одні Виключення - не буде в березні виборів президента бо правовий режим інший, закон про мобілізацію не введено - тцк повним ходом збирає добровольців, два роки всі отримують надприбутки у вигляді доплат. Кому треба війна ? Вже не смішно.
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Додано: П'ят 01 бер, 2024 14:02
одні Виключення - не буде в березні виборів президента бо правовий режим інший, закон про мобілізацію не введено - тцк повним ходом збирає добровольців, два роки всі отримують надприбутки у вигляді доплат. Кому треба війна ? Вже не смішно.
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