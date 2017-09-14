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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 01 бер, 2024 09:58
Ukrainian написав: drevlyanin написав:
Сподіваюся канадский патріот подав особистий приклад і вже записався. На яку посаду?
Коли на США чи Канаду нападуть тоді обязково американці чи канадці українського походження запишуться та будуть захищати свої домівки та сім’ї . А поки бачимо як сотні тисяч українців усіма способами (легально та ні) намагаються уникнути захисту своїх домівок та сімей
.
Тоді ви до цього яким боком? Любите Україну на відстані і ніяк інакше? Дякуємо звісно за таку турботу, але зиску для вашої батьківщини предків від неї жодної. Як казав один мій, нині покійний, родич: "замість того, щоб вчити мене жити, краще допоможіть ділом чи фінансово".
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Додано: П'ят 01 бер, 2024 10:28
Волинь написав:
ПС Зверніть увагу на територію за авдіївкою, ТАМ НЕМАЄ ГОТОВИХ ПОЗИЦІЙ.
Зверніть увагу на вечірнє та ранкове зведення Генштабу. Відбили кацапоатаки на авдіївському напрямку, а в окремих пунктах і відкинули кацапів.
Vadim_ написав:
А літаків СУ-34 у кацапів ще 100+ бортів а у нас СУ 24 мабуть 5+
За два роки війни знищено 345+325=670 кацапольотів. Тобто по 1 шт за 3-4 дня.
За останні 13 днів знищено 13 кацапольотів. Тобто по 1 шт щодня.
Динаміка є позитивною, правда?
Як підсумок: звісно, рити нові окопи - це потрібно, але ще важливіше виробляти нову зброю, здатну нищити ворога на великій відстані та руйнувати його інфраструктуру (нпз, аеродроми, військові підприємства і т.д.)
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Додано: П'ят 01 бер, 2024 11:54
fler написав: Волинь написав:
ПС Зверніть увагу на територію за авдіївкою, ТАМ НЕМАЄ ГОТОВИХ ПОЗИЦІЙ.
Зверніть увагу на вечірнє та ранкове зведення Генштабу. Відбили кацапоатаки на авдіївському напрямку, а в окремих пунктах і відкинули кацапів.
Vadim_ написав:
А літаків СУ-34 у кацапів ще 100+ бортів а у нас СУ 24 мабуть 5+
За два роки війни знищено 345+325=670 кацапольотів. Тобто по 1 шт за 3-4 дня.
За останні 13 днів знищено 13 кацапольотів. Тобто по 1 шт щодня.
Динаміка є позитивною, правда?
Як підсумок: звісно, рити нові окопи - це потрібно, але ще важливіше виробляти нову зброю, здатну нищити ворога на великій відстані та руйнувати його інфраструктуру (нпз, аеродроми, військові підприємства і т.д.)
треба зброя - гроші, треба фортифікаційні споруди - гроші, треба гроші - чекаємо....
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Додано: П'ят 01 бер, 2024 12:55
sens написав:
треба зброя - гроші, треба фортифікаційні споруди - гроші, треба гроші - чекаємо....
забрати людей з тилу - менше грошей в бюджет,
треба людей в ЗСУ - треба гроші
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