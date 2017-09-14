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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6972697369746975>
Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 15:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вже всі бачили нову статтю від WSJ https://www.wsj.com/world/russia-ukrain ... t-6e12e093 про вимоги пуйла на переговорах в 2022?

Вона за пейволлом, але вже є інформація звідти в інших змі.
Так от, насправді там нічого нового не сказано, крім того, що вже було відомо.
Згідно з проектом, Україна мала стати державою «з постійним нейтральним статусом, який не перебуває у військових блоках». На її території заборонялося знаходження іноземної зброї та військових, «включаючи ракетні озброєння будь-якого типу, збройні сили та формування». Чисельність ЗСУ та кількість військової техніки серйозно обмежувалися – до 85 000 осіб, 342 танки та 519 артилерійських гармат. Українська сторона наполягала на інших цифрах, зазначається у документі: 250 000, 800 та 1900 відповідно. Дальність польоту українських ракет Москва хотіла обмежити 40 км.

Гарантами угоди мали стати зарубіжні країни, такі як США, Великобританія, Китай, Франція – і сама Росія (Москва також пропонувала додати Білорусь, Київ – Туреччину). На них покладалася відповідальність щодо забезпечення нейтральності України. Для цього вони мали «розірвати міжнародні договори та угоди, несумісні з постійним нейтралітетом України», у тому числі двосторонні домовленості щодо військової допомоги.

Але питання про те, що станеться у разі порушення договору, залишалося відкритим. Москва наполягала на необхідності узгодження заходів у відповідь. Фактично це означає, що у разі повторної агресії з боку Росії Україна виявилася б беззахисною, оскільки гаранти не змогли б домовитись про спільні дії. Українська делегація пропонувала, щоб країни-гаранти закрили її повітряний простір, створивши безпольотну зону, та надали зброю. Росія на такі умови не погоджувалась.

При цьому Кримський півострів, залишаючись підконтрольним Росії, нейтральним не визнавався, тобто Москва могла продовжувати тримати у ньому війська та флот.


Ну що, хочете далі переговорів?
thenewepic
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 16:01

Що я і казав, роззброїтись і чекати коли буде наступний раз. Або чекати наступних вимог. Хто без зубів, у того можна вимагати все. І все виконає.
А те, що гопник обовʼязково буде вимагати щось, хтось тут сумнівається?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 16:07

Шановні форумчани, поділіться своїми думками в коментарях під новиною

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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 16:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  thenewepic написав:Ну що, хочете далі переговорів?

Перед цим вони і Киїа за три дні хотіли. Все тече, все змінюється, з чвсів Стамбула багато чого змінилось, в тому числі і хотєлки.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 17:02

  lapay написав:
  thenewepic написав:Ну що, хочете далі переговорів?

Перед цим вони і Киїа за три дні хотіли. Все тече, все змінюється, з чвсів Стамбула багато чого змінилось, в тому числі і хотєлки.

Як саме ? Повернуть Крим і дозволять НАТО ?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 17:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ukrainian написав:Як саме ? Повернуть Крим і дозволять НАТО ?

Напад росії і білорусі на Україну
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 17:20

Ситуація загострилась: поліція Польщі заблокувала українських водіїв на кордоні. ФОТО
https://sprotyv.info/news/situacziya-za ... uvala-ukraїnskih-vodiїv-na-kordoni-foto/
І в той самий час

Польща торгує з РФ через Білорусь


Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 17:28

  thenewepic написав:Вже всі бачили нову статтю від WSJ https://www.wsj.com/world/russia-ukrain ... t-6e12e093 про вимоги пуйла на переговорах в 2022?

Вона за пейволлом, але вже є інформація звідти в інших змі.
Так от, насправді там нічого нового не сказано, крім того, що вже було відомо.
Згідно з проектом, Україна мала стати державою «з постійним нейтральним статусом, який не перебуває у військових блоках». На її території заборонялося знаходження іноземної зброї та військових, «включаючи ракетні озброєння будь-якого типу, збройні сили та формування». Чисельність ЗСУ та кількість військової техніки серйозно обмежувалися – до 85 000 осіб, 342 танки та 519 артилерійських гармат. Українська сторона наполягала на інших цифрах, зазначається у документі: 250 000, 800 та 1900 відповідно. Дальність польоту українських ракет Москва хотіла обмежити 40 км.

Гарантами угоди мали стати зарубіжні країни, такі як США, Великобританія, Китай, Франція – і сама Росія (Москва також пропонувала додати Білорусь, Київ – Туреччину). На них покладалася відповідальність щодо забезпечення нейтральності України. Для цього вони мали «розірвати міжнародні договори та угоди, несумісні з постійним нейтралітетом України», у тому числі двосторонні домовленості щодо військової допомоги.

Але питання про те, що станеться у разі порушення договору, залишалося відкритим. Москва наполягала на необхідності узгодження заходів у відповідь. Фактично це означає, що у разі повторної агресії з боку Росії Україна виявилася б беззахисною, оскільки гаранти не змогли б домовитись про спільні дії. Українська делегація пропонувала, щоб країни-гаранти закрили її повітряний простір, створивши безпольотну зону, та надали зброю. Росія на такі умови не погоджувалась.

При цьому Кримський півострів, залишаючись підконтрольним Росії, нейтральним не визнавався, тобто Москва могла продовжувати тримати у ньому війська та флот.


Ну що, хочете далі переговорів?

хто слухав Соскіна і Чаплигу той знав про ці вимоги ще у 2022, а інші "коли стало можна об єтом гаваріть". Вікно Овертона в дії: через деякий час стає прийнятим те, що було неприйнятним, тільки треба попрацювати соціальним інжинірингом над електоральними масами.
http://pobilshe.apserver.org.ua/news/2018/03/20/505.html
Заперечення. Людина відмовляється вірити, що це відбувається саме з ним, і сподівається, що цей страшний сон коли-небудь закінчиться. ...
Гнів. На другому етапі прийняття неминучого людину мучить пекуча образа, жалість до себе. ...
Торг або угода. ...
Депресія. ...
Прийняття.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 17:37

  thenewepic написав:
Ну що, хочете далі переговорів?


чому тоді ти, thenewepic, досі не в окопі?
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 17:38

flyman ,

Торг або угода. ...
Депресія. ...
Прийняття….

……нового закону про мобілізацію, згідно якого необхідно пройти ще раз ВЛК , де підклеювання сітківок поставлено на поток. Нові сучасні клеї. Які не жовтіють і не відвалюються.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 01 бер, 2024 17:39, всього редагувалось 1 раз.
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