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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6971697269736974>
Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 21:09

  Бетон написав:
  stm написав:
  Бетон написав:Де вибили? Кого вибили?

Пойдите, станьте донором крови. Сейчас это не лишнее.

давайте кто больше. в конце концов это не жим лёжа.
вы сколько налили?

Вчера 450мл. Официально у меня 1 группа крови - идеальный донор считаюсь. Следующее через 2 месяца.
В мл, может ошибаюсь, стандартный мешочек, они не только для обогрева самого ценного бывают, но и для забора крови )
Востаннє редагувалось stm в Чет 29 лют, 2024 21:16, всього редагувалось 1 раз.
stm
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 21:15

  Ukrainian написав:
  drevlyanin написав:Сподіваюся канадский патріот подав особистий приклад і вже записався. На яку посаду?

Коли на США чи Канаду нападуть тоді обязково американці чи канадці українського походження запишуться та будуть захищати свої домівки та сім’ї . А поки бачимо як сотні тисяч українців усіма способами (легально та ні) намагаються уникнути захисту своїх домівок та сімей.


то сидіть там тихенько в канадах і чекайте. хтось просив роздавати тут свої "цінні" поради, і тим більше свої "цінні" оцінки того, шо тут відбувається? воно з канади видніше, ніж з україни, так?
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 21:19

  stm написав:
  Бетон написав:
  Бетон написав:Де вибили? Кого вибили?

Пойдите, станьте донором крови. Сейчас это не лишнее.
давайте кто больше. в конце концов это не жим лёжа.
вы сколько налили?

Вчера 450мл. Официально у меня 1 группа крови - идеальный донор считаюсь. Следующее через 2 месяца.
В мл, может ошибаюсь, стандартный мешочек, они не только для обогрева самого ценного бывают, но и для забора крови )

респект. тем более это полезно - сделаем
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 23:46

  fler написав:🇺🇸 Як тільки уряд отримає фінансування, перейдемо до питання про ухвалення допомоги Україні, — спікер Палати представників Майк Джонсон для видання «Голос Америки».
Повідомлялося, що завтра мають ухвалити фінансування уряду.

розкажіть ліпше, що там з принцом і з потужним гравцем Тірани
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 06:05

  vt313 написав:
  budivelnik написав:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
Головному управлінню оперативного забезпечення Збройних Сил України (в/ч А2330, м.Київ) підпорядковані:
Інженерні війська
Назва частини __________________________ВЧ_____________Місце дислокації
Центральне управління інженерних військ___А0107______________м. Київ
20 арсенал інженерних військ______________А0543_Київська обл, Чернігівська обл
48 окрема інженерна бригад________________А2738
11 окремий понтонно-мостовий батальйон____А3290_________Хмельницька область
70 центр інженерного забезпечення_________А0583_________Вінницька область
107 центр дорожнього забезпечення_________А1519_________Рівненська область
143 центр розмінування____________________А2641_________Хмельницька область
301 окремий дорожньо-комендантський батальйон ____
808 окремий полк підтримки________________А3935__________Одеська область
3046 центральна база інженерних боєприпасів_А2647________Харківська область


То як - багато бачите сил/засобів для підготовки Другої лінії оборони?


Окрема бригада, окремий полк і центри. Значно більше ніж нічого.
Які в них засоби я не знаю.

Підем з іншого боку.
Взводний опорний пункт. Скільки треба сил і засобів для його побудови?


По перше потрібен взвод(30чол.). Можна з ухилянтів або 500, можна з обмежено придатних, можна навіть з зека, або за адмінку.
50 лопат, 5 сокир, 5 ломів,5 кірок, 3 камази лісу. Сержант з тонною матюків та гарними копняками. Це знаю від тих хто копав особисто і хто командує вопом особисто.
3-7 днів часу. тоді воп може оборонятися довго і від переважаючих сил.
За місяць можна все заливати бетоном і зробити запасні та обманні позиції, інженерні загородження типу зуби дракона, їжаки, колючий дріт. якщо є сапери замінувати все мінами і закласти кілька потужних радіокероваих фугасів.
Але коли всім пох то герой-доброволець лопаткою накопає ямку та буде в ній вмирати.

ПС Зверніть увагу на територію за авдіївкою, ТАМ НЕМАЄ ГОТОВИХ ПОЗИЦІЙ.
Волинь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 06:37

  Волинь написав:
По перше потрібен взвод(30чол.). Можна з ухилянтів або 500, можна з обмежено придатних, можна навіть з зека, або за адмінку.
50 лопат, 5 сокир, 5 ломів,5 кірок, 3 камази лісу. Сержант з тонною матюків та гарними копняками. Це знаю від тих хто копав особисто і хто командує вопом особисто.
3-7 днів часу. тоді воп може оборонятися довго і від переважаючих сил.
За місяць можна все заливати бетоном і зробити запасні та обманні позиції, інженерні загородження типу зуби дракона, їжаки, колючий дріт. якщо є сапери замінувати все мінами і закласти кілька потужних радіокероваих фугасів.
Але коли всім пох то герой-доброволець лопаткою накопає ямку та буде в ній вмирати.

ПС Зверніть увагу на територію за авдіївкою, ТАМ НЕМАЄ ГОТОВИХ ПОЗИЦІЙ.

Як будувати лінії оборони потрібно було учитись в кацапів. Супутникові знімки є в Інтернеті.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 06:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Доброе утро .
Помяните Дмитренко Александра Алексеевича .
Сегодня годовщина смерти (01.03.2019) всеми Уважаемого ДС .
" пусть Господь простит ему грехи вольные и невольные и дарует Царствие Небесное !"
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 09:14

  Волинь написав:ПС Зверніть увагу на територію за авдіївкою, ТАМ НЕМАЄ ГОТОВИХ ПОЗИЦІЙ.

Проти КАБів не встоють НІЯКІ укрепрайони і позиції, що й доказав авдіївський коксохім а там ще з радянського бетона підвали.
А літаків СУ-34 у кацапів ще 100+ бортів а у нас СУ 24 мабуть 5+
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 09:22

  Vadim_ написав:
  Волинь написав:ПС Зверніть увагу на територію за авдіївкою, ТАМ НЕМАЄ ГОТОВИХ ПОЗИЦІЙ.

Проти КАБів не встоють НІЯКІ укрепрайони і позиції, що й доказав авдіївський коксохім а там ще з радянського бетона підвали.
А літаків СУ-34 у кацапів ще 100+ бортів а у нас СУ 24 мабуть 5+

З Авдіївки вийшли не з тому що КАБи, а тому що логістика
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 09:44

Бронь входить!

  flyman написав:
  Vadim_ написав:
  Волинь написав:ПС Зверніть увагу на територію за авдіївкою, ТАМ НЕМАЄ ГОТОВИХ ПОЗИЦІЙ.

Проти КАБів не встоють НІЯКІ укрепрайони і позиції, що й доказав авдіївський коксохім а там ще з радянського бетона підвали.
А літаків СУ-34 у кацапів ще 100+ бортів а у нас СУ 24 мабуть 5+

З Авдіївки вийшли не з тому що КАБи, а тому що логістика

Нарешті є справжні спеціалісти , які так потрібні тут..

https://www.mil.gov.ua/ministry/struktu ... h-zsu.html
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