|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 01 бер, 2024 19:47
Vadim_ написав:
А ви тракторист?
Я розумію чому ви постійно забуваєте те, що знали раніше. Наркологи дали відповіді на ці питання. Добре, я нагадаю.
Ні. Якщо що, і не «мєнт». Тому мене не турбують ці питання. А вас чому турбують ті та інші?
Востаннє редагувалось Hotab
в П'ят 01 бер, 2024 19:49, всього редагувалось 1 раз.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 11145
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 618 раз.
- Подякували: 2166 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: П'ят 01 бер, 2024 19:48
Ukrainian написав: Banderlog написав:
Хочем.
Фактично це означало припинення вогню.
Що ми маєм зараз?
Україна в якому блоці?
Хрєн з ним з блоком .
Яка держава союзник України?
В нас нема союзників? Ми позаблокова нейтральна держава? )))
а шо там в нас з підконтрольністю криму?
Донецьк і луганськ кому підконтрольні?
Заборонялись іноземні війська на території України? Зараз в нас є на території іноземні війська? Шо там понапідписували за двосторонні угоди? Коли нам воно пригодиться? Наступного разу?))))
Ну ладно, вірю. Тоді цей раз закриваєм. А наступного франція з німеччиною як заступляться... мож даж і з канадою підписати , тоді й канада заступиться і юкрейніан прийде траншеї копати. Точно говорю я вам.
Останній раз угоду з РФ підписали у Мінську в 2014 році . Їх вистачило до 2022 року. Наскільки вистачить нових угод?
на скільки вистачить на стіки вистачить. У году 2014, ми не виконували.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 755
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 бер, 2024 19:49
Hotab написав:
А ви хлібороб, чи чому вас хвилює ця тема?
Мене бентежать такі як ти військові зрадойоби, навчані за мої(і не тільки) податки і не бажаючі захищати Україну наразі
а хай идут Долярчики
Востаннє редагувалось Vadim_
в П'ят 01 бер, 2024 19:52, всього редагувалось 1 раз.
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 3081
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 599 раз.
- Подякували: 486 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 бер, 2024 19:49
thenewepic написав:
Щоб припинити вогонь, нічого підписувати не потрібно. Коли ресурсів не ставатиме, сторони будуть знижувати інтенсивність і бойові дії будуть згасати самі собою. Тепер питання - чи в поточних умовах пуйлу вигідна заморозка? Якщо так, якщо нібито він так про неї благає, то чому тривають спроби наступу по всій лінії розмежування з велетенськими втратами з його сторони? Хіба так поводяться, коли бажають просто зафіксувати все як є? Ні, його, принаймні зараз, не влаштовує ситуація, він хоче отримати більше. Отже і на переговорах про рпв він не погодиться залишити поточні межі, він забажає, щоб ми добровільно віддали як мінімімум всю Донецьку область. А як максимум і Херсонську з Запорізькою.
1. Раша ніколи не погодиться простоперестатьстрелять, бо це означатиме їх слабкість, нездатність примусити ворога визнати свою поразку. Принаймі, поки фюрер буде живий. Для рпв нам доведеться підписати папірець про припинення вогню без додаткових умов, для нас найкраще, щоб він був складнний під егідою ООН.
2. Фюрер завжди посилює військовий тиск до чи під час перемовин.
3. Основний фактор поточного загострення війни - це майбутні вибори фюрера, після них тиск повинен значно зменшиться, якщо не буде прориву фронту.
4. Хоча фюоер постійно бреше, особисто я схильний вірити його словам, що він не проти зупинити війну, але якщо хтось думає, що їх можна перемогти на полі бою, то він готовий воювати скільки потрібно.
Поки ми не дозріємо до рпв.
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 13736
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1203 раз.
- Подякували: 1458 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 бер, 2024 19:52
Vadim_ написав: Hotab написав:
А ви хлібороб, чи чому вас хвилює ця тема?
Мене бентежать такі як ти військові зрадойоби, навчані за мої(і не тільки) податки і не бажаючі захищати Україну наразі
Покажіть сплачені суми податків, щоб я розумів що саме я вам винен. Чи може вже там ви мені винні.
хай идут Долярчики
І вадіми. Я вам заплачу податки.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 11145
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 618 раз.
- Подякували: 2166 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: П'ят 01 бер, 2024 19:57
lapay написав: thenewepic написав:
Щоб припинити вогонь, нічого підписувати не потрібно. Коли ресурсів не ставатиме, сторони будуть знижувати інтенсивність і бойові дії будуть згасати самі собою. Тепер питання - чи в поточних умовах пуйлу вигідна заморозка? Якщо так, якщо нібито він так про неї благає, то чому тривають спроби наступу по всій лінії розмежування з велетенськими втратами з його сторони? Хіба так поводяться, коли бажають просто зафіксувати все як є? Ні, його, принаймні зараз, не влаштовує ситуація, він хоче отримати більше. Отже і на переговорах про рпв він не погодиться залишити поточні межі, він забажає, щоб ми добровільно віддали як мінімімум всю Донецьку область. А як максимум і Херсонську з Запорізькою.
1. Раша ніколи не погодиться простоперестатьстрелять, бо це означатиме їх слабкість, нездатність примусити ворога визнати свою поразку. Принаймі, поки фюрер буде живий. Для рпв нам доведеться підписати папірець про припинення вогню без додаткових умов, для нас найкраще, щоб він був складнний під егідою ООН.
2. Фюрер завжди посилює військовий тиск до чи під час перемовин.
3. Основний фактор поточного загострення війни - це майбутні вибори фюрера, після них тиск повинен значно зменшиться, якщо не буде прориву фронту.
4. Хоча фюоер постійно бреше, особисто я схильний вірити його словам, що він не проти зупинити війну, але якщо хтось думає, що їх можна перемогти на полі бою, то він готовий воювати скільки потрібно.
Поки ми не дозріємо до рпв.
Тобто коридор на Крулевець відміняється? А "битва за Арктику"?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 34070
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1572 раз.
- Подякували: 2745 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: П'ят 01 бер, 2024 19:58
Hotab написав: Vadim_ написав: Hotab написав:
А ви хлібороб, чи чому вас хвилює ця тема?
Мене бентежать такі як ти військові зрадойоби, навчані за мої(і не тільки) податки і не бажаючі захищати Україну наразі
Покажіть сплачені суми податків, щоб я розумів що саме я вам винен. Чи може вже там ви мені винні.
хай идут Долярчики
І вадіми. Я вам заплачу податки.
окажите результаты вашего обучения, за счёт наших налогов
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 3081
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 599 раз.
- Подякували: 486 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 бер, 2024 20:02
Vadim_
, Вадім, перестань пити щовечора.
Повертаю тебе до твоїх слів:
У тебе претензія , що ти щось платив, а тобі не віддячили. Покажи що платив, щоб я розумів за що потрібно пояснювати.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 11145
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 618 раз.
- Подякували: 2166 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: П'ят 01 бер, 2024 20:07
Hotab написав:Vadim_
, Вадім, перестань пити щовечора.
Повертаю тебе до твоїх слів:
У тебе претензія , що ти щось платив, а тобі не віддячили. Покажи що платив, щоб я розумів за що потрібно пояснювати.
Ти так багато пьеш щодня горілки що не взяли до ЗСУ ?
але в африці знадобився такий спеціаліст
Востаннє редагувалось Vadim_
в П'ят 01 бер, 2024 20:09, всього редагувалось 1 раз.
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 3081
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 599 раз.
- Подякували: 486 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 бер, 2024 20:08
Vadim_ написав: Hotab написав:Vadim_
, Вадім, перестань пити щовечора.
Повертаю тебе до твоїх слів:
У тебе претензія , що ти щось платив, а тобі не віддячили. Покажи що платив, щоб я розумів за що потрібно пояснювати.
Ти так багато пьеш щодня горілки що не взяли до ЗСУ ?
Тобто питань по сплаченим податкам вже нема? Добре, йди спати. Хай тобі присниться хлібороб, завдяки якому у тебе є щовечора хлібний дар.
Ти не бійся, якщо всіх хліборобів призвуть, з Польщі Зубровку привезуть тобі.
Востаннє редагувалось Hotab
в П'ят 01 бер, 2024 20:12, всього редагувалось 2 разів.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 11145
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 618 раз.
- Подякували: 2166 раз.
-
- Профіль
-
1
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1493
|171087
|
|
|9
|1323
|
|
|6076
|564975
|
|