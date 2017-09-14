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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6971697269736974>
Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 06:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Доброе утро .
Помяните Дмитренко Александра Алексеевича .
Сегодня годовщина смерти (01.03.2019) всеми Уважаемого ДС .
" пусть Господь простит ему грехи вольные и невольные и дарует Царствие Небесное !"
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 09:22

  Vadim_ написав:
  Волинь написав:ПС Зверніть увагу на територію за авдіївкою, ТАМ НЕМАЄ ГОТОВИХ ПОЗИЦІЙ.

Проти КАБів не встоють НІЯКІ укрепрайони і позиції, що й доказав авдіївський коксохім а там ще з радянського бетона підвали.
А літаків СУ-34 у кацапів ще 100+ бортів а у нас СУ 24 мабуть 5+

З Авдіївки вийшли не з тому що КАБи, а тому що логістика
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 09:44

Бронь входить!

  flyman написав:
  Vadim_ написав:
  Волинь написав:ПС Зверніть увагу на територію за авдіївкою, ТАМ НЕМАЄ ГОТОВИХ ПОЗИЦІЙ.

Проти КАБів не встоють НІЯКІ укрепрайони і позиції, що й доказав авдіївський коксохім а там ще з радянського бетона підвали.
А літаків СУ-34 у кацапів ще 100+ бортів а у нас СУ 24 мабуть 5+

З Авдіївки вийшли не з тому що КАБи, а тому що логістика

Нарешті є справжні спеціалісти , які так потрібні тут..

https://www.mil.gov.ua/ministry/struktu ... h-zsu.html
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 09:46

  Бетон написав:после прослушивания разговора пороха и байдена, где байден предостерегает пороха от диверсий в крыму, потому что это не нравилось обаме, я зауважал пороха. он умел лавировать, настоящий дипломат.
я и, надеюсь, сотни тысяч, может и миллионы, уверены, что при порохе - не было бы войны!

и всё стало на свои места. байден не хочет нашей победы.
надеюсь, трамп что-то поменяет


flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 10:28

  Волинь написав:ПС Зверніть увагу на територію за авдіївкою, ТАМ НЕМАЄ ГОТОВИХ ПОЗИЦІЙ.

Зверніть увагу на вечірнє та ранкове зведення Генштабу. Відбили кацапоатаки на авдіївському напрямку, а в окремих пунктах і відкинули кацапів.
  Vadim_ написав:А літаків СУ-34 у кацапів ще 100+ бортів а у нас СУ 24 мабуть 5+

За два роки війни знищено 345+325=670 кацапольотів. Тобто по 1 шт за 3-4 дня.
За останні 13 днів знищено 13 кацапольотів. Тобто по 1 шт щодня.
Динаміка є позитивною, правда?
Як підсумок: звісно, рити нові окопи - це потрібно, але ще важливіше виробляти нову зброю, здатну нищити ворога на великій відстані та руйнувати його інфраструктуру (нпз, аеродроми, військові підприємства і т.д.)
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 11:54

  fler написав:
  Волинь написав:ПС Зверніть увагу на територію за авдіївкою, ТАМ НЕМАЄ ГОТОВИХ ПОЗИЦІЙ.

Зверніть увагу на вечірнє та ранкове зведення Генштабу. Відбили кацапоатаки на авдіївському напрямку, а в окремих пунктах і відкинули кацапів.
  Vadim_ написав:А літаків СУ-34 у кацапів ще 100+ бортів а у нас СУ 24 мабуть 5+

За два роки війни знищено 345+325=670 кацапольотів. Тобто по 1 шт за 3-4 дня.
За останні 13 днів знищено 13 кацапольотів. Тобто по 1 шт щодня.
Динаміка є позитивною, правда?
Як підсумок: звісно, рити нові окопи - це потрібно, але ще важливіше виробляти нову зброю, здатну нищити ворога на великій відстані та руйнувати його інфраструктуру (нпз, аеродроми, військові підприємства і т.д.)
треба зброя - гроші, треба фортифікаційні споруди - гроші, треба гроші - чекаємо....
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 12:55

  sens написав: треба зброя - гроші, треба фортифікаційні споруди - гроші, треба гроші - чекаємо....

забрати людей з тилу - менше грошей в бюджет,
треба людей в ЗСУ - треба гроші
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 13:45

  fler написав:За два роки війни знищено 345+325=670 кацапольотів.


на жаль, ця цифра далека від реальності. при таких втратах вже б нічого не літало і не кидало по 120 кабів щодня
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 14:02

  flyman написав:
  sens написав: треба зброя - гроші, треба фортифікаційні споруди - гроші, треба гроші - чекаємо....

забрати людей з тилу - менше грошей в бюджет,
треба людей в ЗСУ - треба гроші
одні Виключення - не буде в березні виборів президента бо правовий режим інший, закон про мобілізацію не введено - тцк повним ходом збирає добровольців, два роки всі отримують надприбутки у вигляді доплат. Кому треба війна ? Вже не смішно.
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 15:38

  trololo написав:
  fler написав:За два роки війни знищено 345+325=670 кацапольотів.


на жаль, ця цифра далека від реальності. при таких втратах вже б нічого не літало і не кидало по 120 кабів щодня

Авжеж. Ваньок каже, що в Саках сьогодні аеродром частково "покращився". Також злі язики повідомляють про Су-34 та Су-35 на Сході. Вже не знаю кому вірити :roll: :D
fler
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