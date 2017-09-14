Ukrainian написав:
Коли на США чи Канаду нападуть тоді обязково американці чи канадці українського походження запишуться та будуть захищати свої домівки та сім’ї . А поки бачимо як сотні тисяч українців усіма способами (легально та ні) намагаються уникнути захисту своїх домівок та сімей.
Тоді ви до цього яким боком? Любите Україну на відстані і ніяк інакше? Дякуємо звісно за таку турботу, але зиску для вашої батьківщини предків від неї жодної. Як казав один мій, нині покійний, родич: "замість того, щоб вчити мене жити, краще допоможіть ділом чи фінансово".