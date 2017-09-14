У великій тригодинній розмові вони обговорили зокрема і нещодавнє інтерв’ю Путіна Карлсону. Фрідман поцікавився у колеги, що той думає про спроби диктатора виправдати вторгнення в Україну необхідністю провести "денацифікацію".
"Це найтупіша річ, яку я коли-небудь чув. Я так і не зрозумів, що це означає. "Денацифікація?" – відповів Карлсон.
Журналіст визнав, що йому вкрай не сподобалася уся та частина розмови з Путіним, в якій той просто намагався очорнити Україну.
"Справа в тому, що "нацизм", чим би він не був, є невід’ємним поняттям від німецького народу. Це був націоналістичний рух в Німеччині. (...) Я сам антинацист. Але не існує ніякого нацистського руху у 2024 році. Називати їх (українців) нацистами, це якось дуже по-дитячому", – сказав Карлсон.
На його думку, позначення когось "нацистом" є просто способом назвати людиною "злом". За словами Карлсона, під час розмови з Путіним у нього склалося враження, що той справді вірить в засилля неонацистів в Україні.
hume написав:на сегодня это самая большая проблема. Они нащупали свою результативную тактику, забрасывают кабами перед штурмовыми действиями, что приносит свои плоды. Сейчас завели ту же шарманку в Часов Яр.
Через каби, в основному, і був мій негативний прогноз на початку листопада, що через півроку кацапи прорвуть нашу оборону. Якщо на 10км фронту скидати по 100 точних авіабомб за добу, як в Авдіївці, то ніяка оборона не витримає. Наразі це ключова проблема ЗСУ, поруч з дефіцитом снарядів.
Да, к сожалению. Мне ситуация представляется именно так. 500 кг, 1000 кг и 1500 кг бомбы прилетающие от бывшей дружественной нам страны вызывает настоящее бешенство к тем, кто это делает. Не верю, что КАБам нельзя ничего противопоставить. Да это и не так, самолеты ж начали падать у них не просто так от старости или дружественных действия части их летчиков, симпатизирующих украинцам.
Я не верю также, что военная помощь нам прекращена. Это напоминает скорее подготовленный вброс дезинформации. Иначе откуда всякие писатели-блогеры телеграма и тик-тока или корреспонденты различных сми могут знать о реальном состоянии процесса принятия решений в США или ЕС по военным вопросам? Руки коротки у них, балаболов.
Цель такого вброса может быть - ввести в заблуждение агрессора-оккупанта перед подготовкой настоящей контрнаступательной операции. Точно также как в 2022 году вводили в заблуждение о мощной подготовке и даже начале контрнаступления, заставляя нервничать и ошибаться кремль при планировании операций. Чего стоит только их решение подорвать каховскую ГЭС, создав надолго в Крыму, который навсегда, трудности с прессной водой.
buratinyo написав:Не верю, что КАБам нельзя ничего противопоставить.
На думку військового оглядача Олександра Коваленка, на тлі масового знищення російської авіації, Москва потрапила до патової ситуації.
Росіяни завели себе в залежність від керованих авіабомб (КАБів), адже без них вони не можуть воювати, а з ними – кількість знищеної авіації тільки зростає.
"Росіяни зараз знаходяться в патовій ситуації. Тому що для них КАБи є основним елементом по вскриванню наших укріпрайонів та лінії оборони. Саме за рахунок КАБів вони можуть прискорювати процес наступу для своїх сухопутних військ. І без КАБів вони не зможуть наступати. А в деяких випадках вони навіть не зможуть утримувати ті позиції, які захопили, тобто навіть оборонятися нормально", – сказав в ефірі телемарафону Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив"
fler написав:По поводу фортификации. Сейчас пошли какие-то микрошевеления. Стали зубы дракона ставить, над которыми раньше смеялись, много зубов поставили между Херсоном и Николаевом, особо не секрет с неба все видно. Нам даже экскаватор выделили в кое веки для рытья второй линии, военный экскаватор.. Я часто задумываюсь, почему при такой импотентности к организации войны, мы все же держимся, наверное уровень бардака и хаоса в армии орков даже больше чем у нас.
Просування за Авдіївкою показує, які там були "підготовлені позиції".
Сирський пише, що ситуація на Авдіївському напрямку виправляється, кацапів вибили з Орлівки, ще там десь. Але ж хто він такий, ми знаємо, що вам видніше Крім того, проскакувала інформація щодо нестачі снарядів.. Цифри жахливі, але партнери наразі вжили заходи.[/quote] 🔄 Мапу оновлено!
⚔️ Ворог просунувся південніше Бердичів, в Орлівці, південніше Тоненького та біля Невельського.
То як - багато бачите сил/засобів для підготовки Другої лінії оборони?
Окрема бригада, окремий полк і центри. Значно більше ніж нічого. Які в них засоби я не знаю.
Підем з іншого боку. Взводний опорний пункт. Скільки треба сил і засобів для його побудови?
Коли реально пробуєте в чомусь розібратись - не ускладнюйте собі задачу переходячи на незнайомі Вам терміни. Ви не військовий , тому не користуйтесь терміном ВОЗ( взводний опорний пункт) , бо тоді Вам потрібно починати читати Статут де описано задачі взводу в обороні-наступі і так далі Потім вивчати штатний список взводу потім озброєння і так далі.... Просто перейдіть на знайомі для себе терміни Кілометр-траншея-бліндаж... І уявіть лінію фронту в 500 км, з яких тільки 150 км перекриваються Дніпром.
Отже Лінія оборони - це 300 км траншеї+кожних 150м - бліндаж Таких ліній має бути три , окопи кожної з яких має бути укріплена деревяним , бетонним,і земляним... Ширина*глибина*3 лінії окопу в 1000 метрів=6000 м3 земляних робіт ( 1м3 земляних робіт сьогодні від 500 грн, розрахункова кількість в людях2-3 години на одного робітника=1м3) , отже 6000м3*500 грн=3 млн грн або 20 000 людино/годин=2500людино*днів=100 людей-1 місяць- 1 км з 300км
Ваші заперечення про те що трактор це зробить швидше-можете залишити при собі , бо ТРАНШЕЯ і ОКОП - це різні речі..і це 1 км Тепер потрібно перед цим 1 км окопів , максимально замінувати + встановити тротитанкові надовби і вирити ловушки...
Далі продовжувати - чи вже зрозуміли що це титанічна праця?
Для прикладу Два роки наших кілька бригад , усилює лінію оборони в 120 км між нами і Білорусією...два роки працюють і ще будуть працювати і це без бойового навантаження, без артилерійських і авіаційних ударів, без обстрілу і без відбиття атак+ в лісовій місцевості.
budivelnik написав: Для прикладу Два роки наших кілька бригад , усилює лінію оборони в 120 км між нами і Білорусією...два роки працюють і ще будуть працювати і це без бойового навантаження, без артилерійських і авіаційних ударів, без обстрілу і без відбиття атак+ в лісовій місцевості.
Це потрібно було на Донбасі робити спочатку а потім на півночі.
Успіх написав:Це от важко Будівельнику з синами в тилу бізнес вести - оце так! Чи одному з Рівного ще другий бізнес відкрити під час війни - оце ВАЖКО!
Всі форумчани розуміють, що на фронті не мед, але до тебе довбня ніяк не доходить, що без таких як ми з будівельником, ти би там сидів голий, голодний і з відкритими виразками по всьому тілу, тому дякуй, що ми є, що працюємо, платимо податки і донатимо для тебе в ЗСУ невдячне ти свиняче рило. І не нюняй тут, що нібито тебе,воїна ображають, ніхто нічого поганого не напише ні про фріза ні про інших Воїнів, пишуть лише до тебе, коли протверезієш спробуй напружити залишки непропитих мізків щоб зрозуміти чому. Є одна мільйонна відсотка що тобі це вдасться, тобто надії майже немає, але ти пробуй, пробуй