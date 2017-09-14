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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6970697169726973
Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 20:09

  Бетон написав:
  buratinyo написав:Я не верю также, что военная помощь нам прекращена. Это напоминает скорее подготовленный вброс дезинформации. Иначе откуда всякие писатели-блогеры телеграма и тик-тока или корреспонденты различных сми могут знать о реальном состоянии процесса принятия решений в США или ЕС по военным вопросам? Руки коротки у них, балаболов.

Цель такого вброса может быть - ввести в заблуждение агрессора-оккупанта перед подготовкой настоящей контрнаступательной операции.

послушайте запись разговора байдена и Пороха, где байден не хочет злить путина, потому что обама недоволен. всё с ними ясно
кстати, при обаме у нас было эмбарго и отжали Крым, и восточные терр. эмбарго снял Трамп

Кроме таскания штанги надо иметь ещё и мозги, и яйца

То когда было ?
А натягивать то, что было когда-то (было ли ?) на сейчас - это тупняк

Ты себя развиваешь или ты застрял в "когда-то давно" ? ...
Ты, до сих пор, продаешь какой-то сарай или продаешь недвигу подороже ? ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 20:10

  Ukrainian написав:
  drevlyanin написав:Сподіваюся канадский патріот подав особистий приклад і вже записався. На яку посаду?

Коли на США чи Канаду нападуть тоді обязково американці чи канадці українського походження запишуться та будуть захищати свої домівки та сім’ї . А поки бачимо як сотні тисяч українців усіма способами (легально та ні) намагаються уникнути захисту своїх домівок та сімей.

Здриснут аж Гай зашумить. Як і поляки і всі інші розвинені країни
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 20:14

  pesikot написав:
  Бетон написав:
  buratinyo написав:Я не верю также, что военная помощь нам прекращена. Это напоминает скорее подготовленный вброс дезинформации. Иначе откуда всякие писатели-блогеры телеграма и тик-тока или корреспонденты различных сми могут знать о реальном состоянии процесса принятия решений в США или ЕС по военным вопросам? Руки коротки у них, балаболов.

Цель такого вброса может быть - ввести в заблуждение агрессора-оккупанта перед подготовкой настоящей контрнаступательной операции.

послушайте запись разговора байдена и Пороха, где байден не хочет злить путина, потому что обама недоволен. всё с ними ясно
кстати, при обаме у нас было эмбарго и отжали Крым, и восточные терр. эмбарго снял Трамп

Кроме таскания штанги надо иметь ещё и мозги, и яйца

То когда было ?
А натягивать то, что было когда-то (было ли ?) на сейчас - это тупняк

Ты себя развиваешь или ты застрял в "когда-то давно" ? ...
Ты, до сих пор, продаешь какой-то сарай или продаешь недвигу подороже ? ...

Люди не меняются. Как раз из сферы спорта это хорошо видно.
Кацапские нарративы приплетать к теме какую то недвижимость, вообще признак дегенеративного алкоголического расстройства.

Ты уже не кусаешь себя за задницу по поводу моих "вбросов" потери Авдеевки? Понимаю, нейронные связи разрушены этилом
Востаннє редагувалось Бетон в Чет 29 лют, 2024 20:17, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 20:17

хорошая ветка для обсуждения 5-7чел. спорят между собой часами. остальные все в блоке))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 20:19

  Бетон написав: Люди не меняются. Как раз из сферы спорта это хорошо видно.
Кацапские нарративы приплетать к теме какую то недвижимость, вообще признак дегенеративного алкоголического расстройства

Значит, я попал в самую точку )

Ты не меняешься, но не суди о других людях

И да, с алкоголизмом ты завязывай
pesikot
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  #<1 ... 6970697169726973
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