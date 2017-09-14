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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 01 бер, 2024 20:32
Vadim_ написав: Hotab написав:Vadim_
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ти навчався за свои или за державні?
А тобі яке діло? Де тут твої гроші?
Вы в каком году навчались в училищі?
Можеш показати податки за останні 5 років.
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Додано: П'ят 01 бер, 2024 20:33
Banderlog написав:
Або ви вважаєте своє життя ціннішим ніж життя того в окопі
і хочете щоб каштани з вогню таскала за Вас дурна обізяна...
Тут(чомусь) зразу згадується одна діва 40+ з окулярами пА350...
Чого б це?🤔😁😁😁
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Додано: П'ят 01 бер, 2024 20:48
Banderlog написав: Bobua написав: Banderlog написав:
uote="5689797:sens"]❗️Військовим обмежать можливість публікувати інформацію в мережі , — Верховна Рада.
Під забороною інформація:
▪️яка дозволяє визначити гео дані про військові об’єкти, частини (підрозділи) та військовослужбовців;
▪️характер завдань та сили і засоби, що залучені до їх виконання.[/quot
Ага. Свиснуть в люфу. Хай обмежують цивільним а то шось забагато нам обмежень. І так народ постійно списується і тікає.
Еее....
А раніше, хоч колись..., можна було оприлюднювати координати, перелік?
А об чом тоді новий закон? )
Друже, Бобуа харош жити ілюзіями . Запомніть вас рахують героєм, а герої удобні тільки мертві. Живий герой то як живий святий - штука не єстєствєнна і опасна)
Мертві теж не надто вигідні.
Це ж у більшості випадків 15млн! Чи на відкатах заробляють??
І ще й “діти героїв”...
Але і через сезече не надто закликають дегероїзовуватись. Навпаки -- наполегливо нагадують про строки...
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