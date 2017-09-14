Додано: П'ят 01 бер, 2024 20:15

thenewepic написав:

а що, існує лише два варіанти - або ти в окопі, або капітулянт?

Цевоно вже працює, а на "наступний раз" угоди прописують, що допомога буде. Це те, чого не вистачало перед 24.02.22, бо тоді західні держави не думали, що доведеться допомагати, . а що, існує лише два варіанти - або ти в окопі, або капітулянт?Цевоно вже працює, а на "наступний раз" угоди прописують, що допомога буде. Це те, чого не вистачало перед 24.02.22, бо тоді західні держави не думали, що доведеться допомагати, .

Західні держави нейтральні і не беруть участі в цьому конфлікті. Ні польша ні британія не післала своїх солдат. І в майбутньому теж не пішле. Кажете будуть допомагати даж більше як цього разу і Пуйло знає що наступного разу нам поможуть а цей раз не знав? Добре. Тоді цей раз завершуєм, до наступної війни ми підійдем в кращих умовах ніж підійгли до цеї. В нас вже є міжнародні двосторонні гарантії. А ще нам грошей дадуть на відновлення.Щодо дихотоміїТо Ви праві ,є ще інші варіанти.Ви не в окопі і не капітулянт а жінка.)Або ви вважаєте своє життя ціннішим ніж життя того в окопіі хочете щоб каштани з вогню таскала за Вас дурна обізяна...Хоча варінт того що ви жінка, теж можно звести до того що каштани за неї з вогню тягає дурна обізяна)))Чи це сексизм ?не можно дискримінувати за гендерною ознакою? Мож ви тойво... там трансгендер? Трансєксуал ? І тд і тп?)))Ну тіпа тож жінка ,но на любітєля. Тіки поки рожать не можете. Не комплексуйте, багато жінок тож не можуть або не хотять)))