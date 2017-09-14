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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6970697169726973>
Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 19:22

  Ukrainian написав:Це потрібно було на Донбасі робити спочатку а потім на півночі.
Про такі речі народна мудрість каже наступне
Щоб ти був таким розумним сьогодні-як моя жінка завтра....
або
Знав би де впадеш - соломку б підстелив.

А тепер серьозно
Всі чекали нападу через ОРДЛО..а ворог попер через Чернігів.
Тому
Наявність/відсутність ліній оборони... змінює плани ворога.
Тобто , перш ніж почати наступ - ворог дивиться де це зробити найкраще.

Висновок
Половину роботи - дурневі не показують.
Перевожу на загальний сленг( злегка фантазуючи)
Ворога можна заманити в потрібну нам точку якраз будуючи чи не будуючи укріпрайони в тих чи інших місцях.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 19:22

🇺🇸 Як тільки уряд отримає фінансування, перейдемо до питання про ухвалення допомоги Україні, — спікер Палати представників Майк Джонсон для видання «Голос Америки».
Повідомлялося, що завтра мають ухвалити фінансування уряду.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 19:23

  fler написав:🇺🇸 Як тільки уряд отримає фінансування, перейдемо до питання про ухвалення допомоги Україні, — спікер Палати представників Майк Джонсон для видання «Голос Америки».
Повідомлялося, що завтра мають ухвалити фінансування уряду.


дуже сильний крок був звернення 23 парламентів до конгресу. не знаю хто придумав і реалізував, але це те що треба
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 19:34

  budivelnik написав:
  Ukrainian написав:Це потрібно було на Донбасі робити спочатку а потім на півночі.
Про такі речі народна мудрість каже наступне
Щоб ти був таким розумним сьогодні-як моя жінка завтра....
або
Знав би де впадеш - соломку б підстелив.

А тепер серьозно
Всі чекали нападу через ОРДЛО..а ворог попер через Чернігів.

Західні ЗМІ малювали, що попруть і через Чернігів також ...

Тому в Чернігові один військовий чарівник зробив те диво, яке відбулось в Чернігові

Поки дехто вже "злив" Чернігів
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 19:40

  ЛАД написав:
  drevlyanin написав:
  Bobua написав:
Тому й кажу останні роки, що найважливіше -- максимальна оборона і захист на фронті.
Тоді й буде стійкий потік охочих постріляти у напрямку тієї гидоти...


Так не тільки ви про це говорите, а дії відповідальних осіб де? Тільки бла-бла-бла і новий наступ в 2025. А потім в 2027, 2029...
Воно ж зручно-поки йде така кривава різанина, можна знімати фільми(замість будівництва укріплень) про наші жертви, штовхати промови перед союзниками і під час щоденних звернень "брати на себе важкий тягар відповідальность" безкінечного президенства. Прямо як пукін. А чимало осіб до цих пір підтримують такий перебіг подій та особисто "найвеличнішого". Бояться змін та усвідомлення помилок чи мають особисту зацікавленість в незмінності системи? :(

1. Яких дій Вам не вистачає?
2. Що треба робити?
3. Скільки фільмів знято і скільки укріплень можна було б побудувати за ті копійки, витрачені на ты фільми?
Вам не здається, що саме цей Ваш допис і є "бла-бла-бла"?


Жоден з моїх знайомих та родичів, котрі зараз в зоні БД не підтвердив облаштування хоч скільки небудь серйозних укріплень, про які влада і особисто найвеличніший нам часто розказують, поряд зі своїми позиціями за останні кілька місяців. Все тільки своїми руками та поспіхом. Те ж саме каже і Бобуа. У вас є протилежні данні?
Два дні тому Буданов запевняв, що жожних прохань від Придністров'я до путена не буде. Сьогодні факт на обличчя. То хто все таки бла-бла-бла?
п.с. Насправді прикладів поклоніння богу ідиотизму з боку кварталу(за вдалим порівнянням Пояркова) вагон і маленький возик та набридло вже перераховувати, ви й самі це прекрасно бачите кожен день. Але продовжуєте підтримувати цю вакханалію некомпетентності. На думку спадає пісенька для тінейджерів з 90-х: "все равно его не брошу, потому что он хорошый".
Що повинно статися, щоб і ви сказали, що пора таки "щось" змінювати?
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 19:47

  drevlyanin написав:
  ЛАД написав:


Жоден з моїх знайомих та родичів, котрі зараз в зоні БД не підтвердив облаштування хоч скільки небудь серйозних укріплень, про які влада і особисто найвеличніший нам часто розказують, поряд зі своїми позиціями за останні кілька місяців. Все тільки своїми руками та поспіхом. Те ж саме каже і Бобуа. У вас є протилежні данні?
Два дні тому Буданов запевняв, що жожних прохань від Придністров'я до путена не буде. Сьогодні факт на обличчя. То хто все таки бла-бла-бла?
п.с. Насправді прикладів поклоніння богу ідиотизму з боку кварталу(за вдалим порівнянням Пояркова) вагон і маленький возик та набридло вже перераховувати, ви й самі це прекрасно бачите кожен день. Але продовжуєте підтримувати цю вакханалію некомпетентності. На думку спадає пісенька для тінейджерів з 90-х: "все равно его не брошу, потому что он хорошый".
Що повинно статися, щоб і ви сказали, що пора таки "щось" змінювати?

Все просто, він все ще чекає РФ в Харькові

Це після всіх обстрілів Харькова, це після обстрілів його дому

От хоче і все

Тому він підтримує весь цей ідіотизм зеленої влади
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 19:50

  Ukrainian написав:Друзі, отримую багато питань стосовно рекрутингу в батальйон Вовки да Вінчі, спробую тут на все відповісти:

https://twitter.com/deemasseek/status/1 ... 1303489831

1. Так, ми штурмовий батальйон, але у нас є купа посад, не пов’язаних зі штурмами й сидінням в окопах: арта, мінометка, БПЛА, сапери, РВП, зв’язківці, механіки, водії тощо.

2. Так, 100% наших рекрутів потрапляють саме до нас, саме туди, куди хотіли, ніхто не губиться.

3. Так, переведення з інших підрозділів/структур наказом можливі.

4. Так, всі наші рекрути проходять базову загальновійськову підготовку і фахові навчання.

5. Ні, бойовим медикам у взводи/роти/батареї НЕ потрібна медична освіта.

6. Ні, ми не можемо взяти оператором БПЛА людину, яка ніколи не літала на дронах. Є купа курсів для цивільних, є Liftoff, купіть пульт і тренуйтеся. Як альтернатива, можете піти в мінометку чи РВП і там навчитися коригувати.

7. Ні, дронщики не працюють з “другої-третьої лінії оборони“, там треба багато ходити, багато копати й мати адекватну фізичну форму.

8. Ні, працювати з дому/з Києва не можна.

9. Так, можна просто прийти в рекрутинговий центр і поспілкуватися з рекрутерами.

10. Ні, в рекрутинговому центрі вас не посадять в бусик воєнкома, ми не передаємо в ТЦК жодної інформації про людей, що приходять на співбесіду чи заповнюють анкету.

11. Так, наші рекрути перші 5 днів знаходяться на полігоні без оформлення, займаючись з нашими інструкторами. Є можливість передумати й піти.

12. Так, ми беремо жінок, але не на всі посади.

13. Ні, наразі нема посад для молодших лейтенантів резерву без релевантного досвіду. Можливо, це зміниться в майбутньому.

14. Так, переведення — це довго, орієнтовно 1-3 місяці.

15. Так, можна приєднатись як по контракту, так і по мобілізації. До 27 років тільки контракт.

16. Так, ми беремо іноземців. Контракт для іноземця можна розірвати в будь-який час.

17. Ні, вас не перекинуть з тилової посади в піхоту без вашого бажання. Ми швидше переведемо З піхоти, якщо людина не витримує морально-психологічно: нікому не цікаво мати неприкритий сектор на позиціях.

18. Ні, вас не переведуть в інший підрозділ без вашої згоди, якщо тільки ви не будете вживати алкоголь чи заборонені речовини. В батальйоні діє сухий закон.

19. Ні, фізична підготовка не є для нас пріоритетом. Головне — адекватність і бажання вчитися.

20. Так, ми розглядаємо обмежено придатних.


Сподіваюся канадский патріот подав особистий приклад і вже записався. На яку посаду?
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 20:00

  buratinyo написав:Я не верю также, что военная помощь нам прекращена. Это напоминает скорее подготовленный вброс дезинформации. Иначе откуда всякие писатели-блогеры телеграма и тик-тока или корреспонденты различных сми могут знать о реальном состоянии процесса принятия решений в США или ЕС по военным вопросам? Руки коротки у них, балаболов.

Цель такого вброса может быть - ввести в заблуждение агрессора-оккупанта перед подготовкой настоящей контрнаступательной операции.

послушайте запись разговора байдена и Пороха, где байден не хочет злить путина, потому что обама недоволен. всё с ними ясно
кстати, при обаме у нас было эмбарго и отжали Крым, и восточные терр. эмбарго снял Трамп
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 20:03

  stm написав:
  Бетон написав:Де вибили? Кого вибили?

Пойдите, станьте донором крови. Сейчас это не лишнее.

давайте кто больше. в конце концов это не жим лёжа.
вы сколько налили?
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 20:06

  drevlyanin написав:Сподіваюся канадский патріот подав особистий приклад і вже записався. На яку посаду?

Коли на США чи Канаду нападуть тоді обязково американці чи канадці українського походження запишуться та будуть захищати свої домівки та сім’ї . А поки бачимо як сотні тисяч українців усіма способами (легально та ні) намагаються уникнути захисту своїх домівок та сімей.
Ukrainian
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