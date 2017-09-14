Игорь Алексеевич написав:ЗЕ заявил, что раша готовит наступление конец мая, начало июня. У кого какие предположения где именно? Харьковское, Запорожское или продолжение на Донбассе?
Користуючись браков боєприпасів у української сторони, попруть по всій лінії в надії десь прорватися, а потім хлинути туди потоком. Московитів влаштує будь-який варіант: Харків, Херсон, Запоріжжя
По всій складно, мабуть. Нуль не значно придушать, а купу своїх поженуть на кулемети?
Я от дивлюсь на карту, і мені не подобаються місця з натяком на наші котли https://deepstatemap.live/en#9/47.6211/36.3138 От Сіверськ (східніше Слов`янська). Або наша зелена смужка, відокремлена від заходу Осколом (хай навіть і спущений ще десь торік, але ж може бути перепоною для постачання...)
І частковий вихід є навіть і недорогий. Пора би вже платити людям на активних нулях хоч би +200. Таких всього тисяч 20, якщо не 10. +Мільярд-два гривень(!) на місяць людям у найгарячіших точках -- хіба ж то впликі гроші? Хіба не треба найкращим платити найкраще?
thenewepic написав:Отже і на переговорах про рпв він не погодиться залишити поточні межі, він забажає, щоб ми добровільно віддали як мінімімум всю Донецьку область. А як максимум і Херсонську з Запорізькою.
А тим часом десь на Марсі, марсіани-воїни все частіше задаються питаннями: "а накуя стільки воїнів полягло за якість розрушені клаптики землі, де нас майже все місцеве населення - ненавидять?" Навіть, деякі марсіани-воїни сміливо заявляють:"та відмежуватись від них, вирити рови, кинути колючий дріт... - нехай собі там живуть в "своєму світі/в тій розрусі"!!!"
Ціна! Дуже дорога ціна за... "не дуже і потрібне?"
а який відсоток ненавидящих пропонуєте встановити,щоб провести лінію розмежування?
Там "наш один тутешній форумчанин" разом з побратимами північніше намагається той виступ "зрізати"... Ну як зрізати... - ну просто, щоб далі той ворожий виступ не розростався... А орки там пруть і пруть(дуже часто йдуть на штурм)
Игорь Алексеевич написав:ЗЕ заявил, что раша готовит наступление конец мая, начало июня. У кого какие предположения где именно? Харьковское, Запорожское или продолжение на Донбассе?
Користуючись браков боєприпасів у української сторони, попруть по всій лінії в надії десь прорватися, а потім хлинути туди потоком. Московитів влаштує будь-який варіант: Харків, Херсон, Запоріжжя
По всій складно, мабуть. Нуль не значно придушать, а купу своїх поженуть на кулемети?
Я от дивлюсь на карту, і мені не подобаються місця з натяком на наші котли https://deepstatemap.live/en#9/47.6211/36.3138 От Сіверськ (східніше Слов`янська). Або наша зелена смужка, відокремлена від заходу Осколом (хай навіть і спущений ще десь торік, але ж може бути перепоною для постачання...)
І частковий вихід є навіть і недорогий. Пора би вже платити людям на активних нулях хоч би +200. Таких всього тисяч 20, якщо не 10. +Мільярд-два гривень(!) на місяць людям у найгарячіших точках -- хіба ж то впликі гроші? Хіба не треба найкращим платити найкраще?
Ти коли останного разу звертався до лікара -псіхіатра , мудак ?