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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6970697169726973
Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 21:09

  Бетон написав:
  stm написав:
  Бетон написав:Де вибили? Кого вибили?

Пойдите, станьте донором крови. Сейчас это не лишнее.

давайте кто больше. в конце концов это не жим лёжа.
вы сколько налили?

Вчера 450мл. Официально у меня 1 группа крови - идеальный донор считаюсь. Следующее через 2 месяца.
В мл, может ошибаюсь, стандартный мешочек, они не только для обогрева самого ценного бывают, но и для забора крови )
Востаннє редагувалось stm в Чет 29 лют, 2024 21:16, всього редагувалось 1 раз.
stm
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 21:15

  Ukrainian написав:
  drevlyanin написав:Сподіваюся канадский патріот подав особистий приклад і вже записався. На яку посаду?

Коли на США чи Канаду нападуть тоді обязково американці чи канадці українського походження запишуться та будуть захищати свої домівки та сім’ї . А поки бачимо як сотні тисяч українців усіма способами (легально та ні) намагаються уникнути захисту своїх домівок та сімей.


то сидіть там тихенько в канадах і чекайте. хтось просив роздавати тут свої "цінні" поради, і тим більше свої "цінні" оцінки того, шо тут відбувається? воно з канади видніше, ніж з україни, так?
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 21:19

  stm написав:
  Бетон написав:
  Бетон написав:Де вибили? Кого вибили?

Пойдите, станьте донором крови. Сейчас это не лишнее.
давайте кто больше. в конце концов это не жим лёжа.
вы сколько налили?

Вчера 450мл. Официально у меня 1 группа крови - идеальный донор считаюсь. Следующее через 2 месяца.
В мл, может ошибаюсь, стандартный мешочек, они не только для обогрева самого ценного бывают, но и для забора крови )

респект. тем более это полезно - сделаем
Бетон
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  #<1 ... 6970697169726973
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