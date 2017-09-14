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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 01 бер, 2024 09:46
Бетон написав:
после прослушивания разговора пороха и байдена, где байден предостерегает пороха от диверсий в крыму, потому что это не нравилось обаме, я зауважал пороха. он умел лавировать, настоящий дипломат.
я и, надеюсь, сотни тысяч, может и миллионы, уверены, что при порохе - не было бы войны!
и всё стало на свои места. байден не хочет нашей победы.
надеюсь, трамп что-то поменяет
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Додано: П'ят 01 бер, 2024 09:58
Ukrainian написав: drevlyanin написав:
Сподіваюся канадский патріот подав особистий приклад і вже записався. На яку посаду?
Коли на США чи Канаду нападуть тоді обязково американці чи канадці українського походження запишуться та будуть захищати свої домівки та сім’ї . А поки бачимо як сотні тисяч українців усіма способами (легально та ні) намагаються уникнути захисту своїх домівок та сімей
.
Тоді ви до цього яким боком? Любите Україну на відстані і ніяк інакше? Дякуємо звісно за таку турботу, але зиску для вашої батьківщини предків від неї жодної. Як казав один мій, нині покійний, родич: "замість того, щоб вчити мене жити, краще допоможіть ділом чи фінансово".
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drevlyanin
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