|
|
|
Додано: П'ят 01 бер, 2024 21:54
Але де ж це Флер і іншим зрозуміти?!!!
Тримайте хлопчики два папірця на згадку про тата... - а тата більше не побачите...
Додано: П'ят 01 бер, 2024 22:09
По всій складно, мабуть.
Нуль не значно придушать, а купу своїх поженуть на кулемети?
Я от дивлюсь на карту, і мені не подобаються місця з натяком на наші котли
От Сіверськ (східніше Слов`янська).
Або наша зелена смужка, відокремлена від заходу Осколом (хай навіть і спущений ще десь торік, але ж може бути перепоною для постачання...)
Додано: П'ят 01 бер, 2024 22:13
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Я честно говоря вообще в шоке… уже март, а закон про мобилизацию до сих пор не принят.
Солдаты уже не нужны? Мы о чём-то не в курсе?
Додано: П'ят 01 бер, 2024 22:14
По всій складно, мабуть.
Нуль не значно придушать, а купу своїх поженуть на кулемети?
Я от дивлюсь на карту, і мені не подобаються місця з натяком на наші котли
От Сіверськ (східніше Слов`янська).
Або наша зелена смужка, відокремлена від заходу Осколом (хай навіть і спущений ще десь торік, але ж може бути перепоною для постачання...)
І частковий вихід є навіть і недорогий.
Пора би вже платити людям на активних нулях хоч би +200.
Таких всього тисяч 20, якщо не 10. +Мільярд-два гривень(!) на місяць людям у найгарячіших точках -- хіба ж то впликі гроші? Хіба не треба найкращим платити найкраще?
|