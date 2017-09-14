Вона за пейволлом, але вже є інформація звідти в інших змі.
Так от, насправді там нічого нового не сказано, крім того, що вже було відомо.
Згідно з проектом, Україна мала стати державою «з постійним нейтральним статусом, який не перебуває у військових блоках». На її території заборонялося знаходження іноземної зброї та військових, «включаючи ракетні озброєння будь-якого типу, збройні сили та формування». Чисельність ЗСУ та кількість військової техніки серйозно обмежувалися – до 85 000 осіб, 342 танки та 519 артилерійських гармат. Українська сторона наполягала на інших цифрах, зазначається у документі: 250 000, 800 та 1900 відповідно. Дальність польоту українських ракет Москва хотіла обмежити 40 км.
Гарантами угоди мали стати зарубіжні країни, такі як США, Великобританія, Китай, Франція – і сама Росія (Москва також пропонувала додати Білорусь, Київ – Туреччину). На них покладалася відповідальність щодо забезпечення нейтральності України. Для цього вони мали «розірвати міжнародні договори та угоди, несумісні з постійним нейтралітетом України», у тому числі двосторонні домовленості щодо військової допомоги.
Але питання про те, що станеться у разі порушення договору, залишалося відкритим. Москва наполягала на необхідності узгодження заходів у відповідь. Фактично це означає, що у разі повторної агресії з боку Росії Україна виявилася б беззахисною, оскільки гаранти не змогли б домовитись про спільні дії. Українська делегація пропонувала, щоб країни-гаранти закрили її повітряний простір, створивши безпольотну зону, та надали зброю. Росія на такі умови не погоджувалась.
При цьому Кримський півострів, залишаючись підконтрольним Росії, нейтральним не визнавався, тобто Москва могла продовжувати тримати у ньому війська та флот.
Ну що, хочете далі переговорів?