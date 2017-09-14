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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6974697569766977
Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 21:54

Але де ж це Флер і іншим зрозуміти?!!!

Тримайте хлопчики два папірця на згадку про тата... - а тата більше не побачите...
https://youtube.com/shorts/RFy6lKUEaL8? ... T5F9FOLwRk
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 22:09

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Востаннє редагувалось Bobua в П'ят 01 бер, 2024 22:20, всього редагувалось 1 раз.
Bobua
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 22:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Я честно говоря вообще в шоке… уже март, а закон про мобилизацию до сих пор не принят.

Солдаты уже не нужны? Мы о чём-то не в курсе?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 22:14

  whois2010 написав:
  Игорь Алексеевич написав:ЗЕ заявил, что раша готовит наступление конец мая, начало июня. У кого какие предположения где именно? Харьковское, Запорожское или продолжение на Донбассе?

Користуючись браков боєприпасів у української сторони, попруть по всій лінії в надії десь прорватися, а потім хлинути туди потоком. Московитів влаштує будь-який варіант: Харків, Херсон, Запоріжжя


По всій складно, мабуть.
Нуль не значно придушать, а купу своїх поженуть на кулемети?

Я от дивлюсь на карту, і мені не подобаються місця з натяком на наші котли
https://deepstatemap.live/en#9/47.6211/36.3138
От Сіверськ (східніше Слов`янська).
Або наша зелена смужка, відокремлена від заходу Осколом (хай навіть і спущений ще десь торік, але ж може бути перепоною для постачання...)


І частковий вихід є навіть і недорогий.
Пора би вже платити людям на активних нулях хоч би +200.
Таких всього тисяч 20, якщо не 10. +Мільярд-два гривень(!) на місяць людям у найгарячіших точках -- хіба ж то впликі гроші? Хіба не треба найкращим платити найкраще?
Bobua
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 22:22

  Andrey2512 написав:Я честно говоря вообще в шоке… уже март, а закон про мобилизацию до сих пор не принят.

Солдаты уже не нужны? Мы о чём-то не в курсе?

Арахамія казав, що замість зброї від партнерів
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 22:41

  Успіх написав:
  thenewepic написав:Отже і на переговорах про рпв він не погодиться залишити поточні межі, він забажає, щоб ми добровільно віддали як мінімімум всю Донецьку область. А як максимум і Херсонську з Запорізькою.
А тим часом десь на Марсі, марсіани-воїни все частіше задаються питаннями: "а накуя стільки воїнів полягло за якість розрушені клаптики землі, де нас майже все місцеве населення - ненавидять?"
Навіть, деякі марсіани-воїни сміливо заявляють:"та відмежуватись від них, вирити рови, кинути колючий дріт... - нехай собі там живуть в "своєму світі/в тій розрусі"!!!"


Ціна! Дуже дорога ціна за... "не дуже і потрібне?" :shock:

а який відсоток ненавидящих пропонуєте встановити,щоб провести лінію розмежування?
гуляйполе
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 22:49

Ехххххххх, а які тут соснові лісиииииии...

  Bobua написав:От Сіверськ (східніше Слов`янська).
Там "наш один тутешній форумчанин" ;) разом з побратимами північніше намагається той виступ "зрізати"...
Ну як зрізати... - ну просто, щоб далі той ворожий виступ не розростався...
А орки там пруть і пруть(дуже часто йдуть на штурм)
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 22:56

Шалено дорога ціна заплачена...

  гуляйполе написав:а який відсоток ненавидящих пропонуєте встановити,щоб провести лінію розмежування?
Ви не уважно мій допис прочитали?
Марсіани-воїни ВЖЕ зробили висновки!!!
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 23:09

  Успіх написав:Тримайте хлопчики два папірця на згадку про тата... - а тата більше не побачите...
https://youtube.com/shorts/RFy6lKUEaL8? ... T5F9FOLwRk


Сьогодні такий день , що відповідати тобі хряку не освідченому нема бажання .
Яке ж ти паскудне .
Як же від тебе тхне ....
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 23:11

  Bobua написав:
  whois2010 написав:
  Игорь Алексеевич написав:ЗЕ заявил, что раша готовит наступление конец мая, начало июня. У кого какие предположения где именно? Харьковское, Запорожское или продолжение на Донбассе?

Користуючись браков боєприпасів у української сторони, попруть по всій лінії в надії десь прорватися, а потім хлинути туди потоком. Московитів влаштує будь-який варіант: Харків, Херсон, Запоріжжя


По всій складно, мабуть.
Нуль не значно придушать, а купу своїх поженуть на кулемети?

Я от дивлюсь на карту, і мені не подобаються місця з натяком на наші котли
https://deepstatemap.live/en#9/47.6211/36.3138
От Сіверськ (східніше Слов`янська).
Або наша зелена смужка, відокремлена від заходу Осколом (хай навіть і спущений ще десь торік, але ж може бути перепоною для постачання...)


І частковий вихід є навіть і недорогий.
Пора би вже платити людям на активних нулях хоч би +200.
Таких всього тисяч 20, якщо не 10. +Мільярд-два гривень(!) на місяць людям у найгарячіших точках -- хіба ж то впликі гроші? Хіба не треба найкращим платити найкраще?


Ти коли останного разу звертався до лікара -псіхіатра , мудак ?
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