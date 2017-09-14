thenewepic написав:Щоб припинити вогонь, нічого підписувати не потрібно. Коли ресурсів не ставатиме, сторони будуть знижувати інтенсивність і бойові дії будуть згасати самі собою. Тепер питання - чи в поточних умовах пуйлу вигідна заморозка? Якщо так, якщо нібито він так про неї благає, то чому тривають спроби наступу по всій лінії розмежування з велетенськими втратами з його сторони? Хіба так поводяться, коли бажають просто зафіксувати все як є? Ні, його, принаймні зараз, не влаштовує ситуація, він хоче отримати більше. Отже і на переговорах про рпв він не погодиться залишити поточні межі, він забажає, щоб ми добровільно віддали як мінімімум всю Донецьку область. А як максимум і Херсонську з Запорізькою.
1. Раша ніколи не погодиться простоперестатьстрелять, бо це означатиме їх слабкість, нездатність примусити ворога визнати свою поразку. Принаймі, поки фюрер буде живий. Для рпв нам доведеться підписати папірець про припинення вогню без додаткових умов, для нас найкраще, щоб він був складнний під егідою ООН. 2. Фюрер завжди посилює військовий тиск до чи під час перемовин. 3. Основний фактор поточного загострення війни - це майбутні вибори фюрера, після них тиск повинен значно зменшиться, якщо не буде прориву фронту. 4. Хоча фюоер постійно бреше, особисто я схильний вірити його словам, що він не проти зупинити війну, але якщо хтось думає, що їх можна перемогти на полі бою, то він готовий воювати скільки потрібно.
Поки ми не дозріємо до рпв.
Тобто коридор на Крулевець відміняється? А "битва за Арктику"?
Banderlog написав:Хочем. Фактично це означало припинення вогню. Що ми маєм зараз? Україна в якому блоці? Хрєн з ним з блоком . Яка держава союзник України? В нас нема союзників? Ми позаблокова нейтральна держава? ))) а шо там в нас з підконтрольністю криму? Донецьк і луганськ кому підконтрольні? Заборонялись іноземні війська на території України? Зараз в нас є на території іноземні війська? Шо там понапідписували за двосторонні угоди? Коли нам воно пригодиться? Наступного разу?)))) Ну ладно, вірю. Тоді цей раз закриваєм. А наступного франція з німеччиною як заступляться... мож даж і з канадою підписати , тоді й канада заступиться і юкрейніан прийде траншеї копати. Точно говорю я вам.
Останній раз угоду з РФ підписали у Мінську в 2014 році . Їх вистачило до 2022 року. Наскільки вистачить нових угод?
Залежить від наступних виборів. Чи оберемо професіоналів, чи знову якихось довбнів, шоб паржать.
Bobua написав:Де у тилах керівники не мають права впливати на зарплати підлеглих? А особливо коли зарплати у рази вищі за середні?
Дивлячись який контракт. Нічого поганого в зміні ЗП нема, якщо працівник має право розірвати контракт при такій зміні. Але солдат же не може розірвати і піти на іншу роботу, тому повністю залежний від свого командира.
Bobua написав:На скільки часу? 1-2-3-роки? І за чий рахунок цей банкет?? Що скажуть спонсори?
А особливо якщо врахувати, що лінії оборони і копачі потрібні вже зараз, навіть якщо є буд.техніка і бетон...
При великому будівництві у нас бригади кілька місяців сиділи і плювали в стелю, поки не привезли асфальт. Це не їх проблема, а керівництва. Раз потрібні, то потрібно наймати "копачів" з гарантіями, що після копання їх не посадять в ті ж окопи, які самі викопали...
Якби солдатам на нулях не платили +100тис, то що їм завадить піти у запій/хвороби і т.д.? Є сенс платити їм на гарячих напрямках і +200 чи +300т! За дні фактичних бойових дій. Це і недорого буде. Їх на всі 1500км фронту є тисяч 40 (позмінно). На всіх було би 4млрд в міс і 48млрд за рік. Мільрдик $ з чвертю... Це ж мізер... Активні бойові дії -- х.з. скільки людей. Хай буде 20тис. Всього 24млрд за рік. Людям, біля яких літають хмари куль і осколків -- хіба це дорого? І частково знялась би проблема наповнення нулів.
І людям на нулях не було би прикро, що їм платять як і чувачкам за 10-20-30км від фронту...
А у випадку некомпетентних боягузів, що ні на нуль, ні у тилу користі не несуть -- то чому не 21тис? Закарпатські, Буковинські, і т.п. правобережні котли та значна частина лівого придніпров`я з ризиками близькими до нуля -- там просте копання і не повинне коштувати більше 21тис. Хіба ж ні?
thenewepic написав: а що, існує лише два варіанти - або ти в окопі, або капітулянт? Цевоно вже працює, а на "наступний раз" угоди прописують, що допомога буде. Це те, чого не вистачало перед 24.02.22, бо тоді західні держави не думали, що доведеться допомагати, .
Західні держави нейтральні і не беруть участі в цьому конфлікті. Ні польша ні британія не післала своїх солдат. І в майбутньому теж не пішле. Кажете будуть допомагати даж більше як цього разу і Пуйло знає що наступного разу нам поможуть а цей раз не знав? Добре. Тоді цей раз завершуєм, до наступної війни ми підійдем в кращих умовах ніж підійгли до цеї. В нас вже є міжнародні двосторонні гарантії. А ще нам грошей дадуть на відновлення. Щодо дихотомії То Ви праві ,є ще інші варіанти. Ви не в окопі і не капітулянт а жінка.) Або ви вважаєте своє життя ціннішим ніж життя того в окопі і хочете щоб каштани з вогню таскала за Вас дурна обізяна... Хоча варінт того що ви жінка, теж можно звести до того що каштани за неї з вогню тягає дурна обізяна))) Чи це сексизм ? не можно дискримінувати за гендерною ознакою? Мож ви тойво... там трансгендер? Трансєксуал ? І тд і тп?))) Ну тіпа тож жінка ,но на любітєля. Тіки поки рожать не можете. Не комплексуйте, багато жінок тож не можуть або не хотять)))
thenewepic написав:Отже і на переговорах про рпв він не погодиться залишити поточні межі, він забажає, щоб ми добровільно віддали як мінімімум всю Донецьку область. А як максимум і Херсонську з Запорізькою.
А тим часом десь на Марсі, марсіани-воїни все частіше задаються питаннями: "а накуя стільки воїнів полягло за якість розрушені клаптики землі, де нас майже все місцеве населення - ненавидять?" Навіть, деякі марсіани-воїни сміливо заявляють:"та відмежуватись від них, вирити рови, кинути колючий дріт... - нехай собі там живуть в "своєму світі/в тій розрусі"!!!"
Ціна! Дуже дорога ціна за... "не дуже і потрібне?"
jump написав: Нардеп пропонує відмовитися від окупованих територій задля членства в НАТО, а потім їх відвоювати
В Україні зараз обережно обговорюють альтернативний план звершення війни. Про це в інтерв'ю The Telegraph сказав нардеп Олексій Гончаренко
«Попередня стратегія, яку ми мали в 2022 і 2023 роках, була широко прийнята і підтримана. Але зараз це виглядає не дуже реалістично. Тому люди хочуть знати, який у нас план Б, я вважаю, що це важливо», – сказав Гончаренко.
«Насправді є дві війни. Перша війна – за незалежність України, і ця війна вже виграна, навесні 2022 року. Друга війна – за територіальну цілісність України. І історія показує нам, що ці війни можуть тривати роками, а може, й десятиліттями, і ми не знаємо, коли вони закінчаться.
Ми говорили: спочатку відновлення територіальної цілісності, а потім членство в НАТО. Я думаю, що це не правильна послідовність. Я вважаю, що правильною і більш реалістичною послідовністю має бути членство в НАТО зараз для території, контрольованої Україною. І як наслідок цього через деякий час повне відновлення нашої територіальної цілісності» - додав Гончаренко.
Видання пише, що це пропозиція обміняти землю на мир. Україна відмовиться від спроб силового звільнення окупованих територій в обмін на членство в НАТО, що саме по собі гарантуватиме, що Росія не зможе ризикнути знову напасти.
Прикладом, на який багато хто воліє вказувати, є Західна Німеччина, оскільки вона приєдналася до НАТО в 1955 році, незважаючи на відмову визнати суверенітет окупованої СРСР Німецької Демократичної Республіки. Західнонімецький прецедент переважає заперечення щодо прийняття країни з активною територіальною суперечкою, а також підкреслює можливість можливого возз’єднання.
«Так, на це можуть піти роки. Це реальність. Але ми використаємо час, щоб відбудувати країну та підготуватися до об’єднання», - сказав Гончаренко.
Донедавна політику було ризиковано говорити про це публічно. Офіційна позиція Києва була та залишається такою, що Україна не буде торгувати землею за мир або навіть за членство в НАТО.
Але ця ідея набирає популярності. Мустафа Найєм, голова Державного агентства України з питань реставрації та розвитку інфраструктури, сказав The New Yorker минулого місяця, що така ідея «мала сенс».
Ідеал.вихід.
Але чи реал.?
ФРН і ссср(НДР) ніби ж не воювали. А тут як зробити? Напр., за 20км від нулів -- НАТО? А якщо нуль був перед Овдіївкою, а потім переповз на 20км... -- НАТО щось схоче робити? Воно може. Супутниками, Томагавками і 100500 невідомими вундервафлями випалити хоч і 100км, аби кретинам не кортіло там шастати. Але чи ж НАТО зробить??
Країни НАТО на такий варіант ніколи не погодяться. Тут з горем пополам мирні, з населенням із західним менталітетом, розвинені та без корупції Швецію та Фінляндію прийняли.
Країни? Сотні млн роз`яклих бюргерів і буржуа... -- мабуть таки не погодяться. Але. Є і ж влада, що має думати на сторіччя вперед. І яку мало би турбувати перетворення населення на елоїв... Це саме та мить, коли вони мали би показати зуби. Брати в НАТО частину України. За удар по тій натівській -- бити десятикратно болючіше. При найменшій загрозі ЯЗ -- хапати всіх москвинів на Заході й возити їх купами у загрожені мегаполіси.
Джордж Сміт Па́ттон, молодший (англ. George S. Patton, Jr.) Ось деякі його відвертості зі щоденника – повідомляє телеграм-канал «Полум’я наших душ».
«Берлін розкрив мені очі. Ми зруйнували все те, що було створено великою расою, яку ми тепер збираємося замінити монгольськими дикунами. І вся Європа буде комуністичною. Кажуть, що протягом першого тижня, після того, як вони (Красная армія) взяли його (Берлін), всі найкращі жінки були зґвалтовані і потім пристрелені. Я ніколи б не дозволив їм зробити це, маючи можливість» (21 липня 1945 року).
«Фактично, німці – це єдині гідні люди з усіх, хто зараз є в Європі. Це вибір між ними та росіянами. Я віддаю перевагу німцям» (31 серпня 1945 року).
«Те, що ми зараз робимо, є знищенням єдиної сучасної держави в Європі, в ім'я того, щоб Росія змогла проковтнути її повністю» (2 вересня 1945 року).
«Це дійсно сумно, що англійці й американці знищили в Європі єдину нормальну країну. Саме тому дорога для більшовизму тепер відкрита» (18 серпня 1945 року).
А це його цитата за книгою: Хіршсон Стенлі. «Генерал Паттон. Життя солдата»:
«Труднощі з розумінням росіян полягають у тому, що ми не усвідомлюємо факту їх приналежності не до Європи, а до Азії, тому вони мислять по-іншому. Ми не здатні розуміти росіян, як не можемо зрозуміти китайців чи японців, та маючи багатий досвід спілкування з ними, повинен сказати, що у мене нема особливого бажання розуміти їх, якщо не брати до уваги розуміння того, яка кількість свинцю і заліза потрібна для їх повного знищення. На додаток до інших їх азіатських властивостей характеру, росіяни не поважають людське життя – вони сучі діти, варвари і хронічні алкоголіки».