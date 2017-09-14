То як - багато бачите сил/засобів для підготовки Другої лінії оборони?
Окрема бригада, окремий полк і центри. Значно більше ніж нічого. Які в них засоби я не знаю.
Підем з іншого боку. Взводний опорний пункт. Скільки треба сил і засобів для його побудови?
По перше потрібен взвод(30чол.). Можна з ухилянтів або 500, можна з обмежено придатних, можна навіть з зека, або за адмінку. 50 лопат, 5 сокир, 5 ломів,5 кірок, 3 камази лісу. Сержант з тонною матюків та гарними копняками. Це знаю від тих хто копав особисто і хто командує вопом особисто. 3-7 днів часу. тоді воп може оборонятися довго і від переважаючих сил. За місяць можна все заливати бетоном і зробити запасні та обманні позиції, інженерні загородження типу зуби дракона, їжаки, колючий дріт. якщо є сапери замінувати все мінами і закласти кілька потужних радіокероваих фугасів. Але коли всім пох то герой-доброволець лопаткою накопає ямку та буде в ній вмирати.
ПС Зверніть увагу на територію за авдіївкою, ТАМ НЕМАЄ ГОТОВИХ ПОЗИЦІЙ.
Волинь написав: По перше потрібен взвод(30чол.). Можна з ухилянтів або 500, можна з обмежено придатних, можна навіть з зека, або за адмінку. 50 лопат, 5 сокир, 5 ломів,5 кірок, 3 камази лісу. Сержант з тонною матюків та гарними копняками. Це знаю від тих хто копав особисто і хто командує вопом особисто. 3-7 днів часу. тоді воп може оборонятися довго і від переважаючих сил. За місяць можна все заливати бетоном і зробити запасні та обманні позиції, інженерні загородження типу зуби дракона, їжаки, колючий дріт. якщо є сапери замінувати все мінами і закласти кілька потужних радіокероваих фугасів. Але коли всім пох то герой-доброволець лопаткою накопає ямку та буде в ній вмирати.
ПС Зверніть увагу на територію за авдіївкою, ТАМ НЕМАЄ ГОТОВИХ ПОЗИЦІЙ.
Як будувати лінії оборони потрібно було учитись в кацапів. Супутникові знімки є в Інтернеті.
Доброе утро . Помяните Дмитренко Александра Алексеевича . Сегодня годовщина смерти (01.03.2019) всеми Уважаемого ДС . " пусть Господь простит ему грехи вольные и невольные и дарует Царствие Небесное !"
Бетон написав:после прослушивания разговора пороха и байдена, где байден предостерегает пороха от диверсий в крыму, потому что это не нравилось обаме, я зауважал пороха. он умел лавировать, настоящий дипломат. я и, надеюсь, сотни тысяч, может и миллионы, уверены, что при порохе - не было бы войны!
и всё стало на свои места. байден не хочет нашей победы. надеюсь, трамп что-то поменяет
Волинь написав:ПС Зверніть увагу на територію за авдіївкою, ТАМ НЕМАЄ ГОТОВИХ ПОЗИЦІЙ.
Зверніть увагу на вечірнє та ранкове зведення Генштабу. Відбили кацапоатаки на авдіївському напрямку, а в окремих пунктах і відкинули кацапів.
Vadim_ написав:А літаків СУ-34 у кацапів ще 100+ бортів а у нас СУ 24 мабуть 5+
За два роки війни знищено 345+325=670 кацапольотів. Тобто по 1 шт за 3-4 дня. За останні 13 днів знищено 13 кацапольотів. Тобто по 1 шт щодня. Динаміка є позитивною, правда? Як підсумок: звісно, рити нові окопи - це потрібно, але ще важливіше виробляти нову зброю, здатну нищити ворога на великій відстані та руйнувати його інфраструктуру (нпз, аеродроми, військові підприємства і т.д.)
Волинь написав:ПС Зверніть увагу на територію за авдіївкою, ТАМ НЕМАЄ ГОТОВИХ ПОЗИЦІЙ.
Зверніть увагу на вечірнє та ранкове зведення Генштабу. Відбили кацапоатаки на авдіївському напрямку, а в окремих пунктах і відкинули кацапів.
Vadim_ написав:А літаків СУ-34 у кацапів ще 100+ бортів а у нас СУ 24 мабуть 5+
За два роки війни знищено 345+325=670 кацапольотів. Тобто по 1 шт за 3-4 дня. За останні 13 днів знищено 13 кацапольотів. Тобто по 1 шт щодня. Динаміка є позитивною, правда? Як підсумок: звісно, рити нові окопи - це потрібно, але ще важливіше виробляти нову зброю, здатну нищити ворога на великій відстані та руйнувати його інфраструктуру (нпз, аеродроми, військові підприємства і т.д.)
треба зброя - гроші, треба фортифікаційні споруди - гроші, треба гроші - чекаємо....