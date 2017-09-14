У великій тригодинній розмові вони обговорили зокрема і нещодавнє інтерв’ю Путіна Карлсону. Фрідман поцікавився у колеги, що той думає про спроби диктатора виправдати вторгнення в Україну необхідністю провести "денацифікацію".
"Це найтупіша річ, яку я коли-небудь чув. Я так і не зрозумів, що це означає. "Денацифікація?" – відповів Карлсон.
Журналіст визнав, що йому вкрай не сподобалася уся та частина розмови з Путіним, в якій той просто намагався очорнити Україну.
"Справа в тому, що "нацизм", чим би він не був, є невід’ємним поняттям від німецького народу. Це був націоналістичний рух в Німеччині. (...) Я сам антинацист. Але не існує ніякого нацистського руху у 2024 році. Називати їх (українців) нацистами, це якось дуже по-дитячому", – сказав Карлсон.
На його думку, позначення когось "нацистом" є просто способом назвати людиною "злом". За словами Карлсона, під час розмови з Путіним у нього склалося враження, що той справді вірить в засилля неонацистів в Україні.
hume написав:на сегодня это самая большая проблема. Они нащупали свою результативную тактику, забрасывают кабами перед штурмовыми действиями, что приносит свои плоды. Сейчас завели ту же шарманку в Часов Яр.
Через каби, в основному, і був мій негативний прогноз на початку листопада, що через півроку кацапи прорвуть нашу оборону. Якщо на 10км фронту скидати по 100 точних авіабомб за добу, як в Авдіївці, то ніяка оборона не витримає. Наразі це ключова проблема ЗСУ, поруч з дефіцитом снарядів.
Да, к сожалению. Мне ситуация представляется именно так. 500 кг, 1000 кг и 1500 кг бомбы прилетающие от бывшей дружественной нам страны вызывает настоящее бешенство к тем, кто это делает. Не верю, что КАБам нельзя ничего противопоставить. Да это и не так, самолеты ж начали падать у них не просто так от старости или дружественных действия части их летчиков, симпатизирующих украинцам.
Я не верю также, что военная помощь нам прекращена. Это напоминает скорее подготовленный вброс дезинформации. Иначе откуда всякие писатели-блогеры телеграма и тик-тока или корреспонденты различных сми могут знать о реальном состоянии процесса принятия решений в США или ЕС по военным вопросам? Руки коротки у них, балаболов.
Цель такого вброса может быть - ввести в заблуждение агрессора-оккупанта перед подготовкой настоящей контрнаступательной операции. Точно также как в 2022 году вводили в заблуждение о мощной подготовке и даже начале контрнаступления, заставляя нервничать и ошибаться кремль при планировании операций. Чего стоит только их решение подорвать каховскую ГЭС, создав надолго в Крыму, который навсегда, трудности с прессной водой.
buratinyo написав:Не верю, что КАБам нельзя ничего противопоставить.
На думку військового оглядача Олександра Коваленка, на тлі масового знищення російської авіації, Москва потрапила до патової ситуації.
Росіяни завели себе в залежність від керованих авіабомб (КАБів), адже без них вони не можуть воювати, а з ними – кількість знищеної авіації тільки зростає.
"Росіяни зараз знаходяться в патовій ситуації. Тому що для них КАБи є основним елементом по вскриванню наших укріпрайонів та лінії оборони. Саме за рахунок КАБів вони можуть прискорювати процес наступу для своїх сухопутних військ. І без КАБів вони не зможуть наступати. А в деяких випадках вони навіть не зможуть утримувати ті позиції, які захопили, тобто навіть оборонятися нормально", – сказав в ефірі телемарафону Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив"
fler написав:По поводу фортификации. Сейчас пошли какие-то микрошевеления. Стали зубы дракона ставить, над которыми раньше смеялись, много зубов поставили между Херсоном и Николаевом, особо не секрет с неба все видно. Нам даже экскаватор выделили в кое веки для рытья второй линии, военный экскаватор.. Я часто задумываюсь, почему при такой импотентности к организации войны, мы все же держимся, наверное уровень бардака и хаоса в армии орков даже больше чем у нас.
Просування за Авдіївкою показує, які там були "підготовлені позиції".
Сирський пише, що ситуація на Авдіївському напрямку виправляється, кацапів вибили з Орлівки, ще там десь. Але ж хто він такий, ми знаємо, що вам видніше Крім того, проскакувала інформація щодо нестачі снарядів.. Цифри жахливі, але партнери наразі вжили заходи.[/quote] 🔄 Мапу оновлено!
⚔️ Ворог просунувся південніше Бердичів, в Орлівці, південніше Тоненького та біля Невельського.