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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6975697669776978
Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 20:32

  Vadim_ написав:
  Hotab написав:Vadim_ ,

ти навчався за свои или за державні?


А тобі яке діло? Де тут твої гроші?

Вы в каком году навчались в училищі?

Можеш показати податки за останні 5 років.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 20:33

Чужими руками добре жар загортати! ©

  Banderlog написав:Або ви вважаєте своє життя ціннішим ніж життя того в окопі
і хочете щоб каштани з вогню таскала за Вас дурна обізяна...
Тут(чомусь) зразу згадується одна діва 40+ з окулярами пА350...
Чого б це?🤔😁😁😁
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 20:48

  Banderlog написав:
  Bobua написав:
  Banderlog написав:
uote="5689797:sens"]❗️Військовим обмежать можливість публікувати інформацію в мережі , — Верховна Рада.

Під забороною інформація:
▪️яка дозволяє визначити гео дані про військові об’єкти, частини (підрозділи) та військовослужбовців;
▪️характер завдань та сили і засоби, що залучені до їх виконання.[/quot


Ага. Свиснуть в люфу. Хай обмежують цивільним а то шось забагато нам обмежень. І так народ постійно списується і тікає.


Еее....
А раніше, хоч колись..., можна було оприлюднювати координати, перелік? :mrgreen:

А об чом тоді новий закон? )
Друже, Бобуа харош жити ілюзіями . Запомніть вас рахують героєм, а герої удобні тільки мертві. Живий герой то як живий святий - штука не єстєствєнна і опасна)


Мертві теж не надто вигідні.
Це ж у більшості випадків 15млн! Чи на відкатах заробляють??
І ще й “діти героїв”...

Але і через сезече не надто закликають дегероїзовуватись. Навпаки -- наполегливо нагадують про строки...
Bobua
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