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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6971697269736974
Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 09:58

  Ukrainian написав:
  drevlyanin написав:Сподіваюся канадский патріот подав особистий приклад і вже записався. На яку посаду?

Коли на США чи Канаду нападуть тоді обязково американці чи канадці українського походження запишуться та будуть захищати свої домівки та сім’ї . А поки бачимо як сотні тисяч українців усіма способами (легально та ні) намагаються уникнути захисту своїх домівок та сімей.


Тоді ви до цього яким боком? Любите Україну на відстані і ніяк інакше? Дякуємо звісно за таку турботу, але зиску для вашої батьківщини предків від неї жодної. Як казав один мій, нині покійний, родич: "замість того, щоб вчити мене жити, краще допоможіть ділом чи фінансово".
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 10:28

  Волинь написав:ПС Зверніть увагу на територію за авдіївкою, ТАМ НЕМАЄ ГОТОВИХ ПОЗИЦІЙ.

Зверніть увагу на вечірнє та ранкове зведення Генштабу. Відбили кацапоатаки на авдіївському напрямку, а в окремих пунктах і відкинули кацапів.
  Vadim_ написав:А літаків СУ-34 у кацапів ще 100+ бортів а у нас СУ 24 мабуть 5+

За два роки війни знищено 345+325=670 кацапольотів. Тобто по 1 шт за 3-4 дня.
За останні 13 днів знищено 13 кацапольотів. Тобто по 1 шт щодня.
Динаміка є позитивною, правда?
Як підсумок: звісно, рити нові окопи - це потрібно, але ще важливіше виробляти нову зброю, здатну нищити ворога на великій відстані та руйнувати його інфраструктуру (нпз, аеродроми, військові підприємства і т.д.)
fler
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