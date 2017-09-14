Вона за пейволлом, але вже є інформація звідти в інших змі. Так от, насправді там нічого нового не сказано, крім того, що вже було відомо.
Згідно з проектом, Україна мала стати державою «з постійним нейтральним статусом, який не перебуває у військових блоках». На її території заборонялося знаходження іноземної зброї та військових, «включаючи ракетні озброєння будь-якого типу, збройні сили та формування». Чисельність ЗСУ та кількість військової техніки серйозно обмежувалися – до 85 000 осіб, 342 танки та 519 артилерійських гармат. Українська сторона наполягала на інших цифрах, зазначається у документі: 250 000, 800 та 1900 відповідно. Дальність польоту українських ракет Москва хотіла обмежити 40 км.
Гарантами угоди мали стати зарубіжні країни, такі як США, Великобританія, Китай, Франція – і сама Росія (Москва також пропонувала додати Білорусь, Київ – Туреччину). На них покладалася відповідальність щодо забезпечення нейтральності України. Для цього вони мали «розірвати міжнародні договори та угоди, несумісні з постійним нейтралітетом України», у тому числі двосторонні домовленості щодо військової допомоги.
Але питання про те, що станеться у разі порушення договору, залишалося відкритим. Москва наполягала на необхідності узгодження заходів у відповідь. Фактично це означає, що у разі повторної агресії з боку Росії Україна виявилася б беззахисною, оскільки гаранти не змогли б домовитись про спільні дії. Українська делегація пропонувала, щоб країни-гаранти закрили її повітряний простір, створивши безпольотну зону, та надали зброю. Росія на такі умови не погоджувалась.
При цьому Кримський півострів, залишаючись підконтрольним Росії, нейтральним не визнавався, тобто Москва могла продовжувати тримати у ньому війська та флот.
Ну що, хочете далі переговорів?
Хочем. Фактично це означало припинення вогню. Що ми маєм зараз? Україна в якому блоці? Хрєн з ним з блоком . Яка держава союзник України? В нас нема союзників? Ми позаблокова нейтральна держава? ))) а шо там в нас з підконтрольністю криму? Донецьк і луганськ кому підконтрольні? Заборонялись іноземні війська на території України? Зараз в нас є на території іноземні війська? Шо там понапідписували за двосторонні угоди? Коли нам воно пригодиться? Наступного разу?)))) Ну ладно, вірю. Тоді цей раз закриваєм. А наступного франція з німеччиною як заступляться... мож даж і з канадою підписати , тоді й канада заступиться і юкрейніан прийде траншеї копати. Точно говорю я вам.
Вона за пейволлом, але вже є інформація звідти в інших змі. Так от, насправді там нічого нового не сказано, крім того, що вже було відомо.
Згідно з проектом, Україна мала стати державою «з постійним нейтральним статусом, який не перебуває у військових блоках». На її території заборонялося знаходження іноземної зброї та військових, «включаючи ракетні озброєння будь-якого типу, збройні сили та формування». Чисельність ЗСУ та кількість військової техніки серйозно обмежувалися – до 85 000 осіб, 342 танки та 519 артилерійських гармат. Українська сторона наполягала на інших цифрах, зазначається у документі: 250 000, 800 та 1900 відповідно. Дальність польоту українських ракет Москва хотіла обмежити 40 км.
Гарантами угоди мали стати зарубіжні країни, такі як США, Великобританія, Китай, Франція – і сама Росія (Москва також пропонувала додати Білорусь, Київ – Туреччину). На них покладалася відповідальність щодо забезпечення нейтральності України. Для цього вони мали «розірвати міжнародні договори та угоди, несумісні з постійним нейтралітетом України», у тому числі двосторонні домовленості щодо військової допомоги.
Але питання про те, що станеться у разі порушення договору, залишалося відкритим. Москва наполягала на необхідності узгодження заходів у відповідь. Фактично це означає, що у разі повторної агресії з боку Росії Україна виявилася б беззахисною, оскільки гаранти не змогли б домовитись про спільні дії. Українська делегація пропонувала, щоб країни-гаранти закрили її повітряний простір, створивши безпольотну зону, та надали зброю. Росія на такі умови не погоджувалась.
При цьому Кримський півострів, залишаючись підконтрольним Росії, нейтральним не визнавався, тобто Москва могла продовжувати тримати у ньому війська та флот.
Ну що, хочете далі переговорів?
хто слухав Соскіна і Чаплигу той знав про ці вимоги ще у 2022, а інші "коли стало можна об єтом гаваріть". Вікно Овертона в дії: через деякий час стає прийнятим те, що було неприйнятним, тільки треба попрацювати соціальним інжинірингом над електоральними масами. http://pobilshe.apserver.org.ua/news/2018/03/20/505.html Заперечення. Людина відмовляється вірити, що це відбувається саме з ним, і сподівається, що цей страшний сон коли-небудь закінчиться. ... Гнів. На другому етапі прийняття неминучого людину мучить пекуча образа, жалість до себе. ... Торг або угода. ... Депресія. ... Прийняття.
andrijk777 написав:Що зокрема там робив герой-Подоляк?
У Подоляка немає державних нагород України. Давно цікавить одне питання - чому можна мобілізувати журналіста Калниша, в якого були щоденні вечірні телеефіри, і не можна мобілізувати журналіста Подоляка?
Banderlog написав:Хочем. Фактично це означало припинення вогню. Що ми маєм зараз? Україна в якому блоці? Хрєн з ним з блоком . Яка держава союзник України? В нас нема союзників? Ми позаблокова нейтральна держава? ))) а шо там в нас з підконтрольністю криму? Донецьк і луганськ кому підконтрольні? Заборонялись іноземні війська на території України? Зараз в нас є на території іноземні війська? Шо там понапідписували за двосторонні угоди? Коли нам воно пригодиться? Наступного разу?)))) Ну ладно, вірю. Тоді цей раз закриваєм. А наступного франція з німеччиною як заступляться... мож даж і з канадою підписати , тоді й канада заступиться і юкрейніан прийде траншеї копати. Точно говорю я вам.
Останній раз угоду з РФ підписали у Мінську в 2014 році . Їх вистачило до 2022 року. Наскільки вистачить нових угод?
Щоб припинити вогонь, нічого підписувати не потрібно. Коли ресурсів не ставатиме, сторони будуть знижувати інтенсивність і бойові дії будуть згасати самі собою. Тепер питання - чи в поточних умовах пуйлу вигідна заморозка? Якщо так, якщо нібито він так про неї благає, то чому тривають спроби наступу по всій лінії розмежування з велетенськими втратами з його сторони? Хіба так поводяться, коли бажають просто зафіксувати все як є? Ні, його, принаймні зараз, не влаштовує ситуація, він хоче отримати більше. Отже і на переговорах про рпв він не погодиться залишити поточні межі, він забажає, щоб ми добровільно віддали як мінімімум всю Донецьку область. А як максимум і Херсонську з Запорізькою.
Yuri_61 написав:чому тоді ти, thenewepic, досі не в окопі?
а що, існує лише два варіанти - або ти в окопі, або капітулянт? Це фальшива дихотомія. Тому що насправді капітуляція це лише виграш часу, бо пуйло, отримавши таку перемогу, через якийсь час вже майже 100% піде далі - на країни Східної Європи. А при такому розвитку подій погано буде всім у нашому регіоні. І українців, що капітулювали, це не омине. Якщо, звісно, після капітуляції ви хочете якомога швидше виїхати на інший континент, то так, зупинити війну на будь-яких умовах зараз - найкраще рішення для вас.
andrijk777 написав:А що українська сторона робила на цих переговорах? Що зокрема там робив герой-Подоляк? Чого він їздив в Стамбул? Обговорювати розмір нової української армії - 85000 чи 86000 осіб у ній буде? Виходить він туди їздив обговорювати умови капітуляції України по-вашому
а що тут приховувати. Так і було. Обговорювали капітуляцію, доки західні лідери не пообіцяли допомогу.
Banderlog написав:Хочем. Фактично це означало припинення вогню.
ні це означало тимчасове припинення вогню. Або Україна була б другою Білоруссю - формально незалежною але повністю підконтрольною Росії.
Banderlog написав:В нас нема союзників? Ми позаблокова нейтральна держава?
ні, ми де-факто не нейтральні. Нам допомагають багато держав. Нам надають різне озброєння, в тому числі ракети з дальністю більшою, ніж 40 км. У нас армія набагато більша, ніж навіть 250 тис.
Banderlog написав:Шо там понапідписували за двосторонні угоди? Коли нам воно пригодиться? Наступного разу?
воно вже працює, а на "наступний раз" угоди прописують, що допомога буде. Це те, чого не вистачало перед 24.02.22, бо тоді західні держави не думали, що доведеться допомагати, бо Україна впаде за 3 дні. А пуйло знав, що ніяких угод нема, тож ніхто не прийде на допомогу (ну, він так думав, але виявилось, що допомогу можна надавати і без угод).
так понимаю вы им место в блиндаже уже подготовили?
Міністр МВС заявив шо ментов нельзя бусіковать в ЗСУ так как кто же будет "бороться" с преступностью ?, а вот всех комбайнёров и трактористов можно , пшеница и всё остальное растёт само по себе и там рабочие не нужны, если шо завезуть з польші ?... п.с. шо він їсть кожного дня , гуманітарку чі українського виробництва? вероятно импортное , зряплата дозволяє
так понимаю вы им место в блиндаже уже подготовили?
Міністр МВС заявив шо ментов нельзя бусіковать в ЗСУ так как кто же будет "бороться" с преступностью ?, а вот всех комбайнёров и трактористов можно , пшеница и всё остальное растёт само по себе и там рабочие не нужны, если шо завезуть з польші ?... п.с. шо він їсть кожного дня , гуманітарку чі українського виробництва? вероятно импортное , зряплата дозволяє
У Дніпрі розформували полк особливого призначення Нацполіції: їх переводять до підрозділу "Лють"