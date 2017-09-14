Додано: Чет 29 лют, 2024 19:09

vt313 написав: budivelnik написав: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F

Головному управлінню оперативного забезпечення Збройних Сил України (в/ч А2330, м.Київ) підпорядковані:

Інженерні війська

Назва частини __________________________ВЧ_____________Місце дислокації

Центральне управління інженерних військ___А0107______________м. Київ

20 арсенал інженерних військ______________А0543_Київська обл, Чернігівська обл

48 окрема інженерна бригад________________А2738

11 окремий понтонно-мостовий батальйон____А3290_________Хмельницька область

70 центр інженерного забезпечення_________А0583_________Вінницька область

107 центр дорожнього забезпечення_________А1519_________Рівненська область

143 центр розмінування____________________А2641_________Хмельницька область

301 окремий дорожньо-комендантський батальйон ____

808 окремий полк підтримки________________А3935__________Одеська область

3046 центральна база інженерних боєприпасів_А2647________Харківська область Головному управлінню оперативного забезпечення Збройних Сил України (в/ч А2330, м.Київ) підпорядковані:Центральне управління інженерних військ___А0107______________м. Київ20 арсенал інженерних військ______________А0543_Київська обл, Чернігівська обл48 окрема інженерна бригад________________А273811 окремий понтонно-мостовий батальйон____А3290_________Хмельницька область70 центр інженерного забезпечення_________А0583_________Вінницька область107 центр дорожнього забезпечення_________А1519_________Рівненська область143 центр розмінування____________________А2641_________Хмельницька область301 окремий дорожньо-комендантський батальйон ____808 окремий полк підтримки________________А3935__________Одеська область3046 центральна база інженерних боєприпасів_А2647________Харківська область



То як - багато бачите сил/засобів для підготовки Другої лінії оборони?



Окрема бригада, окремий полк і центри. Значно більше ніж нічого.

Які в них засоби я не знаю.



Підем з іншого боку.

Взводний опорний пункт. Скільки треба сил і засобів для його побудови? Окрема бригада, окремий полк і центри. Значно більше ніж нічого.Які в них засоби я не знаю.Підем з іншого боку.Взводний опорний пункт. Скільки треба сил і засобів для його побудови?

окопу в 1000 метрів

Коли реально пробуєте в чомусь розібратись - не ускладнюйте собі задачу переходячи на незнайомі Вам терміни.Ви не військовий , тому не користуйтесь терміном ВОЗ( взводний опорний пункт) , бо тоді Вам потрібно починати читати Статут де описано задачі взводу в обороні-наступі і так даліПотім вивчати штатний список взводупотім озброєння і так далі....Просто перейдіть на знайомі для себе терміниКілометр-траншея-бліндаж...І уявіть лінію фронту в 500 км, з яких тільки 150 км перекриваються Дніпром.Отже Лінія оборони - це 300 км траншеї+кожних 150м - бліндажТаких ліній має бути три , окопи кожної з яких має бути укріплена деревяним , бетонним,і земляним...Ширина*глибина*3 лінії=6000 м3 земляних робіт ( 1м3 земляних робіт сьогодні від 500 грн, розрахункова кількість в людях2-3 години на одного робітника=1м3) , отже 6000м3*500 грн=3 млн грн або 20 000 людино/годин=2500людино*днів=100 людей-1 місяць- 1 км з 300кмВаші заперечення про те що трактор це зробить швидше-можете залишити при собі , бо ТРАНШЕЯ і ОКОП - це різні речі..і це 1 кмТепер потрібно перед цим 1 км окопів , максимально замінувати + встановити тротитанкові надовби і вирити ловушки...Далі продовжувати - чи вже зрозуміли що це титанічна праця?Для прикладуДва роки наших кілька бригад , усилює лінію оборони в 120 км між нами і Білорусією...два роки працюють і ще будуть працювати і це без бойового навантаження, без артилерійських і авіаційних ударів, без обстрілу і без відбиття атак+ в лісовій місцевості.