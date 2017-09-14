Goodman написав:

sens написав: Чому між двома діями немає знаку рівно ? Аномалія. Чому між двома діями немає знаку рівно ? Аномалія.

В другому випадку , ця дружина акі дельта-олень бігає по всіх інстанціях , де сидять такі самі клуші і з співчуванням виписують для неї пачку довідок , щоб чоловік повернувся додому.

Це у вас таке бачення. що аномалія.В першому випадку - то просто декларація - от маю дружину інваліда і ..... все.