге - легше використати(швидше) те що є , ніж спочатку створити під крилом ЗСУ.

Тому ще раз
В Генштаба є навіть план атаки Кубані...
Але цивільні розділились ..
Безугла стверджувала що Плана немає
Залужного звільнили бо плану немає..з одночасним присвоєнням Героя України
але наступ не відбувся бо НАШ план був в кремлі за день до наступу...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 16:47

  vt313 написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:но планировать, заказывать и контролировать эти работы должны военные.
Планувати-замовляти-контролювати виконання - так це Генштаб
А от виконувати - це Каб Мін...

А тепер питання
Якщо КабМін НЕ виділив на це кошти і НЕ організував підрядників - то що буде контролювати Генштаб?

Труси-хрестик???


В бригаді є для цього инженерний батальйон. Ресурси для ньго виділені.
До того ж всі ці роботи мають елемент таємності, і цивільні до них не повинні допускатись.

Інша справа підвезти якісь матеріали, виділити техніку, розказати місцеві нюанси і т.п.

Будівництво тисячекилометрових спорруд - робота не для армії. Це ж не позицію для танка або десяти машин вирити. Траншеї, рви, окопи, бетоновані многорівневі сховища для особового складу та боезапасу, вентиляція, відвід води і т.д. Це величезний інженерний проект. І таких хочаб дві лінії.
Про "виділені ресурси" у вас звідки інформація? Снарядів нема, дронів нема, евакуаційних машин не вистачає, зі зв'язком дупа - весь час волонтери збирають. А для саперів/інженерів все необхідне виділили?
Під час строкової служби у нас в полку було два піхотних батальони, танковий батальон, арт.дивізіон, ремроти, розвідка і т.д. І на всіх була аж одна саперна рота. От що вони могли набудувати своїми силами? Максимум, окопи для танків та САУ.
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вдогонку

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
Головному управлінню оперативного забезпечення Збройних Сил України (в/ч А2330, м.Київ) підпорядковані:
Інженерні війська
Назва частини __________________________ВЧ_____________Місце дислокації
Центральне управління інженерних військ___А0107______________м. Київ
20 арсенал інженерних військ______________А0543_Київська обл, Чернігівська обл
48 окрема інженерна бригад________________А2738
11 окремий понтонно-мостовий батальйон____А3290_________Хмельницька область
70 центр інженерного забезпечення_________А0583_________Вінницька область
107 центр дорожнього забезпечення_________А1519_________Рівненська область
143 центр розмінування____________________А2641_________Хмельницька область
301 окремий дорожньо-комендантський батальйон ____
808 окремий полк підтримки________________А3935__________Одеська область
3046 центральна база інженерних боєприпасів_А2647________Харківська область


То як - багато бачите сил/засобів для підготовки Другої лінії оборони?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 16:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  hume написав:на сегодня это самая большая проблема. Они нащупали свою результативную тактику, забрасывают кабами перед штурмовыми действиями, что приносит свои плоды. Сейчас завели ту же шарманку в Часов Яр.

Через каби, в основному, і був мій негативний прогноз на початку листопада, що через півроку кацапи прорвуть нашу оборону.
Якщо на 10км фронту скидати по 100 точних авіабомб за добу, як в Авдіївці, то ніяка оборона не витримає.
Наразі це ключова проблема ЗСУ, поруч з дефіцитом снарядів.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 17:02

Втрати кацапольотів за лютий:

🔥 7.02 - Ка-52

🔥 17.02 - 2 Су-34 + Су-35

🔥 18.02 - 1 Су-34

🔥 19.02 - 1 Су-34 + 1 Су-35

🔥 21.02 - 1 Су-34

🔥 23.02 - 1 А-50

🔥 27.02 - 2 Су-34

🔥 29.02 - 3 Су-34
fler
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