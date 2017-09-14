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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 29 лют, 2024 21:09
Бетон написав: stm написав: Бетон написав:
Де вибили? Кого вибили?
Пойдите, станьте донором крови. Сейчас это не лишнее.
давайте кто больше. в конце концов это не жим лёжа.
вы сколько налили?
Вчера 450мл. Официально у меня 1 группа крови - идеальный донор считаюсь. Следующее через 2 месяца.
В мл, может ошибаюсь, стандартный мешочек, они не только для обогрева самого ценного бывают, но и для забора крови )
Востаннє редагувалось stm
в Чет 29 лют, 2024 21:16, всього редагувалось 1 раз.
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stm
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Додано: Чет 29 лют, 2024 21:15
Ukrainian написав: drevlyanin написав:
Сподіваюся канадский патріот подав особистий приклад і вже записався. На яку посаду?
Коли на США чи Канаду нападуть тоді обязково американці чи канадці українського походження запишуться та будуть захищати свої домівки та сім’ї . А поки бачимо як сотні тисяч українців усіма способами (легально та ні) намагаються уникнути захисту своїх домівок та сімей.
то сидіть там тихенько в канадах і чекайте. хтось просив роздавати тут свої "цінні" поради, і тим більше свої "цінні" оцінки того, шо тут відбувається? воно з канади видніше, ніж з україни, так?
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Додано: Чет 29 лют, 2024 21:19
stm написав: Бетон написав: Бетон написав:
Де вибили? Кого вибили?
Пойдите, станьте донором крови. Сейчас это не лишнее.
давайте кто больше. в конце концов это не жим лёжа.
вы сколько налили?
Вчера 450мл. Официально у меня 1 группа крови - идеальный донор считаюсь. Следующее через 2 месяца.
В мл, может ошибаюсь, стандартный мешочек, они не только для обогрева самого ценного бывают, но и для забора крови )
респект. тем более это полезно - сделаем
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Додано: Чет 29 лют, 2024 23:46
fler написав:
🇺🇸 Як тільки уряд отримає фінансування, перейдемо до питання про ухвалення допомоги Україні, — спікер Палати представників Майк Джонсон для видання «Голос Америки».
Повідомлялося, що завтра мають ухвалити фінансування уряду.
розкажіть ліпше, що там з принцом і з потужним гравцем Тірани
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Додано: П'ят 01 бер, 2024 06:05
vt313 написав: budivelnik написав:То як - багато бачите сил/засобів для підготовки Другої лінії оборони?
Окрема бригада, окремий полк і центри. Значно більше ніж нічого.
Які в них засоби я не знаю.
Підем з іншого боку.
Взводний опорний пункт. Скільки треба сил і засобів для його побудови?
По перше потрібен взвод(30чол.). Можна з ухилянтів або 500, можна з обмежено придатних, можна навіть з зека, або за адмінку.
50 лопат, 5 сокир, 5 ломів,5 кірок, 3 камази лісу. Сержант з тонною матюків та гарними копняками. Це знаю від тих хто копав особисто і хто командує вопом особисто.
3-7 днів часу. тоді воп може оборонятися довго і від переважаючих сил.
За місяць можна все заливати бетоном і зробити запасні та обманні позиції, інженерні загородження типу зуби дракона, їжаки, колючий дріт. якщо є сапери замінувати все мінами і закласти кілька потужних радіокероваих фугасів.
Але коли всім пох то герой-доброволець лопаткою накопає ямку та буде в ній вмирати.
ПС Зверніть увагу на територію за авдіївкою, ТАМ НЕМАЄ ГОТОВИХ ПОЗИЦІЙ.
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Волинь
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Додано: П'ят 01 бер, 2024 06:37
Волинь написав:
По перше потрібен взвод(30чол.). Можна з ухилянтів або 500, можна з обмежено придатних, можна навіть з зека, або за адмінку.
50 лопат, 5 сокир, 5 ломів,5 кірок, 3 камази лісу. Сержант з тонною матюків та гарними копняками. Це знаю від тих хто копав особисто і хто командує вопом особисто.
3-7 днів часу. тоді воп може оборонятися довго і від переважаючих сил.
За місяць можна все заливати бетоном і зробити запасні та обманні позиції, інженерні загородження типу зуби дракона, їжаки, колючий дріт. якщо є сапери замінувати все мінами і закласти кілька потужних радіокероваих фугасів.
Але коли всім пох то герой-доброволець лопаткою накопає ямку та буде в ній вмирати.
ПС Зверніть увагу на територію за авдіївкою, ТАМ НЕМАЄ ГОТОВИХ ПОЗИЦІЙ.
Як будувати лінії оборони потрібно було учитись в кацапів. Супутникові знімки є в Інтернеті.
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Додано: П'ят 01 бер, 2024 06:49
Доброе утро .
Помяните Дмитренко Александра Алексеевича .
Сегодня годовщина смерти (01.03.2019) всеми Уважаемого ДС .
" пусть Господь простит ему грехи вольные и невольные и дарует Царствие Небесное !"
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