|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 01 бер, 2024 20:09
Ukrainian написав: Banderlog написав:
Хочем.
Фактично це означало припинення вогню.
Що ми маєм зараз?
Україна в якому блоці?
Хрєн з ним з блоком .
Яка держава союзник України?
В нас нема союзників? Ми позаблокова нейтральна держава? )))
а шо там в нас з підконтрольністю криму?
Донецьк і луганськ кому підконтрольні?
Заборонялись іноземні війська на території України? Зараз в нас є на території іноземні війська? Шо там понапідписували за двосторонні угоди? Коли нам воно пригодиться? Наступного разу?))))
Ну ладно, вірю. Тоді цей раз закриваєм. А наступного франція з німеччиною як заступляться... мож даж і з канадою підписати , тоді й канада заступиться і юкрейніан прийде траншеї копати. Точно говорю я вам.
Останній раз угоду з РФ підписали у Мінську в 2014 році . Їх вистачило до 2022 року. Наскільки вистачить нових угод?
Залежить від наступних виборів. Чи оберемо професіоналів, чи знову якихось довбнів, шоб паржать.
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 4153
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 275 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 бер, 2024 20:13
Дюрі-бачі написав: Bobua написав:
Де у тилах керівники не мають права впливати на зарплати підлеглих?
А особливо коли зарплати у рази вищі за середні?
Дивлячись який контракт. Нічого поганого в зміні ЗП нема, якщо працівник має право розірвати контракт при такій зміні. Але солдат же не може розірвати і піти на іншу роботу, тому повністю залежний від свого командира.
Bobua написав:
На скільки часу? 1-2-3-роки?
І за чий рахунок цей банкет??
Що скажуть спонсори?
А особливо якщо врахувати, що лінії оборони і копачі потрібні вже зараз, навіть якщо є буд.техніка і бетон...
При великому будівництві у нас бригади кілька місяців сиділи і плювали в стелю, поки не привезли асфальт. Це не їх проблема, а керівництва.
Раз потрібні, то потрібно наймати "копачів" з гарантіями, що після копання їх не посадять в ті ж окопи, які самі викопали...
Якби солдатам на нулях не платили +100тис, то що їм завадить піти у запій/хвороби і т.д.?
Є сенс платити їм на гарячих напрямках і +200 чи +300т!
За дні фактичних бойових дій.
Це і недорого буде. Їх на всі 1500км фронту є тисяч 40 (позмінно). На всіх було би 4млрд в міс і 48млрд за рік. Мільрдик $ з чвертю... Це ж мізер...
Активні бойові дії -- х.з. скільки людей. Хай буде 20тис. Всього 24млрд за рік. Людям, біля яких літають хмари куль і осколків -- хіба це дорого?
І частково знялась би проблема наповнення нулів.
І людям на нулях не було би прикро, що їм платять як і чувачкам за 10-20-30км від фронту...
А у випадку некомпетентних боягузів, що ні на нуль, ні у тилу користі не несуть -- то чому не 21тис?
Закарпатські, Буковинські, і т.п. правобережні котли та значна частина лівого придніпров`я з ризиками близькими до нуля -- там просте копання і не повинне коштувати більше 21тис. Хіба ж ні?
-
Bobua
-
-
- Повідомлень: 1857
- З нами з: 24.08.10
- Подякував: 110 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: П'ят 01 бер, 2024 20:14
Востаннє редагувалось Bobua
в П'ят 01 бер, 2024 20:16, всього редагувалось 1 раз.
-
Bobua
-
-
- Повідомлень: 1857
- З нами з: 24.08.10
- Подякував: 110 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: П'ят 01 бер, 2024 20:14
Hotab написав: Vadim_ написав: Hotab написав:Vadim_
, Вадім, перестань пити щовечора.
Повертаю тебе до твоїх слів:
У тебе претензія , що ти щось платив, а тобі не віддячили. Покажи що платив, щоб я розумів за що потрібно пояснювати.
Ти так багато пьеш щодня горілки що не взяли до ЗСУ ?
Тобто питань по сплаченим податкам вже нема? Добре, йди спати.
Є , ти навчався за свои или за державні?
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 3081
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 599 раз.
- Подякували: 486 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 бер, 2024 20:15
thenewepic написав:
а що, існує лише два варіанти - або ти в окопі, або капітулянт?
Цевоно вже працює, а на "наступний раз" угоди прописують, що допомога буде. Це те, чого не вистачало перед 24.02.22, бо тоді західні держави не думали, що доведеться допомагати, .
Західні держави нейтральні і не беруть участі в цьому конфлікті. Ні польша ні британія не післала своїх солдат. І в майбутньому теж не пішле. Кажете будуть допомагати даж більше як цього разу і Пуйло знає що наступного разу нам поможуть а цей раз не знав? Добре. Тоді цей раз завершуєм, до наступної війни ми підійдем в кращих умовах ніж підійгли до цеї. В нас вже є міжнародні двосторонні гарантії. А ще нам грошей дадуть на відновлення.
Щодо дихотомії
То Ви праві ,є ще інші варіанти.
Ви не в окопі і не капітулянт а жінка.)
Або ви вважаєте своє життя ціннішим ніж життя того в окопі
і хочете щоб каштани з вогню таскала за Вас дурна обізяна...
Хоча варінт того що ви жінка, теж можно звести до того що каштани за неї з вогню тягає дурна обізяна)))
Чи це сексизм ?
не можно дискримінувати за гендерною ознакою? Мож ви тойво... там трансгендер? Трансєксуал ? І тд і тп?)))
Ну тіпа тож жінка ,но на любітєля. Тіки поки рожать не можете. Не комплексуйте, багато жінок тож не можуть або не хотять)))
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 755
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 бер, 2024 20:21
thenewepic написав:
Отже і на переговорах про рпв він не погодиться залишити поточні межі, він забажає, щоб ми добровільно віддали як мінімімум всю Донецьку область.
А як максимум і Херсонську з Запорізькою.
А тим часом десь на Марсі, марсіани-воїни все частіше задаються питаннями: "а накуя стільки воїнів полягло за якість розрушені клаптики землі, де нас майже все місцеве населення - ненавидять?"
Навіть, деякі марсіани-воїни сміливо заявляють:"та відмежуватись від них, вирити рови, кинути колючий дріт... - нехай собі там живуть в "своєму світі/в тій розрусі"!!!"
Ціна! Дуже дорога ціна за... "не дуже і потрібне?"
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 6063
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 219 раз.
- Подякували: 885 раз.
-
- Профіль
-
3
8
1
1
Додано: П'ят 01 бер, 2024 20:23
Успіх написав: thenewepic написав:
Отже і на переговорах про рпв він не погодиться залишити поточні межі, він забажає, щоб ми добровільно віддали як мінімімум всю Донецьку область.
А як максимум і Херсонську з Запорізькою.
А тим часом десь на Марсі, марсіани-воїни все частіше задаються питаннями: "а накуя стільки воїнів полягло за якість розрушені клаптики землі, де нас майже все місцеве населення - ненавидять?"
Навіть, деякі марсіани-воїни сміливо заявляють:"та відмежуватись від них, вирити рови, кинути колючий дріт... - нехай собі там живуть в "своєму світі/в тій розрусі"!!!"
Ціна! Дуже дорога ціна за... "не дуже і потрібне?"
Востаннє редагувалось Vadim_
в П'ят 01 бер, 2024 20:26, всього редагувалось 1 раз.
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 3081
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 599 раз.
- Подякували: 486 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 бер, 2024 20:24
Vadim_
,
ти навчався за свои или за державні?
А тобі яке діло? Де тут твої гроші?
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 11145
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 618 раз.
- Подякували: 2166 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: П'ят 01 бер, 2024 20:28
Hotab написав:Vadim_
,
ти навчався за свои или за державні?
А тобі яке діло? Де тут твої гроші?
Вы в каком году навчались в училищі?
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 3081
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 599 раз.
- Подякували: 486 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 бер, 2024 20:29
Ukrainian написав: Bobua написав: jump написав: Нардеп пропонує відмовитися від окупованих територій задля членства в НАТО, а потім їх відвоюватиВ Україні зараз обережно обговорюють альтернативний план звершення війни
. Про це в інтерв'ю The Telegraph сказав нардеп Олексій Гончаренко
«Попередня стратегія, яку ми мали в 2022 і 2023 роках, була широко прийнята і підтримана. Але зараз це виглядає не дуже реалістично. Тому люди хочуть знати, який у нас план Б, я вважаю, що це важливо», – сказав Гончаренко.
«Насправді є дві війни. Перша війна – за незалежність України, і ця війна вже виграна, навесні 2022 року. Друга війна – за територіальну цілісність України. І історія показує нам, що ці війни можуть тривати роками, а може, й десятиліттями, і ми не знаємо, коли вони закінчаться
.
Ми говорили: спочатку відновлення територіальної цілісності, а потім членство в НАТО. Я думаю, що це не правильна послідовність. Я вважаю, що правильною і більш реалістичною послідовністю має бути членство в НАТО зараз для території, контрольованої Україною. І як наслідок цього через деякий час повне відновлення нашої територіальної цілісності» - додав Гончаренко.
Видання пише, що це пропозиція обміняти землю на мир. Україна відмовиться від спроб силового звільнення окупованих територій в обмін на членство в НАТО, що саме по собі гарантуватиме, що Росія не зможе ризикнути знову напасти
.
Прикладом, на який багато хто воліє вказувати, є Західна Німеччина, оскільки вона приєдналася до НАТО в 1955 році, незважаючи на відмову визнати суверенітет окупованої СРСР Німецької Демократичної Республіки. Західнонімецький прецедент переважає заперечення щодо прийняття країни з активною територіальною суперечкою, а також підкреслює можливість можливого возз’єднання.
«Так, на це можуть піти роки. Це реальність. Але ми використаємо час, щоб відбудувати країну та підготуватися до об’єднання», - сказав Гончаренко.
Донедавна політику було ризиковано говорити про це публічно. Офіційна позиція Києва була та залишається такою, що Україна не буде торгувати землею за мир або навіть за членство в НАТО.Але ця ідея набирає популярності. Мустафа Найєм, голова Державного агентства України з питань реставрації та розвитку інфраструктури, сказав The New Yorker минулого місяця, що така ідея «мала сенс».
Ідеал.вихід.
Але чи реал.?
ФРН і ссср(НДР) ніби ж не воювали.
А тут як зробити? Напр., за 20км від нулів -- НАТО? А якщо нуль був перед Овдіївкою, а потім переповз на 20км... -- НАТО щось схоче робити? Воно може. Супутниками, Томагавками і 100500 невідомими вундервафлями випалити хоч і 100км, аби кретинам не кортіло там шастати. Але чи ж НАТО зробить??
Країни НАТО на такий варіант ніколи не погодяться. Тут з горем пополам мирні, з населенням із західним менталітетом, розвинені та без корупції Швецію та Фінляндію прийняли.
Країни?
Сотні млн роз`яклих бюргерів і буржуа... -- мабуть таки не погодяться.
Але. Є і ж влада, що має думати на сторіччя вперед. І яку мало би турбувати перетворення населення на елоїв...
Це саме та мить, коли вони мали би показати зуби. Брати в НАТО частину України. За удар по тій натівській -- бити десятикратно болючіше. При найменшій загрозі ЯЗ -- хапати всіх москвинів на Заході й возити їх купами у загрожені мегаполіси.
-
Bobua
-
-
- Повідомлень: 1857
- З нами з: 24.08.10
- Подякував: 110 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1493
|171087
|
|
|9
|1323
|
|
|6076
|564975
|
|