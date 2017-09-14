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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 02 бер, 2024 00:29
whois2010 написав: Игорь Алексеевич написав:
ЗЕ заявил, что раша готовит наступление конец мая, начало июня. У кого какие предположения где именно? Харьковское, Запорожское или продолжение на Донбассе?
Користуючись браков боєприпасів у української сторони, попруть по всій лінії в надії десь прорватися, а потім хлинути туди потоком. Московитів влаштує будь-який варіант: Харків, Херсон, Запоріжжя
Снаряди будуть
Заступник міністра оборони Чехії Ян Йірес заявив, що перші із сотень тисяч 155-мм артилерійських снарядів можуть надійти в Україну впродовж найближчих кількох тижнів.
Відповідну заяву Йірес зробив у Вашингтоні, його слова наводить Bloomberg.
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Додано: Суб 02 бер, 2024 00:36
lapay написав:
Раша ніколи не погодиться простоперестатьстрелять
Для рпв нам доведеться підписати папірець про припинення вогню без додаткових умов, для нас найкраще, щоб він був складнний під егідою ООН.
я один бачу тут протиріччя? "папірець про припинення вогню без додаткових умов" - це ж те саме, що "простоперестатьстрелять".
lapay написав:
Хоча фюоер постійно бреше, особисто я схильний вірити його словам, що він не проти зупинити війну,
не сумніваюсь. Він хоче зупинити війну, але своєю перемогою. Звісно, це буде не така перемога, як він думав перед початком вторгнення, але все одно пуйло досі публічно повторює ті самі початкові тези про "денацифікацію, демілітаризацію і позаблоковість". І трясе оцими чорновиками домовленостей зразка березня 22. Тому я не бачу, де він готовий поступитися і про що взагалі можуть бути перемовини.
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Додано: Суб 02 бер, 2024 01:16
fler написав:
Як підсумок: звісно, рити нові окопи - це потрібно, але ще важливіше виробляти нову зброю, здатну нищити ворога на великій відстані та руйнувати його інфраструктуру (нпз, аеродроми, військові підприємства і т.д.)
Вот оно зерно истины. Только чтоб производить хоть что-то свое - умные люди нужны, а тут проблема - их во первых долго готовить, во вторых капитализм в мире никто не отменял и они ищут где лучше и больше платят, в третьих их мозг склонен к анализу и возникновению неудобных вопросов - ну там типа почему при плохом СССРе в Днепре могли ракеты делать а сейчас нет и т.п.
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Додано: Суб 02 бер, 2024 01:36
Bobua написав:
Брати в НАТО частину України
Просто представь себя на их месте и задай себе вопрос "А какая мне от этого выгода?"
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Додано: Суб 02 бер, 2024 06:10
холява написав:
Сьогодні такий день , що відповідати тобі хряку не освідченому нема бажання .
Яке ж ти паскудне .
Як же від тебе тхне ....
Ти окуїв, чи що?
Я це написав до того, щоб одна діва ще раз подумала, чи життя її чоловіка цінніше за тата отих двох хлопчиків?!
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Додано: Суб 02 бер, 2024 07:00
Востаннє редагувалось Ukrainian
в Суб 02 бер, 2024 07:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 02 бер, 2024 07:08
Andrey2512 написав:
Я честно говоря вообще в шоке… уже март, а закон про мобилизацию до сих пор не принят.
Солдаты уже не нужны? Мы о чём-то не в курсе?
Свіжий є анекдот. Якщо жінка має інвалідність,то чоловік не має підстав для отримання відстрочки або зняття/виключення. Якщо чоловік в ЗСУ, має дружину з інвалідністю , йому підписують рапорт і він знову громадянин з правами. Чому між двома діями немає знаку рівно ? Аномалія.
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Додано: Суб 02 бер, 2024 07:12
Успіх написав: холява написав:
Сьогодні такий день , що відповідати тобі хряку не освідченому нема бажання .
Яке ж ти паскудне .
Як же від тебе тхне ....
Ти окуїв, чи що?
Я це написав до того, щоб одна діва ще раз подумала, чи життя її чоловіка цінніше за тата отих двох хлопчиків?!
Послухай і порівняй і скажи що тобі гірше живеться
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Додано: Суб 02 бер, 2024 07:31
katso написав: Bobua написав:
Брати в НАТО частину України
Просто представь себя на их месте и задай себе вопрос "А какая мне от этого выгода?"
А для чого брали після ІІ світової Зах.Німеччину, Францію, сумнівну Норвегію й Італію? Японію!?
Може “бо могли”?
Може “бо хотіли” (не бути беззубими елоями...)
Що змінилось відтоді?
Вже не можуть? Чи не хочуть (не бути беззубими елоями...)?
Мова ж не про ситуативну вигоду.
Уявіть, що там є люди при владі, з надвисоким інтелектом, і які планують на десятиліття-століття...
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Додано: Суб 02 бер, 2024 07:57
sens написав:
Чому між двома діями немає знаку рівно ? Аномалія.
Це у вас таке бачення. що аномалія.
В першому випадку - то просто декларація - от маю дружину інваліда і ..... все.
В другому випадку , ця дружина акі дельта-олень бігає по всіх інстанціях , де сидять такі самі клуші і з співчуванням виписують для неї пачку довідок , щоб чоловік повернувся додому.
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