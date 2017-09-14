Додано: П'ят 01 бер, 2024 18:58

lapay написав: Ukrainian написав: Як саме ? Повернуть Крим і дозволять НАТО ? Як саме ? Повернуть Крим і дозволять НАТО ?

Напад росії і білорусі на Україну

Yuri_61 написав: чому тоді ти, thenewepic, досі не в окопі? чому тоді ти, thenewepic, досі не в окопі?

andrijk777 написав: А що українська сторона робила на цих переговорах?

Що зокрема там робив герой-Подоляк?

Чого він їздив в Стамбул? Обговорювати розмір нової української армії - 85000 чи 86000 осіб у ній буде?

Виходить він туди їздив обговорювати умови капітуляції України по-вашому А що українська сторона робила на цих переговорах?Що зокрема там робив герой-Подоляк?Чого він їздив в Стамбул? Обговорювати розмір нової української армії - 85000 чи 86000 осіб у ній буде?Виходить він туди їздив обговорювати умови капітуляції України по-вашому

Banderlog написав: Хочем.

Фактично це означало припинення вогню. Хочем.Фактично це означало припинення вогню.

Banderlog написав: В нас нема союзників? Ми позаблокова нейтральна держава? В нас нема союзників? Ми позаблокова нейтральна держава?

Banderlog написав: Шо там понапідписували за двосторонні угоди? Коли нам воно пригодиться? Наступного разу? Шо там понапідписували за двосторонні угоди? Коли нам воно пригодиться? Наступного разу?

Щоб припинити вогонь, нічого підписувати не потрібно. Коли ресурсів не ставатиме, сторони будуть знижувати інтенсивність і бойові дії будуть згасати самі собою. Тепер питання - чи в поточних умовах пуйлу вигідна заморозка? Якщо так, якщо нібито він так про неї благає, то чому тривають спроби наступу по всій лінії розмежування з велетенськими втратами з його сторони? Хіба так поводяться, коли бажають просто зафіксувати все як є? Ні, його, принаймні зараз, не влаштовує ситуація, він хоче отримати більше. Отже і на переговорах про рпв він не погодиться залишити поточні межі, він забажає, щоб ми добровільно віддали як мінімімум всю Донецьку область. А як максимум і Херсонську з Запорізькою.а що, існує лише два варіанти - або ти в окопі, або капітулянт? Це фальшива дихотомія. Тому що насправді капітуляція це лише виграш часу, бо пуйло, отримавши таку перемогу, через якийсь час вже майже 100% піде далі - на країни Східної Європи. А при такому розвитку подій погано буде всім у нашому регіоні. І українців, що капітулювали, це не омине. Якщо, звісно, після капітуляції ви хочете якомога швидше виїхати на інший континент, то так, зупинити війну на будь-яких умовах зараз - найкраще рішення для вас.а що тут приховувати. Так і було. Обговорювали капітуляцію, доки західні лідери не пообіцяли допомогу.ні це означалоприпинення вогню. Або Україна була б другою Білоруссю - формально незалежною але повністю підконтрольною Росії.ні, ми де-факто не нейтральні. Нам допомагають багато держав. Нам надають різне озброєння, в тому числі ракети з дальністю більшою, ніж 40 км. У нас армія набагато більша, ніж навіть 250 тис.воно вже працює, а на "наступний раз" угоди прописують, що допомога буде. Це те, чого не вистачало перед 24.02.22, бо тоді західні держави не думали, що доведеться допомагати, бо Україна впаде за 3 дні. А пуйло знав, що ніяких угод нема, тож ніхто не прийде на допомогу (ну, він так думав, але виявилось, що допомогу можна надавати і без угод).